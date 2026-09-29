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Különös közjáték kísérte a magyar válogatott hétfő esti belfasti mérkőzését, a hazai szurkolók ugyanis többször is hangos füttykoncertbe kezdtek. Szoboszlai Dominik hamar a Windsor Park közönségének célkeresztjébe került, aminek a jelek szerint nemcsak a pályán történtekhez, hanem egy régi helyi szurkolói hagyományhoz is köze volt.

Szoboszlai Dominikot többször is hangosan kifütyülték a hazai szurkolók a hétfői Észak-Írország–Magyarország mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya mindenekelőtt a szögleteknél kapott komoly füttykoncertet a Windsor Park közönségétől, és egy idő után ő maga is beszállt az adok-kapokba: egy kemény belépő után felpattant, majd látványos mozdulatokat tett a hazai drukkerek felé. A fogadtatásnak azonban volt egy Szoboszlaitól független oka is. Belfastban ugyanis régi szurkolói hagyomány, hogy az ellenfél Liverpoolban futballozó játékosait kifütyülik.

Northern Ireland manager Michael O'Neill and Hungary's Dominik Szoboszlai on the touchline during the UEFA Nations League, league phase, group B2 match at the Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, Belfast. Picture date: Monday September 28, 2026.
Ezért fütyülték ki Szoboszlai Dominiket (fehérben) a Windsor Parkban Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Ezért fütyülték ki Szoboszlait a Windsor Parkban

A helyi Irish News a mérkőzésről készült beszámolójában külön kitért Szoboszlai és a közönség kapcsolatára. A lap szerint a Windsor Park egyik régi hagyománya a Liverpool játékosainak folyamatos kifütyülése – még azelőtt is, hogy bármit tennének, amivel kivívhatnák a hazai drukkerek ellenszenvét. És ez már a találkozó elején megmutatkozott. Nemcsak Szoboszlai, hanem a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is füttykoncertet kapott a lelátóról. Utóbbi azért különösen beszédes, mert ekkor még semmi olyan nem történt a pályán, ami indokolta volna a közönség reakcióját.

Szoboszlai később már maga is tett azért, hogy tovább fokozódjon a hangulat. A magyar csapatkapitány többször reklamált, majd egy kemény szerelés után felpattant, és gesztusaival reagált a hazai szurkolóknak. Amikor később a Windsor Park egyik leghangosabb szektora előtt végzett el szögletet, az Irish News szerint már fülsiketítő füttykoncert fogadta.

De miért éppen a Liverpool?

A belfasti szokásnak nincs dokumentált eredettörténete, a hátterét azonban nehéz elválasztani attól, hogy Észak-Írországban generációk óta óriási tábora van az angol klubfutballnak. Különösen a Liverpool és a Manchester United népszerű, a két klub közötti, Angliában is történelmi mélységű rivalizálás pedig az Ír-tenger túloldalán sem tűnik el. Az angol futball ellentétei a válogatott mérkőzéseken is előkerülnek. A Windsor Parkban ennek része lett, hogy az ellenfél Liverpool-játékosait rendszeresen kifütyülik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az északír szurkolók ne kedvelnék a Liverpoolt, hiszen a klubnak ott is komoly tábora van. Sokkal inkább egy régi lelátói szokásról van szó, amelyet a helyi Irish News is a Windsor Park hagyományaként említett.

Szoboszlai előtt más Liverpool-játékos is kapott már hasonló fogadtatást Belfastban. Florian Wirtzet a német válogatott tagjaként szintén kifütyülték, igaz, az ő esetében erre a pályán történtek is ráerősítettek. Az északír szurkolók úgy érezték, hogy túl könnyen esett el egy tizenegyes reményében, ezután pedig szinte minden labdaérintését fütty kísérte.

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