Szoboszlai Dominik öltözéke rendszeresen nagy figyelmet kelt. A Liverpool magyar játékosa júniusi outfitje akkora érdeklődést generált, hogy nem csak mémek születtek róla, hosszú posztokban taglalták, és műsorok témája lett. Sőt, divat- és stílustanácsadók elemezték. Pénteken szintén a magyar válogatott csapatkapitányának megjelenése volt a téma, amit a liverpooli klubtársa, Alexis Mac Allister sem hagyott szó nélkül.

Mac Allister (jobbra) szerint egyértelmű mire hasonlít Szoboszlai Dominik öltözéke Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Szoboszlai Dominik öltözéke mindig figyelmet kelt

Szoboszlai pénteken két fotóval üzent, és az egyiken talpig feketében látható. Liverpooli klubtársát, az argentin világbajnokot, Mac Allistert két nappal korábban hasonló szettben láthattuk, a fotót feltöltötte az Instagram oldalára, és miután meglátta a magyar légiós ruházatát, természetesen nem hagyta szó nélkül:

"Copy, paste" - írta Mac Allister, vagyis szerinte Szoboszlai csak lemásolta az ő outfitjét, amely tényleg szinte teljesen hasonló, és valóban két nappal előbb "látott napvilágot".

Alexis Mac Allister's comment on Dominik Szoboszlai IG post: "Copy. past"😭😭 pic.twitter.com/rypEQo1l4Z — Stunner (@Stunner_Lfc) September 18, 2026

A két játékos, Szoboszlai Dominik és Mac Allister kiváló viszonyt ápol, rendszeresen üzennek egymásnak a közösségi médiában, miközben a pályán legtöbbször egymás mellett játszanak a Liverpool középpályáján.

A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, 15 órakor a Bournemouth-hoz látogat a Premier League-ben.