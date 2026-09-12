Szoboszlai Dominiket a szezon kezdete előtt a Liverpool csapatkapitány-helyettesének választották, ráadásul a magyar középpályás a hét közben gólt lőtt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is, így várható volt, hogy ezúttal is ott lesz a kezdőcsapatban.
Kerkez Milos helye viszont kérdésessé vált a Liverpool kezdőcsapatában. A 22 éves magyar válogatott balhátvéd egyre több kritikát kap a szurkolóktól, ráadásul az Atlético elleni BL-meccs hajrájában görcsöt is kapott, így korántsem volt biztos a játéka.
Szoboszlai kezd a Fulham ellen, Kerkez kispadra szorult
A Fulham elleni mérkőzés előtt egy órával Andoni Iraola, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát.
Szoboszlai Dominik természetes ezúttal is ott van a Liverpool kezdőjében, Kerkez Milos viszont kispadra került, a helyén a görög Kosztasz Cimikasz játszik majd.
A Liverpool kezdője:
Alisson - Araújo, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz - Szoboszlai, Gravenberch - Barcola, Wirtz, Muñoz - Iskak
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