Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is teljesen más hangulatban készülhetett a szombat délutáni mérkőzésre. A magyar válogatott csapatkapitánya hét közben gólt lőtt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ráadásul még a meccs emberének is megválasztották.
Ezzel szemben Kerkez Milos rengeteg kritikát kapott a találkozó után, és korántsem biztos, hogy emiatt, de a Fulham elleni Premier League-meccsre kispadra került – a szezon során először.
Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a Liverpool döntetlenje után
A Liverpool rendkívül gyengén futballozott a Fulham elleni mérkőzésen. Andoni Iraola együttese akkor járt a legközelebb a gólhoz, amikor az első félidőben Szoboszlai Dominik szöglete után a spanyol Víctor Muñoz egy közeli fejessel alaposan megdolgoztatta Bernd Lenót, a Fulham kapusát.
Ezt leszámítva a Mersey-parti csapatnak nem voltak nagy helyzetei a meccsen, így a sorozatban három bajnokit elveszítő Fulham megszerezte első pontját a Premier League-ben, míg a Liverpool négy forduló után már három döntetlennél jár.
A találkozó után a Liverpool együttesével foglalkozó portálok nem kímélték Szoboszlai Dominikot, aki az utóbbi időben mutatott játékával rendkívül magasra tette a lécet.
A Liverpool Echo nem bánt kesztyűs kézzel Szoboszlai Dominikkel. A portálnál hárman kaptak 4-es osztályzatot, amely a legrosszabb értékelés volt, egyikük pedig éppen a magyar középpályás. Azt írják, hogy Szoboszlai aggasztó teljesítményt nyújtott: mindössze néhány energikus megmozdulása volt, összességében azonban riasztóan erőtlen és enervált volt a játéka.
Érdekesség, hogy szintén 4-est kapott a Kerkez Milos helyén futballozó Kosztasz Cimikász, míg a szünetben beállt magyar válogatott balhátvéd 6-os értékelést kapott. Róla röviden csak annyit írnak, hogy jobban teljesített, mint a görög játékos, akinek a helyére beállt.
A liverpool.com 5-ösre értékelte Szoboszlai játékát.
„A passzainak egy része elképesztően pontatlan volt, ahogy ez már néhányszor előfordult vele ebben a szezonban. Többször is zsákutcába futott a megoldásaival, és azzal is lelassította a játékot, hogy túl sokszor megtartotta a labdát, ahelyett hogy továbbjátszotta volna. Talán kissé túlzás azt mondani, hogy borzalmas volt, de messze elmaradt attól a szinttől, amire képes, és amit el is várnak tőle” – olvasható a Szoboszlairól szóló értékelésben.
Kerkez Milos 6-os osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy jobb teljesítményt nyújtott, mint Cimikász (4), de még mindig messze van a tökéletestől. Továbbra is úgy tűnik, mintha egy kicsit kapkodó lenne minden mozdulata.
A This is Anfield portálon valamivel jobbnak látták Szoboszlai Dominik (6) játékát. Azt írják róla, hogy folyamatosan járatta a labdát a középpályán, de nehezen talált rést a Fulham szűken megszervezett védekezésén. Megjegyzik, hogy a hajrában néhány lövőhelyzetnél közel járt a gólszerzéshez, és úgy tűnt, ő jelentheti a Liverpool legjobb esélyét a gólszerzésre.
Kerkez Milos szintén 6-os értékelést kapott a portáltól. Azt írják, hogy a beállása után jóval aktívabb volt a bal oldalon, mint Cimikász, és több beindulással próbálkozott. Egyértelműen azt az utasítást kapta, hogy a Liverpoolnak jobban szét kell húznia a játékot, hogy kimozdítsa a Fulhamet a középpályán kialakított merev védelmi vonalaiból.
A Liverpool legközelebb szeptember 20-án, vasárnap lép pályára a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában.
- kapcsolódó cikkek: