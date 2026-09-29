Szoboszlai Dominikot többször is hangosan kifütyülték a hazai szurkolók a hétfői Észak-Írország–Magyarország mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya mindenekelőtt a szögleteknél kapott komoly füttykoncertet a Windsor Park közönségétől, és egy idő után ő maga is beszállt az adok-kapokba: egy kemény belépő után felpattant, majd látványos mozdulatokat tett a hazai drukkerek felé. A fogadtatásnak azonban volt egy Szoboszlaitól független oka is. Belfastban ugyanis régi szurkolói hagyomány, hogy az ellenfél Liverpoolban futballozó játékosait kifütyülik.

Ezért fütyülték ki Szoboszlai Dominiket (fehérben) a Windsor Parkban Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Ezért fütyülték ki Szoboszlait a Windsor Parkban

A helyi Irish News a mérkőzésről készült beszámolójában külön kitért Szoboszlai és a közönség kapcsolatára. A lap szerint a Windsor Park egyik régi hagyománya a Liverpool játékosainak folyamatos kifütyülése – még azelőtt is, hogy bármit tennének, amivel kivívhatnák a hazai drukkerek ellenszenvét. És ez már a találkozó elején megmutatkozott. Nemcsak Szoboszlai, hanem a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is füttykoncertet kapott a lelátóról. Utóbbi azért különösen beszédes, mert ekkor még semmi olyan nem történt a pályán, ami indokolta volna a közönség reakcióját.

Szoboszlai később már maga is tett azért, hogy tovább fokozódjon a hangulat. A magyar csapatkapitány többször reklamált, majd egy kemény szerelés után felpattant, és gesztusaival reagált a hazai szurkolóknak. Amikor később a Windsor Park egyik leghangosabb szektora előtt végzett el szögletet, az Irish News szerint már fülsiketítő füttykoncert fogadta.

Here is Dominik Szoboszlai getting rattled by the North Stand. pic.twitter.com/RcyaPiJUR1 — Spirit Of 2016 Podcast🎙 (@SpiritOf2016Pod) September 28, 2026

De miért éppen a Liverpool?

A belfasti szokásnak nincs dokumentált eredettörténete, a hátterét azonban nehéz elválasztani attól, hogy Észak-Írországban generációk óta óriási tábora van az angol klubfutballnak. Különösen a Liverpool és a Manchester United népszerű, a két klub közötti, Angliában is történelmi mélységű rivalizálás pedig az Ír-tenger túloldalán sem tűnik el. Az angol futball ellentétei a válogatott mérkőzéseken is előkerülnek. A Windsor Parkban ennek része lett, hogy az ellenfél Liverpool-játékosait rendszeresen kifütyülik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az északír szurkolók ne kedvelnék a Liverpoolt, hiszen a klubnak ott is komoly tábora van. Sokkal inkább egy régi lelátói szokásról van szó, amelyet a helyi Irish News is a Windsor Park hagyományaként említett.