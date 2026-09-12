A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool két döntetlennel kezdte a Premier League 2026/27-es szezonját, múlt hétvégén azonban az újonc Ipswich Town legyőzésével először nyert Andoni Iraola együttese, ezt pedig hét közben egy Atlético Madrid felett aratott 2–1-es diadal követte a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai Dominik a hét közben remekelt az Atlético elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: Paul Ellis / AFP

A hétközi BL-meccs után az Atlético elleni betaláló Szoboszlait választották a találkozó legjobbjának, Kerkez viszont sok kritikát kapott a szurkolóktól.

Szoboszlai Dominik közel járt a gólpasszhoz az első félidőben

A Fulham borzalmas sorozatban érkezett az Anfieldre. A nyáron kinevezett Álvaro Arbeloa irányításával mindhárom meccsét elvesztette a londoni csapat, egy újabb vereség pedig még nehezebb helyzetbe hozhatta volna a spanyol szakembert, akit nyáron küldtek el a Real Madrid éléről.

Szoboszlai Dominik ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőjében, Kerkez Milos viszont az idény során először kispadra került, a helyén a görög Kosztasz Cimikász futballozott.

Ahogy az várható volt, a Liverpool óriási mezőnyfölényben kezdte a meccset, az első helyzetére viszont a kilencedik percig kellett várni. Ekkor a nyáron rekordösszegért szerződtetett Bradley Barcola tálalt remek labdát Alexander Isak elé, a svéd támadó tízméteres lövése azonban elkerülte a bal alsó sarkot.

Szoboszlai Dominik az első félidőben közel járt a gólpasszhoz

Fotó: Paul Ellis/AFP / AFP

Két perccel később kis híján a Fulham szerzett vezetést a semmiből. Alisson Becker rosszul elvégzett kirúgására Joshua King csapott le, aki ezt követően átesett a brazil kapuson, de nem kapott büntetőt. A londoni csapat így is betalálhatott volna, mert a lecsorgó labda Gonzalo García elé került, de a Real Madridtól igazolt támadó lövését Virgil van Dijk kirúgta a gólvonalról.

Ezt követően is többet volt a labda a Liverpoolnál, amely a 22. percben majdnem előnybe került.

Szoboszlai jobb oldali szögletére Víctor Muñoz robbant be a rövid oldalon, de a spanyol szélső csúsztatott fejesét a német Bernd Leno elképesztő bravúrral kiszedte a léc alól.

A folytatásban is többet volt a labda a Liverpoolnál, de Iraola együttese nem tudott újabb nagy helyzetet kialakítani, így a két csapat gól nélküli döntetlennel vonult a szünetre.