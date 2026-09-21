Hétfő délután megérkeztek a magyar válogatott játékosai Telkibe, ahol már javában zajlik a készülődés az Ukrajna és az Észak-Írország elleni mérkőzésekre. Az összetartásoknál persze rendre téma az is, ki milyen szerelésben fut be az edzőközpontba, és most sem maradtunk emlékezetes szettek nélkül. A legnagyobb figyelmet ezúttal Szoboszlai Dominik kapta. A magyar válogatott csapatkapitányának összeállítása rögtön szemet szúrt, és nem csak a szurkolóknak. Felesége, Buzsik Borka is reagált férje megjelenésére.

Szoboszlai Dominik felesége is reagált férje megjelenésére

Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szoboszlai Dominik felesége is reagált férje megjelenésére

A Liverpool 25 éves középpályása egy 1973-as Cadillac Eldorado volánja mögött gördült be az edzőközpontba, a különleges belépő pedig a szurkolókat is megihlette. Többen úgy vélték, a magyar válogatott csapatkapitánya akár a Volt egyszer egy… Hollywood egyik jelenetéből is érkezhetett volna. Szoboszlai a közösségi oldalán is megmutatta a nem mindennapi pillanatot, a bejegyzés alatt pedig hamar záporozni kezdtek a hozzászólások. A kommentelők között feltűnt felesége, Buzsik Borka is, aki rövid, ám annál beszédesebb reakcióval üzent férjének.

„Love your mom bag” – vagyis „Imádom az anyukás táskádat”

– írta Buzsik Borka férje fotója alá. Persze Szoboszlai nem női táskával érkezett meg a magyar válogatotthoz, felesége minden bizonnyal csak játékosan odaszúrt neki. A megjegyzés hátterében az állhat, hogy a futballista a kislányuk pelenkáját is magával vitte a táskában.

Szoboszlai táskáját tovább lapozva, a 6. fotón tudod megtekinteni: