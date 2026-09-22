Meg kell vívnia a harcot az edzésen és amikor lehetősége van rá, akkor a meccseken is Tóth Alexnek, aki eddig "csak" két bajnoki mérkőzésen játszott a Bournemouth-ban ebben a szezonban. A 20 éves magyar válogatott középpályás szerint a következő időszakból viszont jó dolog sülhet ki, mert csak most indul be igazán a kettős terhelése a csapatnak.

Tóth Alex a válogatottban önbizalomra tehet szert

Fotó: Anadolu/AFP

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Tóth Alex helyzete Bournemouth-ban

Tóth Alex a Premier League első fordulójában a Manchester City, és az elmúlt hétvégén pedig a Liverpool ellen is csereként kapott lehetőséget a Bournemouth vezetőedzőjétől. Marco Rose viszont többször keretbe sem nevezte a 20 éves magyar középpályását.

Nagy a konkurencia a középpályán, jó játékosokkal vagyok körülvéve. Meg kell vívnom ezt a harcot az edzésen és amikor lehetőségem van rá, akkor a meccseken is. Teszem a dolgomat, készen kell állnom, aztán a többi az edzőn múlik, hogy mikor adja meg a lehetőséget

– nyilatkozta a kialakult helyzetről a Spíler TV-nek Tóth Alex, aki élni akar a lehetőséggel, akárhányszor csak megkapja azt.

Szokott velem beszélni az edző erről, és most indul csak be igazán a kettős terhelés, úgyhogy izgatottam várom az előttem álló időszakot

– tette hozzá a 20 éves középpályás. Úgy érzi, jó dolgok sülhetnek ki a következő időszakból.

A válogatottnál önbizalmat szerezhet

A Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi saját szabályát felrúgva hívta be a nemzeti csapatba Tóth Alexet. A Bournemouth magyarja az egyetlen, aki nem rendelkezik a megfelelő játékperccel, de az olasz szakember szerint mellette szól, hogy azon kevés futballisták egyike, akik topligában szerepelnek, és a válogatottnál önbizalmat is szerezhet.

Örülök, hogy jön a válogatott szünet, lesz négy meccsünk, a címeres mezt mindig élmény magamra ölteni. Örülök, hogy a hazámat tudom képviselni

– fogalmazott a Nemzetek Ligája-mérkőzésekről Tóth Alex.