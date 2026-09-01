Közel félév után játszott újra jobbhátvédet Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott középpályását az előző szezonban tíz mérkőzésen is a védelembe rakta Arne Slot, az új vezetőedzőnél, Andoni Iraolánál viszont a hétvégi, Nottingham Forest elleni mérkőzés volt az első alkalom, amikor a 25 éves labdarúgó hátrébb kényszerült játszani. Sőt, a csapat első számú jobbhátvédjének, Jeremie Frimpongnak a teljesítményét látva Liverpoolban már úgy gondolják a szakírók, Szoboszlai átmeneti megoldás lehet a védelem szélén.

Szoboszlai Dominik hosszú idő után újra jobbhátvédként játszott a Liverpoolban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik jobbhátvéd lesz?

Szoboszlai Dominik a középpályán kezdett a Nottingham Forest ellen, de a mérkőzés végén már jobbhátvédként futballozott. A 25 éves magyar labdarúgónak nem volt idegen a szerepkör, Arne Slot irányítása alatt az előző szezonban – legtöbbször a védőket sújtó sérülések miatt –, tíz találkozón is a védelemben kapott helyet, és kiváló teljesítményt nyújtott. Szoboszlait az új vezetőedző, Andoni Iraola is kipróbálta már több poszton, a középpályán hatosként, nyolcasként és tízesként, de a védelemben most először szerepelt a baszk szakembernél. Az angol sajtó értékelései alapján egyébként most ebben a szerepkörben sem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

„Ez nem kívánságműsor”

Szoboszlai Dominik úgy tapasztalta, a középpályán játszani nehezebb, mint a védelem jobb oldalán, mert előbbi poszton minden irányba figyelni kell, elölről, hátulról, jobbról, balról is jöhetnek ellenfelek.

Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit

– mondta a Liverpool magyar játékosa a két poszt közti különbségről egy februári interjúban.

Minden abból a gondolkodásból fakad, hogy nincsen kifogás. Ahhoz kell alkalmazkodni a legmagasabb szinten, ami van. Ha csinálom, akkor rendesen csinálom. Most odamehetnék az edzőhöz, és mondhatnám azt, hogy nem szeretnék ott játszani. Ez nem kívánságműsor. Ha egy Liverpoolban futballozol és azt mondják, hogy jobbvédőt kell játszanod, akkor azt játszol. Az edző is tudja, hogy középpályán vagyok a legjobb, és ott vagyok a legjobb, de ha a csapatnak épp jobb oldalt van szüksége rám, akkor ott játszom, és ott is ugyanúgy a maximumot nyújtom

– nyilatkozta még Arne Slot irányítása alatt Szoboszlai Dominik.