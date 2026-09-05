Tóth Alex a Premier League első fordulójában még pályára lépett, ám az Everton elleni mérkőzésen kikerült a keretből. Marco Rose vezetőedző akkor jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás, valamint a szintén kimaradó Juanlu is egészséges volt, vagyis egyikük mellőzése mögött sem fizikai probléma állt.

Tóth Alex nem lép pályára a Newcastle-Bournemouth meccsen

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Newcastle-Bournemouth: Tóth Alex megint kimaradt

A 20 éves tehetség komoly versenyhelyzetben van a csapatba kerülésért, a Bournemouth német trénere Alex Scottot és Tyler Adamst is előnyben részesíti – a Newcastle ellen is ők alkotják a középpálya tengelyét a kezdőben. Ettől függetlenül Tóth a cserepadra felkerülhetett volna, edzője azonban ismét kihagyta a keretből. Ennek egyelőre nincs jelentősebb oka, minden bizonnyal szakmai mellőzésről van szó, Rose egyszerűen más játékosokat preferál ezen a poszton.

Tóth Alex jövője bizonytalan? Az El-keretbe bekerült

A Bournemouth ebben az idényben az Európa-ligában is szerepel, Tóth Alex pedig bekerült csapata El-keretébe. A klub szeptember 4-én hivatalosan közzétette a 2026/2027-es Európa-liga alapszakaszára nevezett játékoslistát, és a magyar középpályás is szerepel rajta, 27-es mezszámmal.

Ez azért is fontos, mert bár a Premier League-ben egyelőre kevés lehetőséget kap, az Európa-liga másik terep lehet számára.

A Bournemouth nyolc mérkőzést játszik a ligaszakaszban, többek között az AC Milan, a Real Sociedad, a Sturm Graz és a Viktoria Plzen ellen is pályára lép a PL-klub.

Tóth Alex fejlődése szempontjából jó lenne, ha minél többet játszhatna

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Ferencváros korábbi játékosa tehát biztosan jogosult lesz szerepelni az Európa-ligában – az már Rose döntése lesz, hogy ténylegesen lehetőséget is ad-e majd neki.