Tóth Alex számára egyelőre nem hozott áttörést az első teljes angliai idényének az eleje. A Premier League nyitó fordulójában, a Manchester City ellen a 76. percben állt be, majd az Everton és a Newcastle ellen még a Bournemouth meccskeretébe sem került be. A Brentford ellen már leülhetett a kispadra, de nem állt be, a Liverpool elleni vasárnapi bajnokin pedig csak a 88. percben kapott lehetőséget.

Tóth Alex a válogatottban bizonyíthatja, megérdemli a lehetőséget

Fotó: Anadolu/AFP

Tóth Alex alig játszik a Bournemouthban

Öt forduló után így mindössze 17 bajnoki perc áll a neve mellett. A Ligakupában a Lincoln City ellen további 28 percet kapott, a Bournemouth történetének első európai kupamérkőzésén, a Real Sociedad otthonában aratott 2–1-es győzelem során viszont végig a kispadon maradt. Minden sorozatot figyelembe véve tehát három mérkőzésen 45 percet játszott az idényben.

A helyzet azért is kellemetlen, mert nem sérülés tartja távol a kezdőtől. Marco Rose már az Everton elleni kimaradása után jelezte, hogy szakmai döntésről volt szó. A német edző alatt közben jól kirajzolódott a középpályás hierarchia: a Liverpool ellen Tyler Adams és Alex Scott kezdett a két mélyebb pozícióban, előttük Ryan Christie játszott. Lewis Cook további rutinos opció középen, támadóbb szerepkörben pedig Justin Kluivert is konkurenciát jelent.

Tóthnak tehát nincs egyetlen üresen váró posztja: nyolcasként Scott és Cook, mélyebbről indulva Adams, támadóbb középpályásként Christie és Kluivert is versenytársat jelent. A magyar játékos maga is elmondta, hogy nyolcasként és tízesként egyaránt kész futballozni, és tisztában van vele, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnia.

Ebben lehet az egyik reménye is. A Bournemouth a Premier League mellett az Európa-ligában és a kupákban is érdekelt, vagyis Rose-nak a következő hónapokban rotálnia kell. Tóth bekerült az Európa-liga-keretbe is, de a Real Sociedad ellen még nem kapott szerepet. A következő hetek kérdése az lesz, képes-e a következő lehetőségével változtatni a kialakult sorrenden.

Marco Rossi a saját szabályát rúgta fel

Marco Rossi viszont nem akarta megvárni, amíg ez megtörténik.