Örömmel jelentette be az EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás, hogy a jövőben ők képviselik majd a magyar válogatott és a Bournemouth középpályását, Tóth Alexet is. Az ügynökséghez már olyan labdarúgók tartoznak, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Bolla Bendegúz, Pécsi Ármin vagy Gruber Zsombor.

A jövőben az EM Sports képviseli a Bournemouth magyar válogatott labdarúgóját, Tóth Alexet is

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Tóth Alex új menedzsert választott

Tóth Alex pályafutásában azután kezdődik új fejezet, hogy lezárult az együttműködése eddigi menedzserével, Papp Bencével, aki fontos szerepet játszott abban, hogy a 20 éves középpályás az elmúlt években a Ferencvárostól az angol Premier League-ig jutott, és a magyar válogatottban is meghatározó játékossá vált.

Ali az elmúlt hetekben jelezte, hogy megszüntette a kapcsolatát az őt korábban képviselő ügynökséggel, és szeretne megismerkedni, illetve a jövőjéről beszélgetni

– mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa.

Természetesen nagy örömmel fogadtam ezt a megkeresést, és augusztus utolsó hétvégéjét Bournemouthban töltöttem. Ezt követően Ali és a családja úgy döntött, hogy megbíznak minket a képviseletével, amit nagy örömmel elfogadtunk. Természetesen nagy megtiszteltetés ez nekünk, hiszen Alex kiváló személyiség, nagyon nagy lehetőség van benne, emiatt különösen örülök annak, hogy részesei lehetünk az életének.

Izgatottan várják a közös munkát

Esterházy Mátyás nem szeret a jövőről beszélni, de azért vállalták a feladatot, mert hisznek Tóth Alexben.

Remek alapokkal rendelkezik, kiváló klubban szerepel, amelynél értenek a játékosok felépítéséhez, és emellett azt gondolom, hogy mi is hozzá tudunk tenni olyan elemeket pályafutása további részéhez, amelyekre szüksége lehet. A munkánk legfontosabb része nem mindig látványos a külvilág számára, ám annál fontosabb, és hiszek benne, hogy Alit is megfelelően tudjuk támogatni. Büszke vagyok rá, hogy több nagy európai ügynökség hívó szava ellenére minket választott, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Megbecsülöm ezt a lehetőséget, és izgatottan várom a közös munkát

– fogalmazott az EM Sports tulajdonosa.