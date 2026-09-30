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A magyar válogatott labdarúgó remek kapcsolatot ápol a nemzeti csapat korábbi kapusával. Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter egy budapesti étteremben vacsoráztak együtt, amiről fotó is készült.

Az Újpest magyar válogatott kapusával, Szappanos Péterrel vacsorázott Budapesten Szoboszlai Dominik. A két labdarúgó híresen jó kapcsolatot ápol egymással, az étteremben készült fotók szerint pedig a Liverpool középpályása a barátjával is együtt töltött egy kis időt a válogatott szünet alatt.

Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter
Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter remek kapcsolatot ápolnak egymással
Fotó: Ladóczki Balázs
  • Magyarország-Georgia (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szoboszlai Dominik és Szappanos Péter együtt vacsoráztak

A magyar labdarúgó-válogatott két Nemzetek Ligája-mérkőzésen már túl van – a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajna ellen, majd 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írországban –, két találkozó pedig még vár a nemzeti csapatra. Sajtóhírek szerint a pénteki, Georgia elleni meccs előtt Marco Rossi szövetségi kapitány egy keddi szabadnapot iktatott be a csapat játékosainak, akik elhagyhatták Telkit és kikapcsolódhattak. Ezt vagy még korábbi szabadidejét használhatta ki Szoboszlai Dominik, hogy együtt töltsön egy kis időt a barátjával, Szappanos Péterrel.

Az Újpest kapusa ugyanis egy egész fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán szerdán, a lapozható bejegyzés harmadik képén pedig a válogatott csapatkapitányával tűnt fel egy budapesti étterem asztalánál ülve.

Jó barátként tekintenek egymásra

Szoboszlai és Szappanos remek kapcsolatot ápolnak egymással, előbbi korábban úgy fogalmazott, a nemzeti csapattól júniusban búcsúzó kapust nehéz lesz pótolni.

Nemcsak azért, mert jó barátom, hanem mert fontos szerepet töltött be a válogatottban, gondolok itt például az új játékosok beilleszkedésére. Komoly tapasztalattal rendelkezik, sok van mögötte. Jó emberismerő, jó ember. Nagyon jó DJ is, és persze elképesztően jó kapus. De talán nem is őt kell pótolni, hanem valakinek fel kell nőnie a feladathoz, és át kell vennie azokat a dolgokat, amiket ő csinált

nyilatkozta nemrég Szoboszlai Dominik, aki most egy szívszemű mosolygós emojival reagált barátja, Szappanos Péter friss bejegyzésére.

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