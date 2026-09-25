A péntek esti mérkőzésen Szoboszlai Dominikék sokkal jobban futballoztak az ukránoknál, több nagy helyzetet is kialakítottak, de csak egy kapufáig sikerült eljutniuk az első félidőben.

Az ukrán Viktor Cihankov neki akart menni Szoboszlai Dominiknak a meccs végén

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

Szoboszlai Dominik nem csinált nagy ügyet a tömegverekedésből

A magyar válogatott a második félidőt végigtámadta, de nem tudott betalálni, így az ukránok egygólos győzelmet arattak a Puskás Arénában.

A mérkőzés azonban nem a vereségről, hanem a hosszabbításban lezajlott tömegverekedésről marad emlékezetes. A 92. percben a csereként beállt Olekszandr Nazarenko hátulról elkaszálta Tóth Rajmundot, amiért megkapta a második sárga lapját. A történet viszont nem ért véget, ugyanis Viktor Cihankov valamin összekapott Szoboszlai Dominikkel, aminek heves szóváltás, majd pedig egy hatalmas tömegjelenet lett a vége.

A találkozó után Szoboszlai Dominik az M4 Sport kamerája előtt idézte fel az esetet.

A fociban ez benne van. Így alakult. Büszke vagyok a csapatra, kitettünk mindent a pályára, de nem volt elég. Megvoltak a helyzeteink, de nem ment be semmi. A második félidőben nem volt közük a mérkőzéshez. Megyünk tovább. Volt egy ilyen szituáció, de az jó jel, hogy teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni. Ugyanígy kell folytatnunk, ahogy eddig csináltuk, és majd mellénk áll a szerencse”

– mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

A második félidőben Tóth Balázs bemutatott egy hatalmas védést, ezzel meccsben tartotta a magyar csapatot.

„Semmit nem ért a védésem. Egy helyzetük volt az első félidőben, amit ki is használtak. Okosan játszottak, próbáltak minket kicsalogatni, ami összesen kétszer sikerült nekik. Az ilyen meccseket kapott gól nélkül meg kell nyerni, mert megvoltak a helyzeteink a meccs elején. Most ki kell elemezni a meccset, hogy hol csúsztunk el. Szomorkodni nem szabad, mert két nap múlva meccs van, ahol csak a három pont elfogadható” – vélekedett a Blackburn Rovers kapusa.