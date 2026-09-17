A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool rendesen belehúzott. A Mersey-parti gárda a Ligakupa nyolcaddöntőjében a Chelsea-t fogadja az Anfielden.

Szoboszlai Dominik csapatára rangadó vár a Ligakupában

Fotó: News Images / NurPhoto/AFP

Szoboszlai a 2023-as angliai igazolása óta hatszor lépett pályára a Chelsea ellen. 2024 januárjában gólt fejelt a londoni csapat ellen 4–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen.

„Valószínűleg ez volt az első fejesgólom az életemben, de remélhetőleg jön majd még több is” – mondta a meccs után a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azóta sem szerzett több fejesgólt, ellenben volt már pár felejthetetlen bombája.

Szoboszlaiék belehúztak, az Arsenalra rutinfeladat vár

A Premier League-ben címvédő Arsenal a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town otthonába látogat, míg az Everton hazai pályán fogadja a Newcastle Unitedet.

A Ligakupában címvédő Manchester City csütörtök este fogadja a másodosztályban szereplő Norwich City csapatát, és ha sikerrel veszi a párharcot, a Manchester Unitedet búcsúztató Brighton & Hove Albionnal csap össze.