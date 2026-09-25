A magyar válogatott pénteken Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B-ligájában. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak adott hosszabb interjút, amelyben a közelgő négy találkozó mellett a nemzeti csapat átalakulásáról, a sérültekről és a szokatlanul sűrű programról is beszélt.

Szoboszlai Dominik 12 pontot remél a következő négy meccstől

Fotó: MLSZ

A 65-szörös válogatott középpályást először az egyre nagyobb angliai médiaérdeklődésről kérdezték. Szoboszlai egy nappal korábban a válogatott sajtótájékoztatóján is szóba hozta a sportolók és az újságírók kapcsolatát, ezúttal pedig röviden összefoglalta, hogyan tekint a fokozott figyelemre.

„A ti dolgotok kérdezni tőlünk, nekünk pedig az, hogy a pályán csináljuk a dolgunkat. Persze, vannak olyan napok, amikor nehezebb válaszolni, de tudom, hogy ez a munkátok, mi pedig válaszolunk.”

Magyarország–Ukrajna 20.45

Szoboszlai Dominik minden nap válogatott focista lenne

Szoboszlai 2019 márciusában, Szlovákia ellen mutatkozott be a magyar válogatottban. A mérkőzést Nagyszombatban rendezték, ugyanott, ahol október 5-én Ukrajna ellen zárul majd a mostani négymérkőzéses blokk. A csapatkapitány szerint hét és fél év alatt rengeteg minden történt vele és a nemzeti csapattal is, a válogatotthoz való viszonya azonban mit sem változott.

Az nem változott, hogy mennyire szeretek itt lenni és mennyire fontos nekem ez az egész. Ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék. Ez mindenkinek nagy dolog: van, akinek megadatik, van, akinek nem, de ahogy látjuk, most is vannak újoncok, úgyhogy senkinek sem kell elengednie ezt az álmát, mert egy jó teljesítmény után itt köthet ki.

Marco Rossi a teljes időszak alatt a magyar válogatott szövetségi kapitánya maradt, a keret viszont szinte teljesen kicserélődött Szoboszlai körül. A jelenlegi csapatban már alig akad olyan játékos, aki a Liverpool középpályásának bemutatkozásakor is ott volt.

„Pont tegnap beszéltünk arról, hogy a jelenlegi keretben azóta két játékos van: Willi Orbán és én, majd egy évvel később jött Schäfer András. Fiatalodtunk, de azt gondolom, a minőség még mindig megvan.”