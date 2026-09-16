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Az angol labdarúgó Ligakupa keddi esti mérkőzésén a Liverpool 3–1-re legyőzte a Tottenham csapatát az Anfielden, így Andoni Iraola együttese bejutott a legjobb 16 közé. A találkozó hőse a csereként beállt Szoboszlai Dominik volt, aki a 91. percben a szezon egyik legnagyobb bombagólját lőtte. Ennek kapcsán a Liverpool social csapata összeszedte Szoboszlai összes olyan gólját, amelyet a tizenhatoson kívülről lőtt.

Szoboszlai Dominiket 2023 nyarán az RB Leipzigtől igazolta le a Liverpool, az angol csapat 70 millió eurót fizetett a magyar válogatott csapatkapitányáért.

Szoboszlai Dominik a Premier League legnagyobb bombázója
Szoboszlai Dominik a Premier League legnagyobb bombázója
Fotó: szoboszlaidominik@instagram

Szoboszlai az elmúlt három évben elképesztő teljesítményt nyújtott az angol csapatban. Már az első szezonjában Ligakupa-győztes lett, a második idényben pedig bajnok lett a Liverpoollal, így Szoboszlai lett a Premier League történetének első magyar bajnoka.

Szoboszlai a Premier League bombázója

A magyar középpályás az előző szezonban ugyan nem nyert trófeát, de egyénileg az eddigi legjobb szezonját produkálta Liverpoolban. Minden sorozatot tekintve 53 meccsen 13 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott, az idény végén pedig megválasztották a legjobb liverpooli játékosnak.

A Liverpool a most futó szezonban még közel sem játszik csúcsformában, Szoboszlai azonban nem lassít. A 25 éves középpályás hat meccsen már három találatnál jár, legutóbb kedden este volt eredményes a Tottenham elleni Ligakupa-meccsen.

Szoboszlai pályafutása egyik legnagyobb gólját lőtte a Spurs ellen. Ezt követően az Opta kijött egy statisztikával, miszerint a magyar középpályás 2023-as Liverpoolba igazolása óta egyetlen Premier League-játékos sem lőtt több gólt a tizenhatoson kívülről, mint Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt három évben 31 gólt lőtt a Liverpool együttesében, ebből 13-at a tizenhatoson kívülről szerzett. Szoboszlai kedd esti bombagólja után a Liverpool social csapata egy videós csokorba foglalta ezt a 13 találatot, amelyet érdemes megnézni, mert egyik szebb, mint a másik.

 

 

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