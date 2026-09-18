Szoboszlai Dominik június elején olyan ruhában érkezett meg a magyar válogatott telki edzőtáborába, hogy hetekig arról beszéltek. Az összeállítás csíkos ingből, fehér halásznadrágból, és egy különleges cipőből állt, ami mellett nem tudott szó nélkül elmenni a közvélemény. Péntek délután újabb két szettel került középpontba a Liverpool sztárja.

Szoboszlai Dominik újra az öltözékével került középpontba Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik öltözéke

Szoboszlai rendszeresen a megszokottól, az átlagostól vagy a társadalmi normáktól eltérő, különleges ruhákban mutatkozik. A nyári szett után ezúttal két őszi cuccot villantott, mindkettőhöz baseball-sapkát viselt - még a fekete zakót is azzal dobta fel. A Liverpool magyar játékosa nyáron óriási mémhullámot generált az öltözékével, könnyen lehet, hogy a mostani ruhája is megihleti a szurkolókat...

A Liverpool legközelebb vasárnap a Bournemouth ellen lép pályára, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Tóth Alex ellen játszhat.