A Liverpool YouTube-csatornáján megjelent The Reds Roundtable legújabb részének Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos volt a vendége. A három játékos nemcsak az Iraola irányításával kezdődő új korszakról beszélt, hanem az öltözői szabályokról, pályafutásuk korábbi időszakairól és arról is, milyen felelősséget jelent a Liverpool futballistájának lenni.
Szoboszlai a Liverpool egyik rendőre
Szoboszlai az új idényre már a Liverpool helyettes csapatkapitányi körének tagja, ezért arról is kérdezték, hogyan változott meg a szerepe a csapaton belül.
„Őszintén szólva szeretek felelősséget vállalni. Az előző idényben szerintem a pályán már próbáltam ezt megtenni, és egész jól sikerült. Most talán a pályán kívül is egy kicsit többet próbálok vállalni. De ebben a csapatban sok olyan játékos van, aki szeret felelősséget vállalni, és ez mindenki dolgát megkönnyíti” – mondta a 26. születésnapját október végén ünneplő futballista.
A komoly válasz után azonban gyorsan könnyedebb irányt vett a beszélgetés.
Én vagyok az egyik rendőr
– jegyezte meg a magyar középpályás a csapaton belüli pénzbüntetésekről.
Kiderült, hogy Gravenberch a másik „behajtó”, Szoboszlai pedig legtöbbször maga szedi be a pénzt azoktól, akik megszegik valamelyik szabályt. A holland szerint leggyakrabban késésekről van szó, de a büntetések összegeit egyikük sem volt hajlandó elárulni.
„Az árakat nem mondjuk el” – vágta rá Szoboszlai.
A kihágások listája sem rövid: Kerkez szerint korábban két oldalból állt, mostanra körülbelül másfél oldalra sikerült lefaragni. Amikor pedig a műsorvezető megkérdezte Szoboszlait, hogy honfitársa a rosszabbul viselkedő játékosok közé tartozik-e, nem próbálta megmenteni.
Igen, mondhatjuk. Ott van az élmezőnyben, az biztos. De éppen ezért vagyok itt, hogy segítsek neki, hogy egy kicsit megváltozzon
– viccelődött Szoboszlai.
A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a vezetői szerephez nem szükséges karszalag.
Nem kell helyettes csapatkapitánynak lenned ahhoz, hogy példát mutass. Ők ketten is képesek erre, és mindenki más is. Van olyan nap, amikor te vagy koncentráltabb, a másik kevésbé, ilyenkor neked kell őt felhúznod. Szerintem ettől válhatunk különlegessé.
Iraolánál minden az edzésen kezdődik
A három játékos részletesen beszélt Andoni Iraola módszereiről is. Kerkeznek ebben már korábbról volt tapasztalata, hiszen két évig dolgozott együtt a baszk szakemberrel Bournemouthban.
„Azt akarja, hogy kilencven percen keresztül magas intenzitással játsszunk. Sokat kell futnunk, sokat kell letámadnunk és agresszívnak kell lennünk. Ezzel a filozófiával érkezett ide. Hallgatnunk kell rá és rengeteget kell futnunk, de ha így játszunk, szerintem jó esélyünk van arra, hogy mindenért harcban legyünk” – fogalmazott Kerkez.
Szoboszlai szerint már az edzéseken is érezhető, hogy Iraola nem csupán beszél az intenzitásról.
„Az edzések kemények és hosszúak, de szerintem erre szükségünk van. Csak így tudod ugyanezt átvinni a mérkőzésekre. Agresszívek és intenzívek akarunk lenni, többet akarunk futni az ellenfélnél. A szavak néha semmit sem érnek, ha nem csinálod meg.”
A 65-szörös magyar válogatott középpályás azt is elárulta, milyen gyorsan megváltozhat egy játékos helyzete az új edzőnél.
