A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool két döntetlennel kezdte a Premier League 2026/27-es szezonját, múlt hétvégén azonban az újonc Ipswich Town legyőzésével először nyert Andoni Iraola együttese, ezt pedig hét közben egy Atlético Madrid felett aratott 2–1-es diadal követte a Bajnokok Ligájában.
A hétközi BL-meccs után az Atlético elleni betaláló Szoboszlait választották a találkozó legjobbjának, Kerkez viszont sok kritikát kapott a szurkolóktól.
Szoboszlai Dominik közel járt a gólpasszhoz az első félidőben
A Fulham borzalmas sorozatban érkezett az Anfieldre. A nyáron kinevezett Álvaro Arbeloa irányításával mindhárom meccsét elvesztette a londoni csapat, egy újabb vereség pedig még nehezebb helyzetbe hozhatta volna a spanyol szakembert, akit nyáron küldtek el a Real Madrid éléről.
Szoboszlai Dominik ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőjében, Kerkez Milos viszont az idény során először kispadra került, a helyén a görög Kosztasz Cimikász futballozott.
Ahogy az várható volt, a Liverpool óriási mezőnyfölényben kezdte a meccset, az első helyzetére viszont a kilencedik percig kellett várni. Ekkor a nyáron rekordösszegért szerződtetett Bradley Barcola tálalt remek labdát Alexander Isak elé, a svéd támadó tízméteres lövése azonban elkerülte a bal alsó sarkot.
Két perccel később kis híján a Fulham szerzett vezetést a semmiből. Alisson Becker rosszul elvégzett kirúgására Joshua King csapott le, aki ezt követően átesett a brazil kapuson, de nem kapott büntetőt. A londoni csapat így is betalálhatott volna, mert a lecsorgó labda Gonzalo García elé került, de a Real Madridtól igazolt támadó lövését Virgil van Dijk kirúgta a gólvonalról.
Ezt követően is többet volt a labda a Liverpoolnál, amely a 22. percben majdnem előnybe került.
Szoboszlai jobb oldali szögletére Víctor Muñoz robbant be a rövid oldalon, de a spanyol szélső csúsztatott fejesét a német Bernd Leno elképesztő bravúrral kiszedte a léc alól.
A folytatásban is többet volt a labda a Liverpoolnál, de Iraola együttese nem tudott újabb nagy helyzetet kialakítani, így a két csapat gól nélküli döntetlennel vonult a szünetre.
Kerkez Milos megérkezett a második félidőre
Az első félidőben mutatott játékot látva a Liverpool edzője cserélt a szünetben, így a folytatásban Cimikász helyén Kerkez Milos folytatta a játékot. A Mersey-parti csapat a folytatásban is fölényben futballozott, de a játéka teljesen ötlettelen volt, így a helyzetek elmaradtak.
A Liverpool első valamirevaló lehetőségére a 67. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai próbálkozott egy 18 méteres bombával, de a középre tartó lövését Leno ki tudta ütni.
Ezt követően a Liverpool derekasan ment előre, de kidolgozott helyzete továbbra sem akadt. A 83. percben Szoboszlainak volt egy bal oldali szabadrúgása, amit beadás helyett megpróbált kapura bombázni, de a labdája elakadt Kenny Tete fejében, utána pedig ápolni kellett a holland védőt, aki rendesen megszédült.
A 90. percben a Liverpool még kapott egy nagy esélyt a mérkőzés megnyerésére.
Szoboszlai állt oda egy 25 méteres szabadrúgáshoz, de a bombája megpattant a sorfalon, így nem találta el a kaput. A szögletből Szoboszlai tökéletesen tekerte be a labdát a rövid oldalon érkező Isak fejére, de a svéd támadó csúsztatott fejese elkerülte a bal alsó sarkot.
A hosszabbításban a Liverpoolnak már nem volt több lehetősége, így Andoni Iraola együttese a harmadik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, míg a Fulham megszerezte első pontját a Premier League idei szezonjában.
A játéknap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Brentford együttesével. A 20 éves középpályás ott volt a Bournemouth keretében, azonban most sem kapott lehetőséget Marco Rose vezetőedzőtől, így az idei Premier League-szezonban egyelőre csak 15 percnyi játékidő jutott neki.
Premier League, 4. forduló:
Liverpool-Fulham 0-0
Aston Villa-Nottingham Forest 1-2 (0-0)
Chelsea-Hully City 2-2 (1-2)
Bournemouth-Brentford 2-2 (1-1)
Crystal Palace-Ipswich Town 2-3 (1-2)
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