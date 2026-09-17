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Sorsoltak az angol labdarúgó-Ligakupában. A Premier League-ben címvédő Arsenal a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town vendége lesz a nyolcaddöntőben, míg a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Chelsea-t fogadja a legjobb 16 között.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool rendesen belehúzott. A Mersey-parti gárda a Ligakupa nyolcaddöntőjében a Chelsea-t fogadja az Anfielden.

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Szoboszlai Dominik csapatára rangadó vár a Ligakupában
Fotó: News Images / NurPhoto/AFP

Szoboszlai a 2023-as angliai igazolása óta hatszor lépett pályára a Chelsea ellen. 2024 januárjában gólt fejelt a londoni csapat ellen 4–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen.

„Valószínűleg ez volt az első fejesgólom az életemben, de remélhetőleg jön majd még több is” mondta a meccs után a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azóta sem szerzett több fejesgólt, ellenben volt már pár felejthetetlen bombája.

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A Premier League-ben címvédő Arsenal a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town otthonába látogat, míg az Everton hazai pályán fogadja a Newcastle Unitedet.

A Ligakupában címvédő Manchester City csütörtök este fogadja a másodosztályban szereplő Norwich City csapatát, és ha sikerrel veszi a párharcot, a Manchester Unitedet búcsúztató Brighton & Hove Albionnal csap össze.

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A Sunderland a Brentfordot fogadja, a Fulham pedig a londoni rivális Crystal Palace-szal találkozik. Az Aston Villa a déli partvidékre utazik, ahol a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában lép pályára.

A Peterborough 2009 óta először jutott be a Ligakupa nyolcaddöntőjébe, és a szintén League One-ban szereplő Bradford City otthonában játszik majd. Ez azt jelenti, hogy a harmadosztályból legalább egy csapat biztosan ott lesz a negyeddöntőben.

A nyolcaddöntők párosítása:

  • Fleetwood Town (IV.)–Arsenal
  • Manchester City vagy Norwich City (II)–Brighton & Hove Albion
  • Everton–Newcastle United
  • Sunderland–Brentford
  • Liverpool–Chelsea
  • Bradford City (III.)–Peterborough (III.) 
  • Fulham–Crystal Palace
  • Bournemouth–Aston Villa

A nyolcaddöntő mérkőzéseit az október 26-án kezdődő héten rendezik.

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