Szoboszlai Dominik is szóba került Mohamed Szalah első hosszabb interjújában, amit az egyiptomi már a Trabzonspor labdarúgójaként adott. A Liverpool magyar válogatott középpályása nagyon jó kapcsolatot ápol a 34 éves támadóval, rendszeresen beszélnek – így amellett sem ment el szó nélkül, ahogy a barátját Törökországban fogadták.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah nagyon jó kapcsolatot alakított ki Liverpoolban, továbbra is sokat beszélnek egymással

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Szoboszlai Dominik is reagált Mohamed Szalah fogadtatására

Mohamed Szalah a Trabzonspor hivatalos YouTube-csatornájának adta az első hosszabb interjúját a klub játékosaként, és elmondta, a Liverpool után új kihívásra vágyott, amit a török klubnál talált meg. Amire viszont még saját bevallása szerint ő sem számított, hogy micsoda rendkívüli fogadtatásban részesült, amikor leszállt a repülőtéren, majd megérkezett a stadionba. Az erről készült fotók és videók vírusként terjedtek az egész világon, és Szalah elárulta, számos barátja és korábbi liverpooli csapattársai is felvették vele a kapcsolatot, miután látták a felvételeket.

Néhány liverpooli csapattársam felhívott. Szoboszlaival például mindig beszélünk. És azt mondták, még soha nem láttak ehhez hasonló fogadtatást

– mesélte az interjúban Mohamed Szalah.

Nehéz lenne egy nap a Liverpool ellen játszania

Az egyiptomi támadónak felvetették, milyen érzés lenne számára egyszer majd a Liverpool ellen játszani a Trabzonspor színeiben.

Rendkívül nehéz

– ismerte el a 34 éves támadó. Saját bevallása szerint ugyanis nemcsak a csapattársaival, hanem a kilenc év alatt a szurkolókkal is különleges köteléket alakított ki az Anfielden.