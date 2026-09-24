Nem várt közjátékkal kezdődött a pénteki, Telkiben rendezett sajtótájékoztató, amelyen Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya nyilatkozott az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

Szoboszlai Dominik fontos kérést intézett a magyar sajtóhoz

Fotó: M4 Sport/YouTube

Szoboszlai Dominik egyértelmű üzenetet küldött a sajtónak

A Liverpool sztárjátékosa elsőként a Nemzeti Sporttól kapta azt a kérdést, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland sérülése mennyire befolyásolhatja a játékát. Szoboszlai azonban első körben nem a kérdésre válaszolt, hanem egy vitás cikkre utalva elmondta, ha a jövőben egy újságíró őt fura helyzetbe hozza - ami miatt neki magyarázkodnia kell -, vagy nem igaz dolgot közöl róla, akkor azzal az illetővel soha többet nem áll szóba.

„Jó, hogy ti kezdtétek, mert van egy dolog, amiről nem szívesen beszélek, de szeretném letisztázni itt, mindenki előtt. A Nemzeti Sportnak és az összes többi újságnak is szól ez az egész. Először is: ha bármilyen dolog megjelenik rólam Angliában, és ezt ti úgy hozzátok le, hogy furcsa helyzetbe hoztok egy klublegendával szemben, és nekem magyarázkodnom kellene neki, hogy ez hogy is volt pontosan, másodszor pedig, ha olyanokat hoztok le rólam, ami nem igaz, és a családomat olyan helyzetbe hozzátok, ami »nem jó«, mivel azt építettem fel egész életemben, hogy ők a háttérben maradjanak, és ne legyenek szem előtt… Szóval arra kérnék mindenkit – és nem fenyegetés, félre ne értsetek –, hogy a közeljövőben és amíg focizom, addig, ha még egyszer ehhez hasonló dolog történik, ami velem és a családommal kapcsolatos, akkor azzal az illetővel én, Szoboszlai Dominikként, soha többet nem állok szóba. Remélem, ez tiszta mindenkinek, és megértettétek, csak hogy tiszta lappal induljunk” – idézi az M4 Sport a magyar válogatott csapatkapitányát, aki hangsúlyozta, hogy az újságíróknak támogatólag kellene fellépniük a magyar sportolók mellett, a kölcsönös tisztelet jegyében.

„Nektek, mint újságíróknak, minden egyes magyar sportolót pusholni kellene. Vannak olyan magyar sportolók, akiknek nem biztos, hogy pozitív minden egyes mérkőzésük, versenyük, ilyenkor rátok van szükségünk, hogy támogassatok minket olyan irányban, ami pozitív. Saját tapasztalatból mondom: ha ezt mindenki megcsinálja, akkor teljesen máshogy fogunk rátok nézni.

Úgy gondolom, nagyon fontos a jó kapcsolat a sportolók és az újságírók között. Mi odafigyelünk arra, hogy mit mondunk és hogyan teljesítünk, ti viszont a saját munkátokban figyeljetek oda, hogy mit írtok, milyen formában, és legyen rendes a fordítás”

– hangsúlyozta Szoboszlai Dominik.