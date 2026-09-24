Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nincs könnyű helyzetben a péntek esti Nemzetek Ligája-meccs előtt. Sérülés miatt ugyanis nem számíthat Dárdai Mártonra, valamint a csapat két legveszélyesebb támadójára, Varga Barnabásra és Sallai Rolandra. Szerencsére a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesen egészséges, a Liverpool sztárja pedig alig várja, hogy ismét pályára léphessen a Puskás Arénában.

Varga Barnabás és Sallai Roland hiányában Szoboszlai Dominikra még nagyobb felelősség hárul

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

Szerencsére a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesen egészséges, a Liverpool sztárja pedig alig várja, hogy ismét pályára léphessen a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominik: Vannak, akiknek előre kell lépniük!

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik beszélt arról, hogyan lehetne pótolni Varga Barnabást és Sallai Rolandot, emellett pedig szót ejtett a Nemzetek Ligája új lebonyolításáról is, ami nem igazán tetszik neki.

„A válogatott két nagyon fontos játékosát veszítette el Barna és Sala személyében. Vannak olyan játékosok, akiknek most elő kell lépniük, felelősséget kell vállalniuk, és úgy kell játszaniuk, mintha nem is lennének sérültjeink” – mondta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy a csapat idősebb játékosai hogyan viszonyulnak a válogatott újoncaihoz.

„Nem vagyunk kisgyerekek, nem kell pátyolgatni senkit. De van egy közösség, ahová könnyű beilleszkedni, mert mindenkit szeretettel várunk. Persze, ezt tőlük kell megkérdezni, mert ez fontos visszaigazolás nekünk is. Remélem, megmutatják magukat és azt is, hogy itt van a helyük” – folytatta a Liverpool középpályása.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya

Fotó: Peter Powell/AFP / AFP

A sérülések miatt a magyar válogatott szokatlan támadósorral állhat fel az ukránok elleni meccsen.

„Nem beszélnék senkiről név szerint.

Vannak, akik régóta itt vannak, és tudják maguktól, hogy előre kell lépniük, karaktert kell mutatniuk.

Meccsről meccsre kell tekinteni. Én szeretném, ha visszajutnánk az A divízióba, ehhez pedig mindent meg kell tennünk. Nem lesz egyszerű, mert jó válogatottakkal játszunk. A maximumot kell nyújtanunk, ehhez mindenkire szükségünk lesz. A szurkolókra is” – vélekedett a 25 éves középpályás.