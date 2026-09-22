A 27 éves Alexis Mac Allisternek 2028 nyarán jár le a szerződése a Liverpool együttesénél, és mindeddig nem keresték meg új ajánlattal. Az argentin középpályás egy szeptemberi interjúban külön kitért Ryan Gravenberchre és Szoboszlai Dominikre is, akik már túl vannak a hosszabbításon.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister remekül kiegészítik egymást

Fotó: Stefano Rellandini / AFP

„Láttam, hogy Dom és Ryan új szerződést kaptak, ami nagyon boldoggá tesz, mert megérdemlik. Ugyanakkor kicsit el is szomorít, hogy én nem kaptam meg az enyémet. Azért is fáj, mert együtt nyertünk Premier League-et, nehéz időket éltünk át együtt, és én ugyanúgy beleadok mindent, mint ők. Természetesen még van idő, a szurkolóknak pedig nem kell aggódniuk, mert százszázalékosan fogok teljesíteni az utolsó napig, amíg itt leszek” – mondta az argentin középpályás.

Szoboszlai Dominik elveszítheti kedvenc csapattársát

Alexis Mac Allister Szoboszlai Dominikkel együtt érkezett a Liverpoolhoz 2023 nyarán. Az argentin középpályásért 42 millió eurót fizetett a Mersey-parti klub a Brightonnak.

A 27 éves játékos az elmúlt három évben 157 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 21 gólt szerzett és 21 gólpasszt adott.

Az argentin középpályás esetleges távozása Szoboszlai Dominiket is érintheti. A magyar válogatott csapatkapitánya nemrég interjút adott Steven Gerrardnak, amelyben név szerint is megemlítette Mac Allistert. A Liverpool ikonja megkérdezte Szoboszlait, hogy kivel szeret a legjobban együtt játszani, mire a magyar középpályás azt felelte, hogy nagyon szeret Mac Allisterrel együtt futballozni. Később azt is elárulta, hogy az argentin játékossal szinte egymás gondolatait is ismerik.

A Liverpool szurkolói Mac Allister korábbi interjúja miatt már elkönyvelték az argentin játékos távozását. A középpályás azonban most hangsúlyozta, hogy semmi sem biztos.

Nincs kőbe vésett, végleges döntés. A valóság az, hogy még két év van hátra a szerződésemből” – idézi a This Is Anfield az argentin középpályást, aki a válogatott edzőtáborában nyilatkozott a jövőjéről.

Azon a sajtótájékoztatón a jövőmről kérdeztek, én pedig kizárólag érzelmi alapon beszéltem. Nem a klubot ítéltem meg, semmi ilyesmiről nem volt szó”

– folytatta Mac Allister, aki a Liverpool legutóbbi két mérkőzésén Szoboszlai Dominik párjaként futballozott a dupla szűrős rendszerben.