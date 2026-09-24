Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nincs könnyű helyzetben a péntek esti Nemzetek Ligája-meccs előtt. Sérülés miatt ugyanis nem számíthat Dárdai Mártonra, valamint a csapat két legveszélyesebb támadójára, Varga Barnabásra és Sallai Rolandra. Szerencsére a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesen egészséges, a Liverpool sztárja pedig alig várja, hogy ismét pályára léphessen a Puskás Arénában.
- Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45
- Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45
- Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45
- Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45
Szerencsére a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesen egészséges, a Liverpool sztárja pedig alig várja, hogy ismét pályára léphessen a Puskás Arénában.
Szoboszlai Dominik: Vannak, akiknek előre kell lépniük!
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik beszélt arról, hogyan lehetne pótolni Varga Barnabást és Sallai Rolandot, emellett pedig szót ejtett a Nemzetek Ligája új lebonyolításáról is, ami nem igazán tetszik neki.
„A válogatott két nagyon fontos játékosát veszítette el Barna és Sala személyében. Vannak olyan játékosok, akiknek most elő kell lépniük, felelősséget kell vállalniuk, és úgy kell játszaniuk, mintha nem is lennének sérültjeink” – mondta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy a csapat idősebb játékosai hogyan viszonyulnak a válogatott újoncaihoz.
„Nem vagyunk kisgyerekek, nem kell pátyolgatni senkit. De van egy közösség, ahová könnyű beilleszkedni, mert mindenkit szeretettel várunk. Persze, ezt tőlük kell megkérdezni, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. Remélem, megmutatják magukat és azt is, hogy itt van a helyük” – folytatta a Liverpool középpályása.
A sérülések miatt a magyar válogatott szokatlan támadósorral állhat fel az ukránok elleni meccsen.
„Nem beszélnék senkiről név szerint.
Vannak, akik régóta itt vannak, és tudják maguktól, hogy előre kell lépniük, karaktert kell mutatniuk.
Meccsről meccsre kell tekinteni. Én szeretném, ha visszajutnánk az A divízióba, ehhez pedig mindent meg kell tennünk. Nem lesz egyszerű, mert jó válogatottakkal játszunk. A maximumot kell nyújtanunk, ehhez mindenkire szükségünk lesz. A szurkolókra is” – vélekedett a 25 éves középpályás.
Az UEFA átalakította a versenynaptárat, így a mostani válogatott szünetben négy mérkőzést rendeznek.
„Nem vagyok olyan pozícióban, hogy megmondjam, mi a jó vagy mi nem. Nekem annyira nem szimpatikus, mert 11 nap alatt négy meccset kell játszanunk, ez annak sem egyszerű, aki hozzá van szokva, hogy háromnaponta pályára lép. De ez egy jó erőfelmérő lesz azoknak is, akik ehhez nincsenek hozzászokva.
Alig van időnk edzeni, úgyhogy próbálunk mindent a taktikai dolgokra fordítani. Mindenkinek elő kell vennie a legjobb énjét. Négy meccsünk van, lehet, hogy valaki az elsőn nem lesz a keretben, de a másodikon már kezdeni fog. Mindenkire szükség van, egytől egyig”
– tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.
Marco Rossi: Aki megérdemli, bizonyíthat!
Szoboszlai után Marco Rossit, a magyar válogatott szövetségi kapitányát kérdezték az újságírók. Az olasz-magyar szakembertől első körben a sérültek pótlásáról érdeklődtek.
„Ha fontos játékosok kiesnek, akkor mindig nehéz gondoskodni a pótlásukról.
Ha lenne minden posztra két minőségi játékosunk, akkor nagyon egyszerű dolgunk lenne. De mi nem tudunk 44 fős keretet kialakítani, mint ahogy azt Jürgen Klopp tette a németeknél.
Ha ilyen hiányzók vannak, az lehetőséget is teremt. A srácok reakcióján is múlik, hogyan közelítik meg a helyzetet. A motivációnk sokszor maximális volt, de ebből most további motivációt meríthetünk. Soha nem siránkozom a hiányzóink miatt, most sem fogok. Pozitív módon kell reagálni, különben nincs esélyed a győzelemre” – kezdte Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy túl sok érdemi munkát még nem tudott végezni a játékosokkal.
„A meccs előtti utolsó edzésen gyakorolhatjuk a megszokott helyzeteket. Összesen eddig másfél normális edzésünk volt, ezért itt gyakorlatilag regeneráció zajlik.
A játékosok rendesen koncentrálnak, tökéletesen végrehajtják, amit kérünk tőlük. Senkire nem panaszkodhatom. A következő négy mérkőzésen mindenki kaphat lehetőséget, és aki megérdemli, bizonyíthat”
– folytatta Rossi.
A szövetségi kapitányt arról is kérdezték, változhat-e a csapat játéka Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában.
„Varga Barni fejjátékban Európa egyik legjobb támadója, majdhogynem lehetetlen pótolni. Ha a hosszú labdákkal számolunk, lehet, hogy más stratégiát kell követnünk az ukránok elleni meccsen. Sallai Roli szélső, akit a klubjában hátvédként játszattak, ezért voltak nehézségei az utóbbi időben. Az ő pótlására több lehetőségünk van, de teljesen nem fogjuk megkapni az ő képességeit. Az ellenfelünk remek csapat, komoly európai tapasztalattal rendelkező játékosokkal. Sokszor bizonyítottuk már, hogy soha nem a két csapat értéke dönti el a meccset, így holnap maximális tisztelettel lépünk pályára.
Nem akarunk okot adni arra, hogy szégyenkeznünk kelljen. A három pontot nem ígérhetem meg, de azt igen, hogy az elsőtől az utolsó percig teljes erőbedobással fogunk küzdeni”
– tette hozzá a szövetségi kapitány.
- kapcsolódó cikkek: