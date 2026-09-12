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Az angol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában a Liverpool 0–0-s döntetlent játszott a Fulham csapatával az Anfielden. A találkozót Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta, Kerkez Milos pedig a szünetben állt be a Liverpool csapatába.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool két döntetlennel kezdte a Premier League 2026/27-es szezonját, múlt hétvégén azonban az újonc Ipswich Town legyőzésével először nyert Andoni Iraola együttese, ezt pedig hét közben egy Atlético Madrid felett aratott 2–1-es diadal követte a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai Dominik a hét közben remekelt az Atlético elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Szoboszlai Dominik a hét közben remekelt az Atlético elleni Bajnokok Ligája-meccsen
Fotó: Paul Ellis / AFP

A hétközi BL-meccs után az Atlético elleni betaláló Szoboszlait választották a találkozó legjobbjának, Kerkez viszont sok kritikát kapott a szurkolóktól.

Szoboszlai Dominik közel járt a gólpasszhoz az első félidőben

A Fulham borzalmas sorozatban érkezett az Anfieldre. A nyáron kinevezett Álvaro Arbeloa irányításával mindhárom meccsét elvesztette a londoni csapat, egy újabb vereség pedig még nehezebb helyzetbe hozhatta volna a spanyol szakembert, akit nyáron küldtek el a Real Madrid éléről.

Szoboszlai Dominik ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőjében, Kerkez Milos viszont az idény során először kispadra került, a helyén a görög Kosztasz Cimikász futballozott. 

Ahogy az várható volt, a Liverpool óriási mezőnyfölényben kezdte a meccset, az első helyzetére viszont a kilencedik percig kellett várni. Ekkor a nyáron rekordösszegért szerződtetett Bradley Barcola tálalt remek labdát Alexander Isak elé, a svéd támadó tízméteres lövése azonban elkerülte a bal alsó sarkot. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) controls the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik az első félidőben közel járt a gólpasszhoz
Fotó: Paul Ellis/AFP / AFP

Két perccel később kis híján a Fulham szerzett vezetést a semmiből. Alisson Becker rosszul elvégzett kirúgására Joshua King csapott le, aki ezt követően átesett a brazil kapuson, de nem kapott büntetőt. A londoni csapat így is betalálhatott volna, mert a lecsorgó labda Gonzalo García elé került, de a Real Madridtól igazolt támadó lövését Virgil van Dijk kirúgta a gólvonalról.

Ezt követően is többet volt a labda a Liverpoolnál, amely a 22. percben majdnem előnybe került.

Szoboszlai jobb oldali szögletére Víctor Muñoz robbant be a rövid oldalon, de a spanyol szélső csúsztatott fejesét a német Bernd Leno elképesztő bravúrral kiszedte a léc alól.

A folytatásban is többet volt a labda a Liverpoolnál, de Iraola együttese nem tudott újabb nagy helyzetet kialakítani, így a két csapat gól nélküli döntetlennel vonult a szünetre.

Kerkez Milos megérkezett a második félidőre

Az első félidőben mutatott játékot látva a Liverpool edzője cserélt a szünetben, így a folytatásban Cimikász helyén Kerkez Milos folytatta a játékot. A Mersey-parti csapat a folytatásban is fölényben futballozott, de a játéka teljesen ötlettelen volt, így a helyzetek elmaradtak.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) crosses the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos lendületesen szállt be a mérkőzésbe
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool első valamirevaló lehetőségére a 67. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai próbálkozott egy 18 méteres bombával, de a középre tartó lövését Leno ki tudta ütni.

Ezt követően a Liverpool derekasan ment előre, de kidolgozott helyzete továbbra sem akadt. A 83. percben Szoboszlainak volt egy bal oldali szabadrúgása, amit beadás helyett megpróbált kapura bombázni, de a labdája elakadt Kenny Tete fejében, utána pedig ápolni kellett a holland védőt, aki rendesen megszédült.

A 90. percben a Liverpool még kapott egy nagy esélyt a mérkőzés megnyerésére. 

Szoboszlai állt oda egy 25 méteres szabadrúgáshoz, de a bombája megpattant a sorfalon, így nem találta el a kaput. A szögletből Szoboszlai tökéletesen tekerte be a labdát a rövid oldalon érkező Isak fejére, de a svéd támadó csúsztatott fejese elkerülte a bal alsó sarkot.

A hosszabbításban a Liverpoolnak már nem volt több lehetősége, így Andoni Iraola együttese a harmadik döntetlenjét játszotta a bajnokságban, míg a Fulham megszerezte első pontját a Premier League idei szezonjában.

A játéknap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Brentford együttesével. A 20 éves középpályás ott volt a Bournemouth keretében, azonban most sem kapott lehetőséget Marco Rose vezetőedzőtől, így az idei Premier League-szezonban egyelőre csak 15 percnyi játékidő jutott neki.

Premier League, 4. forduló: 
Liverpool-Fulham 0-0
Aston Villa-Nottingham Forest 1-2 (0-0)
Chelsea-Hully City 2-2 (1-2)
Bournemouth-Brentford 2-2 (1-1)
Crystal Palace-Ipswich Town 2-3 (1-2)

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