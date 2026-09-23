A Liverpool YouTube-csatornáján megjelent The Reds Roundtable legújabb részének Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos volt a vendége. A három játékos nemcsak az Iraola irányításával kezdődő új korszakról beszélt, hanem az öltözői szabályokról, pályafutásuk korábbi időszakairól és arról is, milyen felelősséget jelent a Liverpool futballistájának lenni.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik Ryan Gravenberch társaságában több témában is megszólalt

Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai a Liverpool egyik rendőre

Szoboszlai az új idényre már a Liverpool helyettes csapatkapitányi körének tagja, ezért arról is kérdezték, hogyan változott meg a szerepe a csapaton belül.

„Őszintén szólva szeretek felelősséget vállalni. Az előző idényben szerintem a pályán már próbáltam ezt megtenni, és egész jól sikerült. Most talán a pályán kívül is egy kicsit többet próbálok vállalni. De ebben a csapatban sok olyan játékos van, aki szeret felelősséget vállalni, és ez mindenki dolgát megkönnyíti” – mondta a 26. születésnapját október végén ünneplő futballista.

A komoly válasz után azonban gyorsan könnyedebb irányt vett a beszélgetés.

Én vagyok az egyik rendőr

– jegyezte meg a magyar középpályás a csapaton belüli pénzbüntetésekről.

Kiderült, hogy Gravenberch a másik „behajtó”, Szoboszlai pedig legtöbbször maga szedi be a pénzt azoktól, akik megszegik valamelyik szabályt. A holland szerint leggyakrabban késésekről van szó, de a büntetések összegeit egyikük sem volt hajlandó elárulni.

„Az árakat nem mondjuk el” – vágta rá Szoboszlai.

A kihágások listája sem rövid: Kerkez szerint korábban két oldalból állt, mostanra körülbelül másfél oldalra sikerült lefaragni. Amikor pedig a műsorvezető megkérdezte Szoboszlait, hogy honfitársa a rosszabbul viselkedő játékosok közé tartozik-e, nem próbálta megmenteni.

Igen, mondhatjuk. Ott van az élmezőnyben, az biztos. De éppen ezért vagyok itt, hogy segítsek neki, hogy egy kicsit megváltozzon

– viccelődött Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a vezetői szerephez nem szükséges karszalag.

Nem kell helyettes csapatkapitánynak lenned ahhoz, hogy példát mutass. Ők ketten is képesek erre, és mindenki más is. Van olyan nap, amikor te vagy koncentráltabb, a másik kevésbé, ilyenkor neked kell őt felhúznod. Szerintem ettől válhatunk különlegessé.

Iraolánál minden az edzésen kezdődik

A három játékos részletesen beszélt Andoni Iraola módszereiről is. Kerkeznek ebben már korábbról volt tapasztalata, hiszen két évig dolgozott együtt a baszk szakemberrel Bournemouthban.