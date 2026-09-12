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A Bournemouth magyar válogatott futballistája újra pályára lépett. Tóth Alexet az utóbbi két bajnokin a keretbe sem nevezte az edzője, ám a hétközi angol Ligakupa-meccsen lehetőséget kapott. Mi lesz a 20 éves játékos sorsa ebben a szezonban? Kiegészítő emberként számolnak majd vele, vagy fontos alakja lesz a nemzetközi kupaszereplésre készülő együttesnek?

Tóth Alex a Premier League első fordulójában még pályára lépett, ám az Everton elleni mérkőzésen kikerült a keretből. Marco Rose vezetőedző akkor jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás egészséges volt, tehát a mellőzése mögött nem fizikai probléma állt. A 20 éves tehetség aztán a következő bajnokin, a Newcastle elleni találkozón sem került be a keretbe szakmai döntés értelmében. A Bournemouth kedden az angol Ligakupában lépett pályára, ezen a meccsen viszont megtört a jég, Tóth lehetőséget kapott: a Fraditól igazolt játékos a 62. percben állt be Justin Kluivert helyére.

Tóth Alex az angol Ligakupában lehetőséget kapott
Tóth Alex az angol Ligakupában lehetőséget kapott
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
  • Bournemouth-Brentford
  • szombat, 16 óra

Tóth Alex szintet lépett a Premier League-be igazolással

A Ferencváros fiókcsapatánál, a Soroksárnál pallérozódó Tóth Alex még Sztanyiszlav Csercseszov edzősége idején, 17 éves korában mutatkozott be a Fradinál. Később Dejan Sztankovics és Pascal Jansen is adott neki lehetőséget, de egyértelműen Robbie Keane volt az, aki beépítette a csapatba, majd alapemberként számolt vele a középpályán. Az ír szakember Tóth posztján is változtatott, a tehetséges játékos előtte inkább védekezőbb szerepkörben játszott, Keane-nél azonban egy sorral feljebb, nyolcasként futballozott, ami nyerő húzásnak bizonyult.

A most 20 éves labdarúgó üstökösként robbant be az NB I-be, és az Európa-ligában is rendszeresen lehetőséget kapott, így Marco Rossi azonnal felfigyelt rá. 

Az olasz szakember be is építette a magyar válogatottba Tóthot, akinek a remek teljesítménye a külföldi klubok figyelmét sem kerülte el. 2026 januárjában a Premier League-ben szereplő Bournemouth leigazolta a magyart, aki egy csapásra a világ legerősebb bajnokságában találta magát.

Hungary midfielder Alex Toth plays during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Tóth Alex már alapember volt a magyar válogatottban, amikor a Bournemouth felfigyelt rá
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex történelmet írt a Bournemouth-tal

A 20 éves játékos éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen mutatkozott be a PL-ben, a 3-2-re megnyert rangadón az utolsó öt percre állt be. Ezt követően még további nyolc bajnokin kapott lehetőséget első fél szezonjában, többnyire csereként. 

Gólt és gólpasszt nem jegyzett ez idő alatt, Andoni Iraola vezetőedző kiegészítő emberként számolt vele, de így is részese volt a csapat történelmi sikerének. 

A Bournemouth a hatodik helyen végzett a tabellán, így fennállása során először vívta ki a nemzetközi kupaszereplést azzal, hogy főtáblára jutott az Európa-ligában. Nyáron nagy változás történt a klubnál, Iraola a menesztett Arne Slot utódja lett a Liverpoolnál, a kispadra pedig a Dortmund és Lipcse korábbi trénere, a német Marco Rose érkezett.

Fulham's Italian-born Nigerian defender #03 Calvin Bassey (C) vies with Bournemouth's Turkish midfielder #26 Enes Unal (L) and Bournemouth's Hungarian midfielder #27 Alex Toth (R) during the English Premier League football match between Fulham and Bournemouth at Craven Cottage in London on May 9, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Tóth Alex kilenc bajnokin lépett pályára az előző idényben, amely végén nemzetközi kupaszereplést érő helyen végzett a Bournemouth
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mit tartogat a jövő Tóth Alex számára?

Ahogyan az Origo Sport beszámolt róla, Tóth Alex az új idény első fordulójában már pályára lépett, aztán viszont kikerült a keretből a Premier League-ben. A 20 éves középpályás elmondása szerint Rose változtatott Iraola felfogásán, az emberorientált letámadás helyett nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására. 

Tóth úgy véli, ez a szisztéma is fekszik neki, ugyanakkor elismerte, hogy valóban nehéz bekerülni a csapatba. 

A magyar játékos posztján nagy a versenyhelyzet, Alex Scott, Lewis Cook és Ryan Christie is előtte van a sorban, ugyanakkor a sűrű naptár révén eljöhet az ő ideje.

Tóth az Európa-liga keretben helyet kapott, és a sorozatban van már tapasztalata, hiszen a Ferencváros játékosaként a 2024/2025-ös és a 2025/2026-os idényben is szerepelt az El-ben. Összesen 9 meccsen lépett pályára, ezeken két gólpasszt adott, értékes tapasztalata Rose számára ésszerű érv lehet a játszatása mellett. 

Tóth számára még az angol kupasorozatok, az FA-kupa és a Ligakupa nyújthatnak lehetőséget a szereplésre. 

Utóbbiban a magyar játékos pályára is lépett, a másodosztályú Lincoln ellen 4-0-ra megnyert találkozón 30 percet töltött a pályán.

Alex Toth and Ben Gannon-Doak of Bournemouth applaud the fans after the final whistle during the Premier League match between Nottingham Forest and Bournemouth at City Ground in Nottingham, United Kingdom, on May 24, 2026. (Photo by Maynard Manyowa/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Tóth Alex fejlődése szempontjából jó lenne, ha minél többet játszhatna
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Az idei szezonban eddig látottak alapján jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy aggódjunk, vagy inkább reménykedjünk Tóth Alex játékpercei kapcsán. 

A Premier League-szereplés előbbit, a Ligakupában való részvétel pedig az utóbbit erősíti. A válogatott középpályás még mindig nagyon fiatal, de a fejlődése szempontjából fontos lenne, hogy minél több időt töltsön a pályán. Egyelőre úgy tűnik, hogy jól kell sáfárkodnia a lehetőségeivel, de ha bizonyít a szigoráról híres edzőjének, az megnyithatja számára az utat afelé, hogy a Bournemouth nélkülözhetetlen alapemberévé váljon.

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