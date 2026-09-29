A magyar labdarúgó-válogatott hétfő este gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi együttese nem tudta a legjobb játékát nyújtani Belfastban, a magyar csapat mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel zárta a kemény összecsapást. A találkozó után az ír sajtó sem kímélte a mieinket, az Irish Times pedig különösen csípős megjegyzést tett Szoboszlai Dominik teljesítményére.

Az ír sajtó keményen odaszúrt Szoboszlai Dominiknak Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Az ír sajtó keményen odaszúrt Szoboszlai Dominiknak

Az Irish Times beszámolója szerint Magyarország nem igazán élvezte az északírek fizikális játékát, miközben a hazaiak tűntek veszélyesebbnek. A lap úgy fogalmazott, Michael O'Neill együttese volt a jobb csapat a magasabban rangsorolt ellenfelével szemben, amely egészen a mérkőzés utolsó szakaszáig nehezen tudott komoly helyzeteket kialakítani. A legélesebb megjegyzést azonban Szoboszlai Dominik kapta. Az Irish Times a Liverpool magyar sztárjának teljesítményét mindössze egyetlen mondattal intézte el, ám az annál csípősebbre sikerült.

„A Liverpool sztárjának, Szoboszlai Dominiknak a legemlékezetesebb megmozdulása a Windsor Park közönségének hergelése volt”

– írta az ír lap.

Az Irish Times megjegyzése azért is volt különösen éles, mert Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legnagyobb sztárjaként érkezett Belfastba. A Liverpool középpályásától azonban ezúttal hiába vártak olyan villanást, amely eldönthette volna a mérkőzést, az ír lap szerint végül sokkal emlékezetesebb maradt a hazai közönséggel való csatározása.

Szoboszlai getting Northern Ireland fans as frustrated as their players 😮‍💨🤣 pic.twitter.com/buNFcv6NAy — centrekop. (@centrekop) September 28, 2026

Nem csak Szoboszlai kapott azonban kritikát. Az Irish Times az egész magyar válogatott teljesítményéről meglehetősen lesújtó képet festett. A lap szerint Észak-Írország volt a jobb csapat a magasabban rangsorolt ellenféllel szemben, Magyarország pedig sokáig komoly helyzetet sem tudott kialakítani. Marco Rossi együttese végül mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel zárta a találkozót.

Az Irish Times szerint a magyaroknak nem ízlett az északírek fizikális játéka, a hazaiak pedig több lehetőséget is kidolgoztak, ezért Belfastban inkább elszalasztott győzelemként értékelték a 0-0-s döntetlent.