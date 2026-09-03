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Másfél millió forint gyűlt össze annak a három kislánynak a megsegítésére, akik a körmendi tragikus balesetben veszítették el szüleiket. A jelentős összeg egy Szoboszlai Dominik által dedikált mez jótékonysági árveréséből folyt be, a pénzt pedig már át is adták a gyermekek gyámjának.

Megható összefogás eredményeként másfél millió forinttal segítik azt a három kislányt, akik a körmendi, M80-as úton történt tragikus balesetben veszítették el szüleiket. A támogatás egy dedikált Szoboszlai-mez jótékonysági árveréséből gyűlt össze: a relikviáért végül 1,5 millió forintot fizetett a legmagasabb ajánlatot tevő licitáló. Az összeget az árverés kezdeményezője, Varga Márk a Szentgotthárd–Sárvár labdarúgó-mérkőzés előtt adta át az árván maradt gyermekek gyámjának.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 29: Dominik Szoboszlai #8 of Liverpool FC gestures during the first half of the pre-season friendly against Wrexham AFC at Yankee Stadium on July 29, 2026 in New York City. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Három árva kislányt segít a Szoboszlai Dominik mezének ára Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Három árva kislányt segít a Szoboszlai-mez ára

Varga Márk az elmúlt hetekben átadta a dedikált Szoboszlai-mezt új tulajdonosának, és az árverésen felajánlott másfél millió forint is megérkezett hozzá. A támogatás átadására végül a Szentgotthárd–Sárvár mérkőzés előtt nyílt lehetőség, amikor személyesen találkozott a három kislány gyámjával.

A kezdeményezés mögött a Körmendnél, az M80-as úton baleset áll. A júliusi tragédiában a három gyermek mindkét szülője életét vesztette, a hátul utazó kislányok pedig súlyosan megsérültek. Kettőjüket mentőhelikopterrel, egyiküket mentőautóval szállították kórházba.

Varga Márk korábban azért ajánlotta fel jótékonysági árverésre a Szoboszlai-mezt, hogy a lehetőségeihez mérten segítséget nyújtson az árván maradt testvéreknek. A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak megosztásokkal és támogatással, a licit végül minden várakozást felülmúló összeggel zárult - írja a Vaol.

Az átadáskor a gyerekek gyámja hálával fogadta a segítséget, Varga Márk pedig jelezte: a jövőben is szeretnék tartani egymással a kapcsolatot. A kezdeményező szerint az összefogás ismét megmutatta, milyen ereje lehet a labdarúgásnak és annak, amikor sokan állnak egy jó ügy mellé.

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