Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is teljesen más hangulatban készülhetett a szombat délutáni mérkőzésre. A magyar válogatott csapatkapitánya hét közben gólt lőtt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ráadásul még a meccs emberének is megválasztották.

Ezúttal Szoboszlai Dominik került a kritikusok kereszttüzébe

Fotó: Paul Ellis / AFP

Ezzel szemben Kerkez Milos rengeteg kritikát kapott a találkozó után, és korántsem biztos, hogy emiatt, de a Fulham elleni Premier League-meccsre kispadra került – a szezon során először.

​Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a Liverpool döntetlenje után

A Liverpool rendkívül gyengén futballozott a Fulham elleni mérkőzésen. Andoni Iraola együttese akkor járt a legközelebb a gólhoz, amikor az első félidőben Szoboszlai Dominik szöglete után a spanyol Víctor Muñoz egy közeli fejessel alaposan megdolgoztatta Bernd Lenót, a Fulham kapusát.

Ezt leszámítva a Mersey-parti csapatnak nem voltak nagy helyzetei a meccsen, így a sorozatban három bajnokit elveszítő Fulham megszerezte első pontját a Premier League-ben, míg a Liverpool négy forduló után már három döntetlennél jár.

A találkozó után a Liverpool együttesével foglalkozó portálok nem kímélték Szoboszlai Dominikot, aki az utóbbi időben mutatott játékával rendkívül magasra tette a lécet.

A Liverpool Echo nem bánt kesztyűs kézzel Szoboszlai Dominikkel. A portálnál hárman kaptak 4-es osztályzatot, amely a legrosszabb értékelés volt, egyikük pedig éppen a magyar középpályás. Azt írják, hogy Szoboszlai aggasztó teljesítményt nyújtott: mindössze néhány energikus megmozdulása volt, összességében azonban riasztóan erőtlen és enervált volt a játéka.

Érdekesség, hogy szintén 4-est kapott a Kerkez Milos helyén futballozó Kosztasz Cimikász, míg a szünetben beállt magyar válogatott balhátvéd 6-os értékelést kapott. Róla röviden csak annyit írnak, hogy jobban teljesített, mint a görög játékos, akinek a helyére beállt.

Kerkez Milos lendületesen szállt be a mérkőzésbe

Fotó: Paul Ellis / AFP

A liverpool.com 5-ösre értékelte Szoboszlai játékát.

„A passzainak egy része elképesztően pontatlan volt, ahogy ez már néhányszor előfordult vele ebben a szezonban. Többször is zsákutcába futott a megoldásaival, és azzal is lelassította a játékot, hogy túl sokszor megtartotta a labdát, ahelyett hogy továbbjátszotta volna. Talán kissé túlzás azt mondani, hogy borzalmas volt, de messze elmaradt attól a szinttől, amire képes, és amit el is várnak tőle” – olvasható a Szoboszlairól szóló értékelésben.