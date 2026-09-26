A tömegjelenet után sem csillapodtak le teljesen a kedélyek a péntek esti Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Puskás Arénában többen is kiszúrták, hogy a vendégek legnagyobb sztárja, Ilja Zabarnij a hármas sípszó után az ünneplés helyett azonnal Szoboszlai Dominikhoz ment, és indulatosan magyarázott neki. A magyar válogatott csapatkapitánya láthatóan higgadt maradt, széttárta a karját és továbbállt.

Az ukrán Ilja Zabarnij a hármas sípszó után az ünneplés helyett Szoboszlai Dominikhoz ment, és indulatosan magyarázott neki

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

0-1

Azután alakult ki tömegjelenet a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen, hogy a 92. percben Olekszandr Nazarenko szabálytalankodott Tóth Rajmunddal szemben, és megkapta a második sárga lapját. A jelenetről készült felvételekből kiderült, Szoboszlai Dominik már szabadrúgáshoz készülődött, amikor az egyik ukrán labdarúgó, Viktor Cihankov odament, és elrúgta onnan a labdát. A magyar válogatott csapatkapitánya ezért lökte meg ellenfelét, majd szabadultak el az indulatok. Bár a tömeget sikerült feloszlatni – Jarred Gillett játékvezető négy sárga lapot is kiosztott –, a kedélyek nem csitultak le teljesen.

Ilja Zabarnij Szoboszlai Dominiknak magyarázott

A Puskás Arénában többeknek is feltűnt, hogy pár perccel később, amikor a bíró lefújta a mérkőzést, a PSG BL-győztes játékosa, Ilja Zabarnij – ahelyett, hogy az 1-0-s győzelmet kezdte volna el ünnepelni a csapattársaival – azonnal a közelében lévő Szoboszlai Dominikhoz sietett, és indulatosan magyarázni kezdett neki.

A magyar válogatott csapatkapitánya – ellenfelével ellentétben – láthatóan végig higgadt maradt, majd széttárta a karját és továbbállt, hogy aztán kezet fogjon a játékvezetőkkel.