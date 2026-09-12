Tóth Alex a Premier League első fordulójában még pályára lépett, ám az Everton elleni mérkőzésen kikerült a keretből. Marco Rose vezetőedző akkor jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás egészséges volt, tehát a mellőzése mögött nem fizikai probléma állt. A 20 éves tehetség aztán a következő bajnokin, a Newcastle elleni találkozón sem került be a keretbe szakmai döntés értelmében. A Bournemouth kedden az angol Ligakupában lépett pályára, ezen a meccsen viszont megtört a jég, Tóth lehetőséget kapott: a Fraditól igazolt játékos a 62. percben állt be Justin Kluivert helyére.

Tóth Alex az angol Ligakupában lehetőséget kapott

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Bournemouth-Brentford

szombat, 16 óra

Tóth Alex szintet lépett a Premier League-be igazolással

A Ferencváros fiókcsapatánál, a Soroksárnál pallérozódó Tóth Alex még Sztanyiszlav Csercseszov edzősége idején, 17 éves korában mutatkozott be a Fradinál. Később Dejan Sztankovics és Pascal Jansen is adott neki lehetőséget, de egyértelműen Robbie Keane volt az, aki beépítette a csapatba, majd alapemberként számolt vele a középpályán. Az ír szakember Tóth posztján is változtatott, a tehetséges játékos előtte inkább védekezőbb szerepkörben játszott, Keane-nél azonban egy sorral feljebb, nyolcasként futballozott, ami nyerő húzásnak bizonyult.

A most 20 éves labdarúgó üstökösként robbant be az NB I-be, és az Európa-ligában is rendszeresen lehetőséget kapott, így Marco Rossi azonnal felfigyelt rá.

Az olasz szakember be is építette a magyar válogatottba Tóthot, akinek a remek teljesítménye a külföldi klubok figyelmét sem kerülte el. 2026 januárjában a Premier League-ben szereplő Bournemouth leigazolta a magyart, aki egy csapásra a világ legerősebb bajnokságában találta magát.

Tóth Alex már alapember volt a magyar válogatottban, amikor a Bournemouth felfigyelt rá

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex történelmet írt a Bournemouth-tal

A 20 éves játékos éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen mutatkozott be a PL-ben, a 3-2-re megnyert rangadón az utolsó öt percre állt be. Ezt követően még további nyolc bajnokin kapott lehetőséget első fél szezonjában, többnyire csereként.

Gólt és gólpasszt nem jegyzett ez idő alatt, Andoni Iraola vezetőedző kiegészítő emberként számolt vele, de így is részese volt a csapat történelmi sikerének.

A Bournemouth a hatodik helyen végzett a tabellán, így fennállása során először vívta ki a nemzetközi kupaszereplést azzal, hogy főtáblára jutott az Európa-ligában. Nyáron nagy változás történt a klubnál, Iraola a menesztett Arne Slot utódja lett a Liverpoolnál, a kispadra pedig a Dortmund és Lipcse korábbi trénere, a német Marco Rose érkezett.