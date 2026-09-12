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Két biciklist gázolt halálra a sofőr, elhajtott: lebukott, így akarta eltüntetni a nyomokat - videó

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A Premier League 4. fordulójában a Liverpool a Fulham együttesét fogadja az Anfielden. A Mersey-parti csapatban az szezon eddig összes meccsén Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára. Andoni Iraola, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát a Fulham elleni találkozó előtt, ami magyar szempontból tartogatott némi meglepetést.

Szoboszlai Dominiket a szezon kezdete előtt a Liverpool csapatkapitány-helyettesének választották, ráadásul a magyar középpályás a hét közben gólt lőtt az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is, így várható volt, hogy ezúttal is ott lesz a kezdőcsapatban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát
Fotó: News Images / NurPhoto/AFP

Kerkez Milos helye viszont kérdésessé vált a Liverpool kezdőcsapatában. A 22 éves magyar válogatott balhátvéd egyre több kritikát kap a szurkolóktól, ráadásul az Atlético elleni BL-meccs hajrájában görcsöt is kapott, így korántsem volt biztos a játéka. 

Szoboszlai kezd a Fulham ellen, Kerkez kispadra szorult

A Fulham elleni mérkőzés előtt egy órával Andoni Iraola, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát.

Szoboszlai Dominik természetes ezúttal is ott van a Liverpool kezdőjében, Kerkez Milos viszont kispadra került, a helyén a görög Kosztasz Cimikasz játszik majd. 

A Liverpool kezdője:
Alisson - Araújo, Jacquet, Van Dijk, Cimikasz - Szoboszlai, Gravenberch - Barcola, Wirtz, Muñoz - Iskak

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