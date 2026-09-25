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Péntek este a magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra kikapott a Puskás Arénában az ukrán csapattól a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. A találkozón Marco Rossi együttese többet birtokolta a labdát, voltak is helyzetei a magyar csapatnak, de végül csak egy kapufa jött össze. A mérkőzés hajrája parázs jeleneteket hozott, ugyanis egy kemény belépő után elszabadultak az indulatok, és kisebb tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai között. A lefújás után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem csinált nagy ügyet a dologból, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig inkább a futballról akart beszélni.

A péntek esti mérkőzésen Szoboszlai Dominikék sokkal jobban futballoztak az ukránoknál, több nagy helyzetet is kialakítottak, de csak egy kapufáig sikerült eljutniuk az első félidőben.

Az ukrán Viktor Cihankov neki akart menni Szoboszlai Dominiknak a meccs végén
Az ukrán Viktor Cihankov neki akart menni Szoboszlai Dominiknak a meccs végén
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

Szoboszlai Dominik nem csinált nagy ügyet a tömegverekedésből

A magyar válogatott a második félidőt végigtámadta, de nem tudott betalálni, így az ukránok egygólos győzelmet arattak a Puskás Arénában.

A mérkőzés azonban nem a vereségről, hanem a hosszabbításban lezajlott tömegverekedésről marad emlékezetes. A 92. percben a csereként beállt Olekszandr Nazarenko hátulról elkaszálta Tóth Rajmundot, amiért megkapta a második sárga lapját. A történet viszont nem ért véget, ugyanis Viktor Cihankov valamin összekapott Szoboszlai Dominikkel, aminek heves szóváltás, majd pedig egy hatalmas tömegjelenet lett a vége.

A találkozó után Szoboszlai Dominik az M4 Sport kamerája előtt idézte fel az esetet.

A fociban ez benne van. Így alakult. Büszke vagyok a csapatra, kitettünk mindent a pályára, de nem volt elég. Megvoltak a helyzeteink, de nem ment be semmi. A második félidőben nem volt közük a mérkőzéshez. Megyünk tovább. Volt egy ilyen szituáció, de az jó jel, hogy teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni. Ugyanígy kell folytatnunk, ahogy eddig csináltuk, és majd mellénk áll a szerencse” 

– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

A második félidőben Tóth Balázs bemutatott egy hatalmas védést, ezzel meccsben tartotta a magyar csapatot.

„Semmit nem ért a védésem. Egy helyzetük volt az első félidőben, amit ki is használtak. Okosan játszottak, próbáltak minket kicsalogatni, ami összesen kétszer sikerült nekik. Az ilyen meccseket kapott gól nélkül meg kell nyerni, mert megvoltak a helyzeteink a meccs elején. Most ki kell elemezni a meccset, hogy hol csúsztunk el. Szomorkodni nem szabad, mert két nap múlva meccs van, ahol csak a három pont elfogadható” – vélekedett a Blackburn Rovers kapusa.

Hungary's defender #06 Willi Orban (L) and Hungary's goalkeeper #22 Balazs Toth (R) react with Hungary's midfielder #13 Andras Schafer (C) after the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Ukraine in Budapest, Hungary on September 25, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Tóth Balázsnak volt egy nagy bravúrja a meccsen
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Az első félidőben voltak helyzeteink, a játékunk is olykor pozitív volt, ami helyzetekben is megmutatkozott. Ezeket nem tudtuk kihasználni, de igyekszünk a következő három meccsen jobb eredményt elérni. Bízom benne, hogy magabiztosak leszünk, és még bátrabban, helyzeteket kialakítva fogunk játszani” – értékelt Csongvai Áron, aki először kezdett a magyar válogatottban.

A találkozó után Marco Rossit, a szövetségi kapitányt is kérdezték a tömegverekedésről, de sokat nem látott az esetből.

„Nem láttam, mi történt, csak annyit, hogy sok ember rohangál. Lehet, volt valami inzultus, amire Dominik reagált, mi pedig felvettük a kesztyűt, de tényleg nem tudom, mi történt. Beszéljünk inkább a fociról” – kezdte a szövetségi kapitány, aki úgy érzi, csapata el van átkozva az elmúlt két évben.

Hungary's head coach Marco Rossi gestures during the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Ukraine in Budapest, Hungary on September 25, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Marco Rossi úgy érzi, el van átkozva a csapata
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Ilyen ez a játék, ha az ember nem talál be, az ellenfél meg kihasználja a lehetőségét, akkor veszítesz. Több helyzetünk volt, de mindent kihagytunk. Ők pedig az első helyzetükből betaláltak, ezenkívül nem emlékszem másra az első félidőből. A 2024-es Európa-bajnokság óta sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, miszerint Napóleon nem a stratégiai tudásuk alapján választotta a tábornokait, hanem hogy milyen szerencsések. Két éve vagyunk ebben a helyzetben, talán valakinek döntést kellene hoznia ebben a helyzetben. A srácok amúgy remek hozzáállással játszottak, betartották a taktikai utasításokat. Nincs okom panaszra” – értékelt az olasz–magyar szakember.

A mieink a második fordulóban az északírekkel játszanak hétfőn 20.45-től Belfastban.

Galéria: Képeken a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés
Fotó: AFP
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