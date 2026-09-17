A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool rendesen belehúzott. A Mersey-parti gárda a Ligakupa nyolcaddöntőjében a Chelsea-t fogadja az Anfielden.
Szoboszlai a 2023-as angliai igazolása óta hatszor lépett pályára a Chelsea ellen. 2024 januárjában gólt fejelt a londoni csapat ellen 4–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen.
„Valószínűleg ez volt az első fejesgólom az életemben, de remélhetőleg jön majd még több is” – mondta a meccs után a magyar válogatott csapatkapitánya, aki azóta sem szerzett több fejesgólt, ellenben volt már pár felejthetetlen bombája.
Szoboszlaiék belehúztak, az Arsenalra rutinfeladat vár
A Premier League-ben címvédő Arsenal a negyedosztályban szereplő Fleetwood Town otthonába látogat, míg az Everton hazai pályán fogadja a Newcastle Unitedet.
A Ligakupában címvédő Manchester City csütörtök este fogadja a másodosztályban szereplő Norwich City csapatát, és ha sikerrel veszi a párharcot, a Manchester Unitedet búcsúztató Brighton & Hove Albionnal csap össze.
A Sunderland a Brentfordot fogadja, a Fulham pedig a londoni rivális Crystal Palace-szal találkozik. Az Aston Villa a déli partvidékre utazik, ahol a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth otthonában lép pályára.
A Peterborough 2009 óta először jutott be a Ligakupa nyolcaddöntőjébe, és a szintén League One-ban szereplő Bradford City otthonában játszik majd. Ez azt jelenti, hogy a harmadosztályból legalább egy csapat biztosan ott lesz a negyeddöntőben.
- Fleetwood Town (IV.)–Arsenal
- Manchester City vagy Norwich City (II)–Brighton & Hove Albion
- Everton–Newcastle United
- Sunderland–Brentford
- Liverpool–Chelsea
- Bradford City (III.)–Peterborough (III.)
- Fulham–Crystal Palace
- Bournemouth–Aston Villa
A nyolcaddöntő mérkőzéseit az október 26-án kezdődő héten rendezik.