„Minden az edzésen kezdődik, nem a mérkőzéseken. Az edzésen száz százalékot kell adnod, és onnan kapod meg a lehetőséget, hogy a meccsen is megmutasd magad. Ha sikerül, rendben. Ha nem, a következő játékos kapja meg a lehetőséget, te pedig máris egy lépéssel hátrébb kerülsz. Nekem ez tetszik, mert mindenki versenyez mindenkivel.”
A teljes beszélgetés:
Gerrard csak egy dolgot kért: vigyázzon Kerkezre
A könnyedebb történetekből később sem volt hiány, Szoboszlai például elárulta, hogy nemrég Steven Gerrarddal padelozott. A Liverpool legendás korábbi csapatkapitányával – aki a közelmúltban interjút is készített a magyarral – azonban szinte egyáltalán nem beszéltek futballról.
„Ő minden nap a futballról beszél, én is minden nap a futballról beszélek” – indokolta Szoboszlai, miért maradt el a szakmázás.
Gerrard azért egyetlen, Kerkezt is érintő üzenetet megfogalmazott.
Azt mondta, sok szerencsét vasárnapra, és hogy vigyázzak Milosra. Ennyi.
A padelpályán Kerkeznek kevésbé ment jól. Szoboszlai nevetve árulta el, hogy honfitársa minden mérkőzését elveszítette, mire a balhátvéd közölte: három különböző társat is kipróbált, de egyikükkel sem sikerült nyernie.
„Én vagyok a közös nevező. Ha veszítünk, azért van, mert én vagyok a csapatban” – ismerte el Kerkez.
Nehéz út vezetett Liverpoolig
A két magyar játékos személyesebb témákról is beszélt: Kerkez felidézte, hogy fiatalon gyakorlatilag szétszakadt a családja Európában.
„Amikor Magyarországon voltam, egyedül voltam az akadémián. Apukám Németországban dolgozott, anyukám Ausztriában, a testvéreim pedig Szerbiában voltak. Mindannyian külön voltunk egy kicsit. Én viszont nagyon keményen akartam edzeni, és tudtam, hogy mit kell csinálnom a futballban. Ez hajtott előre.”
Kerkez ezért a fiatalabb önmagának azt tanácsolná, hogy soha ne adja fel. Szoboszlai ezzel szemben semmit sem változtatna a saját útján, még a hibáit sem.
Ha most megváltoztatnék valamit, lehet, hogy nem az lennék, aki ma vagyok. Voltak időszakok, amikor egyedül éreztem magam Ausztriában, de ugyanazokat a hibákat követném el, mert ezek is az utad részei.
A magyar válogatott csapatkapitánya arról is mesélt, hogy édesapja ma is gyorsan képes visszahozni a földre.
„Más úgy felnőni, ha szerb, balkáni vagy magyar apád van. Ha van néhány jó meccsem, és egy kicsit elkezdenék hátradőlni, ő nagyon gyorsan leszed a felhők közül.”
Szoboszlai: Abba kell hagynunk a kifogásokat
A beszélgetés végén Szoboszlait arról kérdezték, mennyi türelemre lehet szükségük a Liverpool szurkolóinak az új edző és az átalakult keret miatt. A magyar játékos egyértelművé tette, hogy szerinte egy ekkora klub nem hivatkozhat folyamatosan átmeneti időszakra.
„Szerintem eleget beszéltünk már arról, hogy időre van szükségünk. Az előző idényben nem mentek jól a dolgok, és azt mondtuk, új játékosok érkeztek, mások elmentek, Lucho és Darwin is távozott, ezért idő kell az átmenethez. Most majd azt mondjuk, hogy Mo elment, aki legenda, Robbo szintén. De minden évben történni fog valami.”
Szoboszlai szerint ezért eljött az ideje annak, hogy a játékosok maguk vállalják a felelősséget.
„Egy ponton felelősséget kell vállalnunk, és abba kell hagynunk a kifogásokat. Mi vagyunk a Liverpool FC. Nincs három évünk arra, hogy mindenkit lecseréljünk, aztán újrakezdjük. Szerintem ennek most kell elkezdődnie. Hosszú a szezon, mindent bele kell adnunk” – zárta szavait a magyar középpályás.