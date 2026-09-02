Furcsa helyzetbe hozta saját kisfia a Manchester United csapatkapitányát, Bruno Fernandest. A 31 éves labdarúgó a minap a gyermekével focizott otthon, aki azt mondta neki, ő lesz Szoboszlai Dominik. A portugál játékos nem akart hinni a fülének – a Vörös Ördögök egyik legnagyobb riválisa ugyanis éppen a Liverpool.

Szoboszlai Dominikért rajong Bruno Fernandes kisfia

Fotó: NurPhoto/AFP

Szoboszlai Dominikért rajong Bruno Fernandes kisfia

Angliában az egyik legősibb rivalizálás a Manchester United és a Liverpool között van, ezért is kapta fel a helyi sajtó Bruno Fernandes és kisfia történetét. A portugál középpályás a Beast Mode On Podcastben mesélt arról, hogy valamelyik nap a gyermeke focizás közben Szoboszlai Dominikot nevezte meg példaképének.

Tegnap a fiam futballozott, és azt mondta, hogy ő lesz Szoboszlai. Amikor meghallottam, hogy Szoboszlai, csak annyit mondtam: Micsoda?!

– emlékezett vissza Bruno Fernandes, aki alig akart hinni a fülének.

A podcastet a nagy Liverpool-szurkoló hírében álló korábbi labdarúgó, Adebayo Akinfenwa vezette, aki tudta fokozni a szituációt. Elmondta ugyanis, hogy az ő 11 éves fiának pedig Bruno Fernandes a kedvenc játékosa.