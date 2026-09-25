A magyar válogatott pénteken Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B-ligájában. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak adott hosszabb interjút, amelyben a közelgő négy találkozó mellett a nemzeti csapat átalakulásáról, a sérültekről és a szokatlanul sűrű programról is beszélt.
A 65-szörös válogatott középpályást először az egyre nagyobb angliai médiaérdeklődésről kérdezték. Szoboszlai egy nappal korábban a válogatott sajtótájékoztatóján is szóba hozta a sportolók és az újságírók kapcsolatát, ezúttal pedig röviden összefoglalta, hogyan tekint a fokozott figyelemre.
„A ti dolgotok kérdezni tőlünk, nekünk pedig az, hogy a pályán csináljuk a dolgunkat. Persze, vannak olyan napok, amikor nehezebb válaszolni, de tudom, hogy ez a munkátok, mi pedig válaszolunk.”
- Magyarország–Ukrajna 20.45
Szoboszlai Dominik minden nap válogatott focista lenne
Szoboszlai 2019 márciusában, Szlovákia ellen mutatkozott be a magyar válogatottban. A mérkőzést Nagyszombatban rendezték, ugyanott, ahol október 5-én Ukrajna ellen zárul majd a mostani négymérkőzéses blokk. A csapatkapitány szerint hét és fél év alatt rengeteg minden történt vele és a nemzeti csapattal is, a válogatotthoz való viszonya azonban mit sem változott.
Az nem változott, hogy mennyire szeretek itt lenni és mennyire fontos nekem ez az egész. Ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék. Ez mindenkinek nagy dolog: van, akinek megadatik, van, akinek nem, de ahogy látjuk, most is vannak újoncok, úgyhogy senkinek sem kell elengednie ezt az álmát, mert egy jó teljesítmény után itt köthet ki.
Marco Rossi a teljes időszak alatt a magyar válogatott szövetségi kapitánya maradt, a keret viszont szinte teljesen kicserélődött Szoboszlai körül. A jelenlegi csapatban már alig akad olyan játékos, aki a Liverpool középpályásának bemutatkozásakor is ott volt.
„Pont tegnap beszéltünk arról, hogy a jelenlegi keretben azóta két játékos van: Willi Orbán és én, majd egy évvel később jött Schäfer András. Fiatalodtunk, de azt gondolom, a minőség még mindig megvan.”
Szoboszlait a pályán kívüli megjelenéséről is kérdezték. A magyar csapatkapitány az elmúlt években rendszeresen feltűnést kelt az öltözködésével, az M4 Sportnak pedig elárulta, hogy nagyjából négy-öt éve kezdett erre tudatosabban figyelni.
„Négy-öt éve vált fontossá számomra, azóta fókuszálok jobban arra, hogy miként jelenek meg. Van egy segítségem, de magamtól is fel tudok öltözni, a mostani így sikerült” – mondta mosolyogva.
Varga és Sallai hiánya nagy lehetőség lehet másoknak
A magyar válogatott támadósora viszont korántsem ideális állapotban várja a Nemzetek Ligája rajtját. Varga Barnabás és Sallai Roland sérülés miatt sem lehet ott a keretben, így Marco Rossinak két meghatározó játékost kell pótolnia. Szoboszlai szerint nem érdemes elhallgatni, mekkora veszteségről van szó, de egyben lehetőséget is lát a kialakult helyzetben.
„Mivel két alapemberről van szó, nehéz őket pótolni. Sallai régebb óta itt van, mint én, mindketten fontosak játékban. Nehéz lesz őket pótolni, de itt a lehetőség mindenkinek, hogy megmutassa, mit képes megtenni a magyar válogatottért.”
A következő másfél hétre Szoboszlai nem fogalmazott meg óvatos célkitűzést. A magyar válogatott Ukrajnával kétszer, Észak-Írországgal és Georgiával egyszer találkozik, a csapatkapitány pedig arra a kérdésre, hány ponttal lenne elégedett a négy mérkőzés után, a lehető legmagasabb számot mondta.
Mondok egy olyat, hogy ismét legyen miről beszélni: tizenkét ponttal. Szerintem megvan hozzá a minőségünk, akarni kell és akkor a szerencse mellénk fog állni. Nagyot mondtam, de nem fogom alábecsülni magamat, bízom a társaimban is.
Szoboszlai hangsúlyozta, hogy egyik ellenfelet sem tartja könnyűnek. Ukrajna, Észak-Írország és Georgia is komoly kihívást jelenthet, ezért szerinte a magyar játékosoknak vállalniuk kell a felelősséget a pályán.
„Meg kell mutatnia mindenkinek, hogy »igen, képes vagyok felelősséget vállalni azért, hogy úgy működjön az egész sztori, ahogy kell«.”
Szokatlan terhelés vár a magyar válogatottra
Az idei válogatott program különlegessége, hogy a korábbi szeptemberi és októberi időszakot összevonták. Marco Rossi együttese így alig két hét alatt négyszer lép pályára, ami még a rendszeresen európai kupameccseket játszó futballistáknak is komoly terhelést jelenthet. A 25 esztendős futballista szerint különösen azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, akik klubjukban nincsenek hozzászokva a háromnaponkénti mérkőzésritmushoz.
„Nem lesz egyszerű azoknak sem, akik hozzá vannak szokva ehhez. Mindenkinek oda kell figyelnie magára, készen kell állnunk minden meccsre, nincs más választásunk.”
Az Ukrajna elleni tervet közben már ismertette a szakmai stáb a játékosokkal. Szoboszlai elmondta, hogy a taktikát tudják, „de a kezdőjátékosok még nem fixek”.
A Liverpool játékosa a klubjában is sűrű programból érkezett a válogatotthoz, saját állapota miatt azonban nem aggódik. Az interjút is azzal zárta, hogy ezen a téren továbbra sem hajlandó engedni saját magával szemben támasztott elvárásaiból.
„Ahogy mindig, úgy most is a legjobbamat próbálom nyújtani a pályán: van, hogy ez sikerül, van, hogy nem, de olyan nem lesz, hogy ne adjam ki magamból a száz százalékot.”