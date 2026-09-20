Remekül kezdte az idényt Szoboszlai Dominik, aki az elmúlt hetekben több emlékezetes teljesítménnyel is jelentkezett a Liverpoolban. Legutóbb a Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzés hajrájában lőtt látványos, mintegy 30 méteres bombagólt.

Szoboszlai Dominik nem akármilyen dicséretet kapott a Liverpool korábbi BL-győztesétől

Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezúttal Vladimir Smicer, a Liverpool 2005-ös Bajnokok Ligája-győztes csapatának egyik hőse méltatta a magyar középpályást. Az 53 éves korábbi cseh válogatott hat idényt töltött az Anfielden, 183 mérkőzésen lépett pályára, az AC Milan elleni legendás isztambuli BL-döntőben pedig gólt is szerzett.

Smicer aranylabdáshoz hasonlította Szoboszlait

Smicer korábban már Pavel Nedvedhez hasonlította Szoboszlait, a GOAL pedig most arra kérte, részletezze, pontosan miben lát hasonlóságot a két középpályás között.

Szoboszlai Dominik és Pavel Nedved a játék fizikai oldalát tekintve hasonlóak

– mondta Smicer, aki elsősorban a két futballista munkabírását, futómennyiségét, harcosságát és lövőerejét emelte ki.

A korábbi liverpooli játékos szerint Nedved elképesztő munkát végzett a pályán, és ugyanezt látja Szoboszlaiban is. Hozzátette, mindketten képesek szerelni, rengeteget futnak, és jobb, illetve bal lábbal egyaránt veszélyesek az ellenfél kapujára. Smicer szerint azonban nemcsak játékstílusban van közöttük hasonlóság, hanem a vezéregyéniségükben is.

A párhuzam önmagában is hatalmas elismerés. Pavel Nedved a Lazio és a Juventus színeiben is a világ legjobb középpályásai közé tartozott, 2003-ban pedig megkapta az Aranylabdát.

Szoboszlai Dominik egyre inkább vezér a Liverpoolban

Smicer szerint Virgil van Dijk jelenléte mellett is szüksége van a Liverpoolnak vezérekre minden csapatrészben, és úgy látja, ezt a szerepet a középpályán egyre inkább Szoboszlai tölti be.

Szobo egyre inkább a vezérré válik a középpályán

– fogalmazott a cseh korábbi klasszis abban a témában, amelynek kapcsán a magyar középpályás nemrég felszólítást kapott Steve McManamantől.

Smicer szerint Szoboszlai már az előző idényben is vezérként futballozott, és saját megítélése szerint akkor a Liverpool legjobb játékosa volt. Hozzátette, a magyar válogatott csapatkapitányának most elsősorban folytatnia kell azt a munkát, amely idáig eljuttatta, mert rendkívül sokoldalú: képes megszervezni a játékot, kulcspasszokat adni és gólokat szerezni.