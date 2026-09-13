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A Premier League 4. fordulójában a Liverpool gól nélküli döntetlent játszott az Anfielden a nyeretlen Fulham együttesével. A találkozót Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos pedig a szünetben csereként állt be a Liverpool együttesébe, amely ezúttal rendkívül gyengén futballozott. A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok pozitívan értékelték a csereként beállt Kerkez teljesítményét, Szoboszlai játékát azonban kemény kritikákkal illették.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is teljesen más hangulatban készülhetett a szombat délutáni mérkőzésre. A magyar válogatott csapatkapitánya hét közben gólt lőtt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ráadásul még a meccs emberének is megválasztották.

Ezúttal Szoboszlai Dominik került a kritikusok kereszttüzébe
Ezúttal Szoboszlai Dominik került a kritikusok kereszttüzébe 
Fotó: Paul Ellis / AFP

Ezzel szemben Kerkez Milos rengeteg kritikát kapott a találkozó után, és korántsem biztos, hogy emiatt, de a Fulham elleni Premier League-meccsre kispadra került – a szezon során először.

​Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott a Liverpool döntetlenje után

A Liverpool rendkívül gyengén futballozott a Fulham elleni mérkőzésen. Andoni Iraola együttese akkor járt a legközelebb a gólhoz, amikor az első félidőben Szoboszlai Dominik szöglete után a spanyol Víctor Muñoz egy közeli fejessel alaposan megdolgoztatta Bernd Lenót, a Fulham kapusát.

Ezt leszámítva a Mersey-parti csapatnak nem voltak nagy helyzetei a meccsen, így a sorozatban három bajnokit elveszítő Fulham megszerezte első pontját a Premier League-ben, míg a Liverpool négy forduló után már három döntetlennél jár.

A találkozó után a Liverpool együttesével foglalkozó portálok nem kímélték Szoboszlai Dominikot, aki az utóbbi időben mutatott játékával rendkívül magasra tette a lécet.

A Liverpool Echo nem bánt kesztyűs kézzel Szoboszlai Dominikkel. A portálnál hárman kaptak 4-es osztályzatot, amely a legrosszabb értékelés volt, egyikük pedig éppen a magyar középpályás. Azt írják, hogy Szoboszlai aggasztó teljesítményt nyújtott: mindössze néhány energikus megmozdulása volt, összességében azonban riasztóan erőtlen és enervált volt a játéka.

Érdekesség, hogy szintén 4-est kapott a Kerkez Milos helyén futballozó Kosztasz Cimikász, míg a szünetben beállt magyar válogatott balhátvéd 6-os értékelést kapott. Róla röviden csak annyit írnak, hogy jobban teljesített, mint a görög játékos, akinek a helyére beállt.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) crosses the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos lendületesen szállt be a mérkőzésbe
Fotó: Paul Ellis / AFP

A liverpool.com 5-ösre értékelte Szoboszlai játékát.

„A passzainak egy része elképesztően pontatlan volt, ahogy ez már néhányszor előfordult vele ebben a szezonban. Többször is zsákutcába futott a megoldásaival, és azzal is lelassította a játékot, hogy túl sokszor megtartotta a labdát, ahelyett hogy továbbjátszotta volna. Talán kissé túlzás azt mondani, hogy borzalmas volt, de messze elmaradt attól a szinttől, amire képes, és amit el is várnak tőle” – olvasható a Szoboszlairól szóló értékelésben.

Kerkez Milos 6-os osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy jobb teljesítményt nyújtott, mint Cimikász (4), de még mindig messze van a tökéletestől. Továbbra is úgy tűnik, mintha egy kicsit kapkodó lenne minden mozdulata.

A This is Anfield portálon valamivel jobbnak látták Szoboszlai Dominik (6) játékát. Azt írják róla, hogy folyamatosan járatta a labdát a középpályán, de nehezen talált rést a Fulham szűken megszervezett védekezésén. Megjegyzik, hogy a hajrában néhány lövőhelyzetnél közel járt a gólszerzéshez, és úgy tűnt, ő jelentheti a Liverpool legjobb esélyét a gólszerzésre.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) controls the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik pontrúgásai veszélyesek voltak
Fotó: Paul Ellis / AFP

Kerkez Milos szintén 6-os értékelést kapott a portáltól. Azt írják, hogy a beállása után jóval aktívabb volt a bal oldalon, mint Cimikász, és több beindulással próbálkozott. Egyértelműen azt az utasítást kapta, hogy a Liverpoolnak jobban szét kell húznia a játékot, hogy kimozdítsa a Fulhamet a középpályán kialakított merev védelmi vonalaiból.

A Liverpool legközelebb szeptember 20-án, vasárnap lép pályára a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában.

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