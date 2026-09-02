A Bournemouth a Manchester City otthonában kezdte az új bajnokságot, ahol Tóth Alex a hajrában csereként pályára léphetett. Egy héttel később az Everton elleni 1–1 során azonban már sem a kezdőben, sem a kispadon nem szerepelt a neve.

Tóth Alex a Manchester City ellen lehetőséget kapott, az Everton ellen viszont kimaradt a csapatból

Fotó: afcb.co.uk

A kimaradás elsőre azért volt meglepő, mert sérüléséről nem érkezett hír. A mérkőzést követően aztán kiderült: valóban nem egészségügyi probléma állt a háttérben.

A Bournemouth Echo tudósítója Marco Rose vezetőedző tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Tóth és a szintén kimaradó Juanlu is egészséges volt, egyszerűen nem kerültek be a meccskeretbe.

Tóth esetében tehát szakmai döntésről beszélhetünk. Két forduló után ebből még korai lenne messzemenő következtetést levonni, arra viszont mindenképpen érdemes figyelni, hogy a 20 éves magyar játékosnak jelentős konkurenciával kell megküzdenie a játékpercekért.

Hol lehet Tóth Alex helye a Bournemouthban?

Tóth egyik nagy előnye éppen a sokoldalúsága. Képes mélyebben visszalépve részt venni a labdakihozatalban, de nem klasszikus védekező középpályás. A Ferencvárosban is akkor tudta leginkább megmutatni erényeit, amikor volt lehetősége előrelépni, labdát vezetni, progresszív passzokkal gyorsítani a támadásokat és bekapcsolódni a letámadásba.

Ez alapján hosszabb távon inkább nyolcasként vagy a középpálya két visszavont játékosa közül a mozgékonyabb tagjaként képzelhető el, mint kizárólagos hatosként.

Marco Rose érkezése ebből a szempontból új helyzetet teremtett. A német szakember agresszív, intenzív futballja önmagában jól illeszkedhet Tóth játékához, ám a letámadás részleteiben változtatott Andoni Iraola rendszeréhez képest. Tóth a klub honlapjának adott friss interjújában arról beszélt, hogy Iraolánál inkább az emberorientált letámadás dominált, Rose viszont nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására. A magyar középpályás szerint mindkét megközelítés fekszik neki, ugyanakkor azt sem titkolta, hogy nehéz bekerülni a csapatba.

Tudom, hogy nagy a verseny a középpályán, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnom

– fogalmazott Tóth a Bournemouth honlapjának.