Remekül kezdte az idényt Szoboszlai Dominik, aki az elmúlt hetekben több emlékezetes teljesítménnyel is jelentkezett a Liverpoolban. Legutóbb a Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzés hajrájában lőtt látványos, mintegy 30 méteres bombagólt.
Ezúttal Vladimir Smicer, a Liverpool 2005-ös Bajnokok Ligája-győztes csapatának egyik hőse méltatta a magyar középpályást. Az 53 éves korábbi cseh válogatott hat idényt töltött az Anfielden, 183 mérkőzésen lépett pályára, az AC Milan elleni legendás isztambuli BL-döntőben pedig gólt is szerzett.
Smicer aranylabdáshoz hasonlította Szoboszlait
Smicer korábban már Pavel Nedvedhez hasonlította Szoboszlait, a GOAL pedig most arra kérte, részletezze, pontosan miben lát hasonlóságot a két középpályás között.
Szoboszlai Dominik és Pavel Nedved a játék fizikai oldalát tekintve hasonlóak
– mondta Smicer, aki elsősorban a két futballista munkabírását, futómennyiségét, harcosságát és lövőerejét emelte ki.
A korábbi liverpooli játékos szerint Nedved elképesztő munkát végzett a pályán, és ugyanezt látja Szoboszlaiban is. Hozzátette, mindketten képesek szerelni, rengeteget futnak, és jobb, illetve bal lábbal egyaránt veszélyesek az ellenfél kapujára. Smicer szerint azonban nemcsak játékstílusban van közöttük hasonlóság, hanem a vezéregyéniségükben is.
A párhuzam önmagában is hatalmas elismerés. Pavel Nedved a Lazio és a Juventus színeiben is a világ legjobb középpályásai közé tartozott, 2003-ban pedig megkapta az Aranylabdát.
Szoboszlai Dominik egyre inkább vezér a Liverpoolban
Smicer szerint Virgil van Dijk jelenléte mellett is szüksége van a Liverpoolnak vezérekre minden csapatrészben, és úgy látja, ezt a szerepet a középpályán egyre inkább Szoboszlai tölti be.
Szobo egyre inkább a vezérré válik a középpályán
– fogalmazott a cseh korábbi klasszis abban a témában, amelynek kapcsán a magyar középpályás nemrég felszólítást kapott Steve McManamantől.
Smicer szerint Szoboszlai már az előző idényben is vezérként futballozott, és saját megítélése szerint akkor a Liverpool legjobb játékosa volt. Hozzátette, a magyar válogatott csapatkapitányának most elsősorban folytatnia kell azt a munkát, amely idáig eljuttatta, mert rendkívül sokoldalú: képes megszervezni a játékot, kulcspasszokat adni és gólokat szerezni.
A 80-szoros cseh válogatott végezetül hozzátette, éppen erre van szüksége a csapatnak Szoboszlaitól, aki az elmúlt időszakban egyre meghatározóbb szerepet tölt be Andoni Iraola együttesében.