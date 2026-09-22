Szoboszlai Dominik hétfőn érkezett meg a magyar labdarúgó-válogatott telki edzőközpontjába, ahol Marco Rossi együttese megkezdte a felkészülést az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A Liverpool magyar sztárja egy 1973-as Cadillac volánja mögött gördült be az edzőtáborba. A különleges autóhoz egy, a hetvenes évek divatját idéző szettet választott, amely alaposan megmozgatta a szurkolók fantáziáját. A rajongóknak azonban leginkább Szoboszlai szokatlan, nyitott sarkú cipője szúrt szemet, amelyről többen is azt gondolták, hogy női lábbeli. Az Origo Sport utánajárt, milyen cipőt viselt valójában a magyar válogatott csapatkapitánya. Mint kiderült, egy méregdrága luxusdarabról van szó, amelynek ára az 500 ezer forintot is megközelíti.

Szoboszlai Dominik cipője került a figyelem középpontjába

Fotó: Dustin Satloff / Getty Images via AFP

Női cipőben érkezett Szoboszlai Dominik? Ez az igazság

A különleges lábbeli a Prada-csoporthoz tartozó olasz luxusmárka, a Miu Miu Foulé Leather Mules nevű modellje. Bár a nyitott sarokrész és a szokatlan kialakítás miatt többen női cipőnek nézték, a „mule” valójában nem a viselő nemére, hanem a cipő fazonjára utal. A Miu Miu leírása szerint a modell dizájnjában éppen a férfias és a munkaruházatból merítő elemek kaptak hangsúlyos szerepet. A borjúbőrből készült cipőt vastag talppal és állítható, fémcsatos hátsó pánttal látták el, az antikolt hatású bőr pedig tovább erősíti a retró megjelenést.

Az ára legalább annyira figyelemfelkeltő, mint maga a cipő. A különleges modellért 1280 eurót, vagyis közel félmillió forintot kérnek. Szoboszlai tehát egy olyan luxusdarabban érkezett meg a válogatotthoz, amelynek árcédulája önmagában is könnyen felkeltheti a rajongók figyelmét.

A Miu Miu világában nem kirívó a félmilliós cipő

A Miu Miu az olasz luxusdivat egyik legismertebb szereplője, a márkát Miuccia Prada alapította 1993-ban. A divatház a Prada játékosabb, kísérletezőbb testvérmárkájaként vált ismertté, kollekcióiban pedig rendszeresen keverednek a klasszikus formák a meghökkentő vagy éppen retró részletekkel. Ez azonban a cipőkön és azok árán is meglátszik.

A márka kínálatában több száz eurós sportcipők és mokaszinok sorakoznak, de az 1000 euró (mintegy 390 ezer forint) feletti modellek sem számítanak különlegességnek. Egyes különleges sneakerekért 1500 eurónál (mintegy 585 ezer forint) is többet kérnek, míg bizonyos bőrcsizmák ára a 2000 eurót (mintegy 780 ezer forint) is meghaladhatja.

Szoboszlai Dominik cipőját lapozva, az 5. képen tudod megtekinteni: