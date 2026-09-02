A Bournemouth a Manchester City otthonában kezdte az új bajnokságot, ahol Tóth Alex a hajrában csereként pályára léphetett. Egy héttel később az Everton elleni 1–1 során azonban már sem a kezdőben, sem a kispadon nem szerepelt a neve.
A kimaradás elsőre azért volt meglepő, mert sérüléséről nem érkezett hír. A mérkőzést követően aztán kiderült: valóban nem egészségügyi probléma állt a háttérben.
A Bournemouth Echo tudósítója Marco Rose vezetőedző tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Tóth és a szintén kimaradó Juanlu is egészséges volt, egyszerűen nem kerültek be a meccskeretbe.
Tóth esetében tehát szakmai döntésről beszélhetünk. Két forduló után ebből még korai lenne messzemenő következtetést levonni, arra viszont mindenképpen érdemes figyelni, hogy a 20 éves magyar játékosnak jelentős konkurenciával kell megküzdenie a játékpercekért.
Hol lehet Tóth Alex helye a Bournemouthban?
Tóth egyik nagy előnye éppen a sokoldalúsága. Képes mélyebben visszalépve részt venni a labdakihozatalban, de nem klasszikus védekező középpályás. A Ferencvárosban is akkor tudta leginkább megmutatni erényeit, amikor volt lehetősége előrelépni, labdát vezetni, progresszív passzokkal gyorsítani a támadásokat és bekapcsolódni a letámadásba.
Ez alapján hosszabb távon inkább nyolcasként vagy a középpálya két visszavont játékosa közül a mozgékonyabb tagjaként képzelhető el, mint kizárólagos hatosként.
Marco Rose érkezése ebből a szempontból új helyzetet teremtett. A német szakember agresszív, intenzív futballja önmagában jól illeszkedhet Tóth játékához, ám a letámadás részleteiben változtatott Andoni Iraola rendszeréhez képest. Tóth a klub honlapjának adott friss interjújában arról beszélt, hogy Iraolánál inkább az emberorientált letámadás dominált, Rose viszont nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására. A magyar középpályás szerint mindkét megközelítés fekszik neki, ugyanakkor azt sem titkolta, hogy nehéz bekerülni a csapatba.
Tudom, hogy nagy a verseny a középpályán, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnom
– fogalmazott Tóth a Bournemouth honlapjának.
Alex Scott lehet Tóth legnagyobb riválisa
Ha Tóthot nyolcasként vagy támadóbb felfogású középpályásként nézzük, jelenleg Alex Scott jelenti számára az egyik legnagyobb akadályt.
A 23 éves angol az előző idényben a Bournemouth meghatározó játékosává vált, az új évadot pedig ugyancsak jól kezdte. Az Everton ellen ő szerezte a Bournemouth vezető gólját, és a mérkőzés egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.
Scott technikailag rendkívül képzett, jól viszi át a labdát az ellenfél vonalainál, veszélyesebben érkezik a támadóharmadba, és ami jelenleg talán a legfontosabb: már bizonyított a Premier League-ben. Tóthnak vele szemben elsősorban intenzitása, munkabírása és sokoldalúsága jelenthet előnyt, de Scott kiszorítása jelenleg nehéz feladatnak tűnik.
Más a helyzet Tyler Adamsszel. Az amerikai válogatott játékos jóval inkább védekező specialista. A labdaszerzés, az átmenetek megakadályozása és a védelem előtti területek biztosítása terén olyan képességeket ad a Bournemouthnak, amelyek miatt egy stabilabb felállásban Rose számára kézenfekvő választás lehet.
Tóth tehát nem feltétlenül Adams közvetlen riválisa. Sőt, papíron akár jól is kiegészíthetnék egymást: az amerikai biztosíthatná mögötte a területet, miközben a magyar játékos nagyobb szabadságot kaphatna előrefelé.
Cook és Christie rutinja is akadály
A verseny ezzel még nem ér véget. Lewis Cook évek óta a Bournemouth középpályájának egyik stabil pontja, Premier League-rutinja, pozíciós fegyelme és passzjátéka pedig olyan biztonságot ad, amelyet egy új vezetőedző különösen értékelhet.
Ryan Christie szintén több szerepkörben használható. A skót középpályás hatalmas munkabírásával és letámadásával illeszkedik Rose intenzív futballjához, miközben támadóbb pozícióban is bevethető.
Éppen ezért nincs egyetlen játékos, akit Tóthnak egyszerűen „ki kell szorítania”. Attól függően változhatnak a riválisai, hogy Rose milyen középpályát szeretne felállítani az adott ellenféllel szemben.
A Premier League idény előtti elemzése is erős konkurenciát vetített előre ezen a poszton, miközben Rose a nyári felkészülés során több összeállítással kísérletezett.
Tóth viszont a felkészülés alatt bizonyította, hogy tud élni a lehetőséggel. A Real Betis elleni 2–2-es felkészülési mérkőzésen a szünetben állt be Cook helyére, majd gólpasszt adott. A nyáron több alkalommal is szerepet kapott, és a Bournemouth körüli helyi értékelésekben is pozitív visszhangot kapott a teljesítménye.
Az Európa-liga hozhatja el Tóth Alex nagy lehetőségét
Az Everton elleni meccskeretből való kimaradás tehát figyelmeztető jel, de Tóth helyzetét alapvetően megváltoztathatja az ősz.
A Bournemouth az előző idényben megszerzett hatodik helyével bejutott az Európa-ligába, így a klub történetének egyik legsűrűbb versenyprogramja vár Rose együttesére: a Premier League és a Ligakupa mellett ősszel nyolc európai mérkőzés is bekerül a naptárba. A Bournemouth többek között az AC Milannal, a Real Sociedaddal és a Sturm Graz-cal is találkozik a ligaszakaszban.
Heti két mérkőzés mellett Rose aligha játszathatja folyamatosan ugyanazt a középpályát. A rotáció így Tóth számára is újabb lehetőségeket teremthet, és egy jó Európa-liga- vagy kupameccs gyorsan megváltoztathatja a csapaton belüli sorrendet.
Ráadásul a magyar válogatott játékos még csak januárban érkezett Angliába, vagyis az első teljes Premier League-idényét kezdte meg. A Bournemouth több mint tízmillió fontot fizetett érte a Ferencvárosnak, így aligha rövid távú megoldásként számol vele.
Az Everton elleni kimaradás ettől még egyértelmű üzenet: Tóth jelenleg nem tartozik Marco Rose megkérdőjelezhetetlen választásai közé.
A szezon azonban éppen csak elkezdődött, az európai kupaszerepléssel pedig hamarosan jelentősen megnő a játékpercek száma. Tóthnak így várhatóan lesz alkalma változtatni a jelenlegi helyzetén – az már rajta múlik, hogy amikor legközelebb megkapja a lehetőséget, sikerül-e annyira meggyőznie Rose-t, hogy a következő kerethirdetésnél már ne lehessen kihagyni.