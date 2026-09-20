Három magyar válogatott, rengeteg várakozás és egy különleges Premier League-meccs: a vasárnapi Liverpool Bournemouth elleni összecsapása előtt bőven akad miről beszélni. Szoboszlai Dominiktól már vezérszerepet várnak az Anfielden, Kerkez Milos korábbi klubja ellen bizonyíthat, miközben Tóth Alex egyre több szurkolót győz meg a Cseresznyések táborában. Lapunk angol drukkereket kérdezett a magyarokról – egyikük pedig már azt is látja maga előtt, ahogy Szoboszlai egyszer a Liverpool csapatkapitányi karszalagját viseli.

Tóth Alex rögtön Szoboszlai Dominikék ellen mutatkozott be e Premier League-ben Fotó: AFC Bournemouth

Bournemouth-Liverpool

Vasárnap, 15:00, Spíler 1

Szoboszlai lehet a Liverpool vezére?

A magyar válogatott csapatkapitányától Liverpoolban már nemcsak gólokat és gólpasszokat várnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy képes-e akkor is magára vállalni a felelősséget, amikor a csapat bajba kerül. A Liverpool egyik szurkolója, Emilie Walsh az Origónak elmondta, szerint Szoboszlaiban megvan ehhez a képesség, ugyanakkor hiba lenne minden terhet az ő vállára helyezni.

Szoboszlai nagyon komoly hatással tud lenni a csapat játékára, és a pályán hozott döntéseivel képes vezéregyéniséggé válni. Megvan benne az, hogy szükség esetén átvegye az irányítást, de szerintem nem lenne helyes minden felelősséget kizárólag rátenni.

- mondta Emilie Walsh az Origo Sportnak. Szerinte nehéz egyetlen meccsfordító játékost kiemelni a Liverpoolból, de Szoboszlai Dominik azok közé tartozik, akik képesek lehetnek vezérként előlépni egy nehéz helyzetben. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felelősség nem hárulhat egyedül a magyar középpályásra, a csapatnak közösen kell megoldania a problémákat.

„Egy nap ő viseli majd a karszalagot”

Szoboszlai esetében hónapok óta visszatérő téma Angliában, hogy egyszer ő lehet-e a Liverpool csapatkapitánya. A magyar válogatottban már régóta övé a karszalag, Liverpoolban pedig szintén volt már lehetősége kapitányként pályára lépni. Walsh szerint a magyar középpályásban megvannak azok a tulajdonságok, amelyekkel idővel a Liverpool egyik legfontosabb vezérévé válhat.

A Liverpool-szurkolók többsége nagyon sokra tartja őt. Én személy szerint is úgy gondolom, hogy hatalmas értéke a csapatnak. A motorja, a munkabírása és az az erőfeszítés, amit beletesz a játékba, mind olyan tulajdonságok, amelyeket egy Liverpool-játékostól elvárunk. Tényleg el tudom képzelni, hogy egy nap ő viselje a csapatkapitányi karszalagot.

A Liverpool-szurkoló szerint azonban a vezérszerepet nem feltétlenül a látványos gólok jelentik. Sokkal fontosabbnak tartja, hogy Szoboszlai egy teljes mérkőzésen milyen hatással van a társaira. Éppen ezért Bournemouthban sem feltétlenül újabb bombagólt vár tőle.