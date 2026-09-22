Tóth Alex számára egyelőre nem hozott áttörést az első teljes angliai idényének az eleje. A Premier League nyitó fordulójában, a Manchester City ellen a 76. percben állt be, majd az Everton és a Newcastle ellen még a Bournemouth meccskeretébe sem került be. A Brentford ellen már leülhetett a kispadra, de nem állt be, a Liverpool elleni vasárnapi bajnokin pedig csak a 88. percben kapott lehetőséget.
Tóth Alex alig játszik a Bournemouthban
Öt forduló után így mindössze 17 bajnoki perc áll a neve mellett. A Ligakupában a Lincoln City ellen további 28 percet kapott, a Bournemouth történetének első európai kupamérkőzésén, a Real Sociedad otthonában aratott 2–1-es győzelem során viszont végig a kispadon maradt. Minden sorozatot figyelembe véve tehát három mérkőzésen 45 percet játszott az idényben.
A helyzet azért is kellemetlen, mert nem sérülés tartja távol a kezdőtől. Marco Rose már az Everton elleni kimaradása után jelezte, hogy szakmai döntésről volt szó. A német edző alatt közben jól kirajzolódott a középpályás hierarchia: a Liverpool ellen Tyler Adams és Alex Scott kezdett a két mélyebb pozícióban, előttük Ryan Christie játszott. Lewis Cook további rutinos opció középen, támadóbb szerepkörben pedig Justin Kluivert is konkurenciát jelent.
Tóthnak tehát nincs egyetlen üresen váró posztja: nyolcasként Scott és Cook, mélyebbről indulva Adams, támadóbb középpályásként Christie és Kluivert is versenytársat jelent. A magyar játékos maga is elmondta, hogy nyolcasként és tízesként egyaránt kész futballozni, és tisztában van vele, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnia.
Ebben lehet az egyik reménye is. A Bournemouth a Premier League mellett az Európa-ligában és a kupákban is érdekelt, vagyis Rose-nak a következő hónapokban rotálnia kell. Tóth bekerült az Európa-liga-keretbe is, de a Real Sociedad ellen még nem kapott szerepet. A következő hetek kérdése az lesz, képes-e a következő lehetőségével változtatni a kialakult sorrenden.
Marco Rossi a saját szabályát rúgta fel
Marco Rossi viszont nem akarta megvárni, amíg ez megtörténik.
„Ő az egyetlen kivétel, amelyet megtettünk, mindenki más rendelkezik a megfelelő percekkel” – mondta a szövetségi kapitány a kerethirdetéskor. Rossi szerint Tóth mellett szól, hogy azon kevés magyar futballisták egyike, akik topligában szerepelnek, és a válogatottnál önbizalmat is szerezhet. A kapitány azt is kiemelte, hogy négy mérkőzés vár a csapatra tizenegy nap alatt, ezért mindenkire szüksége lesz.
Ez azért különösen érdekes, mert Rossi a 2024-es Európa-bajnokság után éppen a kevés klubperccel rendelkező játékosok szerepeltetéséből vont le tanulságot. Akkor kijelentette, hogy a jövőben csak extrém esetben hív meg olyan futballistát, aki nincs játékban, és saját hibájának nevezte, hogy az Eb-re egyszerre több ilyen játékost is elvitt.
Tóth tehát valóban kivételes elbírálást kapott, de erre már volt példa Rossi kapitánysága alatt. A legszembetűnőbb eset Szalai Attiláé volt: a védő a 2023–2024-es idényben alig játszott Németországban, Rossi 2024 márciusában mégis behívta, mondván, a nemzetközi tapasztalata miatt szüksége van rá. A kapitány akkor azt is felidézte, hogy korábban Nagy Ádám, Fiola Attila és Loic Nego esetében is felrúgta már saját szabályát, amikor klubjukban nehéz helyzetbe kerültek.
A különbség az, hogy Tóth még csak 20 éves, és a válogatottban sincs mögötte több tucat mérkőzésnyi rutin. Ennek ellenére már 13-szor szerepelt a nemzeti csapatban, kilencszer kezdőként, összesen 643 percet töltött a pályán. 2026 mind a négy eddigi válogatott mérkőzésén játszott, vagyis Rossi az elmúlt hónapokban rendszeresen számolt vele.
A magyar válogatottban sem jár automatikusan a hely
A kezdőcsapat azonban a válogatottban sem garantált Tóth Alex számára, és az esélyeit nagyban meghatározza, milyen szerepkörben számol vele Marco Rossi. Ha visszavontabb középpályásként kap lehetőséget, elsősorban Schäfer Andrással, Csongvai Áronnal, Szűcs Tamással és Vitális Milánnal kell megküzdenie a játékpercekért. Ebben a szerepben ráadásul a védekezés, a labdakihozatal és az egyensúly megtartása legalább annyira fontos, mint Tóth támadó kvalitásai.
Más a helyzet, ha Rossi közelebb küldi az ellenfél kapujához. Tóth Bournemouthban is képes nyolcasként vagy tízesként futballozni, támadóbb szerepkörben viszont már Szoboszlai Dominik pozíciója és a kapitány által választott szerkezet határozhatja meg a lehetőségeit. Tóth Rajmund és Vitális Milán szintén szóba jöhet előrébb, Sallai Roland sérülése pedig valamelyest növeli Rossi mozgásterét a támadó középpályás szerepek újraosztásánál, igaz, ennek aligha örül az olasz szakember.
Callum Styles kiesése önmagában szintén nem jelent automatikusan plusz egy helyet Tóth számára. Rossi az utóbbi időben több szerepkörben is használta Styles-t, a helyére behívott Nagy Zsolt pedig elsősorban a bal oldal létszámát növeli. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a szövetségi kapitány Tóthot Schäferék mellett vagy inkább Szoboszlaihoz közelebb képzeli el.
A négy mérkőzésből álló, sűrű program ugyanakkor mindkét szerepkörben kínálhat neki lehetőséget. Rossi aligha tud ugyanazzal a középpályával végigjátszani tizenegy nap alatt négy találkozót, így Tóth akkor is értékes percekhez juthat, ha az első mérkőzésen nem kerül be a kezdőcsapatba. Rossi ráadásul már a kerethirdetéskor hangsúlyozta, hogy ezért lesz szüksége minden meghívott játékosára.
Ez adja Tóth számára a mostani válogatott időszak igazi lehetőségét. Bournemouthban jelenleg a rotáció hátsó részéből kell előrébb kapaszkodnia, a nemzeti csapatban viszont Rossi már bizonyította, hogy bízik benne. A szövetségi kapitány ezúttal még a saját alapelvét is félretette érte – a következő négy mérkőzésen Tóth megmutathatja, hogy érdemes volt.