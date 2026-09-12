Tóth Alex a Premier League első fordulójában még pályára lépett, ám az Everton elleni mérkőzésen kikerült a keretből. Marco Rose vezetőedző akkor jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás egészséges volt, tehát a mellőzése mögött nem fizikai probléma állt. A 20 éves tehetség aztán a következő bajnokin, a Newcastle elleni találkozón sem került be a keretbe szakmai döntés értelmében. A Bournemouth kedden az angol Ligakupában lépett pályára, ezen a meccsen viszont megtört a jég, Tóth lehetőséget kapott: a Fraditól igazolt játékos a 62. percben állt be Justin Kluivert helyére.
- Bournemouth-Brentford
- szombat, 16 óra
Tóth Alex szintet lépett a Premier League-be igazolással
A Ferencváros fiókcsapatánál, a Soroksárnál pallérozódó Tóth Alex még Sztanyiszlav Csercseszov edzősége idején, 17 éves korában mutatkozott be a Fradinál. Később Dejan Sztankovics és Pascal Jansen is adott neki lehetőséget, de egyértelműen Robbie Keane volt az, aki beépítette a csapatba, majd alapemberként számolt vele a középpályán. Az ír szakember Tóth posztján is változtatott, a tehetséges játékos előtte inkább védekezőbb szerepkörben játszott, Keane-nél azonban egy sorral feljebb, nyolcasként futballozott, ami nyerő húzásnak bizonyult.
A most 20 éves labdarúgó üstökösként robbant be az NB I-be, és az Európa-ligában is rendszeresen lehetőséget kapott, így Marco Rossi azonnal felfigyelt rá.
Az olasz szakember be is építette a magyar válogatottba Tóthot, akinek a remek teljesítménye a külföldi klubok figyelmét sem kerülte el. 2026 januárjában a Premier League-ben szereplő Bournemouth leigazolta a magyart, aki egy csapásra a világ legerősebb bajnokságában találta magát.
Tóth Alex történelmet írt a Bournemouth-tal
A 20 éves játékos éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen mutatkozott be a PL-ben, a 3-2-re megnyert rangadón az utolsó öt percre állt be. Ezt követően még további nyolc bajnokin kapott lehetőséget első fél szezonjában, többnyire csereként.
Gólt és gólpasszt nem jegyzett ez idő alatt, Andoni Iraola vezetőedző kiegészítő emberként számolt vele, de így is részese volt a csapat történelmi sikerének.
A Bournemouth a hatodik helyen végzett a tabellán, így fennállása során először vívta ki a nemzetközi kupaszereplést azzal, hogy főtáblára jutott az Európa-ligában. Nyáron nagy változás történt a klubnál, Iraola a menesztett Arne Slot utódja lett a Liverpoolnál, a kispadra pedig a Dortmund és Lipcse korábbi trénere, a német Marco Rose érkezett.
Mit tartogat a jövő Tóth Alex számára?
Ahogyan az Origo Sport beszámolt róla, Tóth Alex az új idény első fordulójában már pályára lépett, aztán viszont kikerült a keretből a Premier League-ben. A 20 éves középpályás elmondása szerint Rose változtatott Iraola felfogásán, az emberorientált letámadás helyett nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására.
Tóth úgy véli, ez a szisztéma is fekszik neki, ugyanakkor elismerte, hogy valóban nehéz bekerülni a csapatba.
A magyar játékos posztján nagy a versenyhelyzet, Alex Scott, Lewis Cook és Ryan Christie is előtte van a sorban, ugyanakkor a sűrű naptár révén eljöhet az ő ideje.
Tóth az Európa-liga keretben helyet kapott, és a sorozatban van már tapasztalata, hiszen a Ferencváros játékosaként a 2024/2025-ös és a 2025/2026-os idényben is szerepelt az El-ben. Összesen 9 meccsen lépett pályára, ezeken két gólpasszt adott, értékes tapasztalata Rose számára ésszerű érv lehet a játszatása mellett.
Tóth számára még az angol kupasorozatok, az FA-kupa és a Ligakupa nyújthatnak lehetőséget a szereplésre.
Utóbbiban a magyar játékos pályára is lépett, a másodosztályú Lincoln ellen 4-0-ra megnyert találkozón 30 percet töltött a pályán.
Az idei szezonban eddig látottak alapján jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy aggódjunk, vagy inkább reménykedjünk Tóth Alex játékpercei kapcsán.
A Premier League-szereplés előbbit, a Ligakupában való részvétel pedig az utóbbit erősíti. A válogatott középpályás még mindig nagyon fiatal, de a fejlődése szempontjából fontos lenne, hogy minél több időt töltsön a pályán. Egyelőre úgy tűnik, hogy jól kell sáfárkodnia a lehetőségeivel, de ha bizonyít a szigoráról híres edzőjének, az megnyithatja számára az utat afelé, hogy a Bournemouth nélkülözhetetlen alapemberévé váljon.
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