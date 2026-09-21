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Hollywoodi hangulatot hozott Telkibe a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik egy amerikai klasszikussal és retró szettjével lopta el a show-t.

A magyar válogatott csapatkapitánya is megérkezett Telkibe, ahol a nemzeti csapat megkezdte a felkészülést a pénteki, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-találkozóra, valamint a jövő hétfői, Észak-Írország elleni összecsapásra. A keret tagjai ezúttal is egymás után futottak be az edzőközpontba, és természetesen a játékosok megjelenése sem maradt észrevétlen. Ahogy azt már korábban is megszokhattuk, többen is stílusos szettben érkeztek az összetartásra. A prímet azonban ezúttal is Szoboszlai Dominik vitte, aki különleges összeállításával rögtön magára vonta a figyelmet.

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Szoboszlai Dominik ismét stílusosan jelent meg Telkiben
Fotó: szoboszlaidominik@instagram

Szoboszlai Dominik ismét stílusosan jelent meg Telkiben

A Liverpool sztárja ezúttal sem akármilyen belépővel hívta fel magára a figyelmet Telkiben. 

Szoboszlai Dominik egy 1973-as Cadillac Eldorado volánja mögött érkezett meg, a drukkerek szerint pedig úgy festett, mintha egyenesen a Volt egyszer egy… Hollywood díszletéből gördült volna elő.

A párhuzam nem véletlen: Quentin Tarantino filmje 1969 Los Angelesének világát eleveníti meg, Szoboszlai pedig a klasszikus amerikai autóval, frizurájával és öltözékével is ezt a korszakot idézte. Az időzítés mindenesetre különösen érdekes, hiszen december 23-án érkezik a történet folytatása – így az sem kizárt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya tudatosan nyúlt ehhez a stílushoz.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
  • Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
  • Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
  • Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Tóth Milán (Vasas), Szalai József (Paksi FC)

A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)
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