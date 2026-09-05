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A Newcastle-Bournemouth mérkőzésen sem fog pályára lépni a vendégek magyar válogatott játékosa. Marco Rose döntése értelmében Tóth Alex a szombati bajnokin sem került be a Bournemouth keretébe.

Tóth Alex a Premier League első fordulójában még pályára lépett, ám az Everton elleni mérkőzésen kikerült a keretből. Marco Rose vezetőedző akkor jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás, valamint a szintén kimaradó Juanlu is egészséges volt, vagyis egyikük mellőzése mögött sem fizikai probléma állt.

Tóth Alex nem lép pályára a Newcastle-Bournemouth meccsen
Tóth Alex nem lép pályára a Newcastle-Bournemouth meccsen
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Newcastle-Bournemouth: Tóth Alex megint kimaradt

A 20 éves tehetség komoly versenyhelyzetben van a csapatba kerülésért, a Bournemouth német trénere Alex Scottot és Tyler Adamst is előnyben részesíti – a Newcastle ellen is ők alkotják a középpálya tengelyét a kezdőben. Ettől függetlenül Tóth a cserepadra felkerülhetett volna, edzője azonban ismét kihagyta a keretből. Ennek egyelőre nincs jelentősebb oka, minden bizonnyal szakmai mellőzésről van szó, Rose egyszerűen más játékosokat preferál ezen a poszton.

Tóth Alex jövője bizonytalan? Az El-keretbe bekerült

A Bournemouth ebben az idényben az Európa-ligában is szerepel, Tóth Alex pedig bekerült csapata El-keretébe. A klub szeptember 4-én hivatalosan közzétette a 2026/2027-es Európa-liga alapszakaszára nevezett játékoslistát, és a magyar középpályás is szerepel rajta, 27-es mezszámmal.

Ez azért is fontos, mert bár a Premier League-ben egyelőre kevés lehetőséget kap, az Európa-liga másik terep lehet számára. 

A Bournemouth nyolc mérkőzést játszik a ligaszakaszban, többek között az AC Milan, a Real Sociedad, a Sturm Graz és a Viktoria Plzen ellen is pályára lép a PL-klub.

Alex Toth and Ben Gannon-Doak of Bournemouth applaud the fans after the final whistle during the Premier League match between Nottingham Forest and Bournemouth at City Ground in Nottingham, United Kingdom, on May 24, 2026. (Photo by Maynard Manyowa/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Tóth Alex fejlődése szempontjából jó lenne, ha minél többet játszhatna
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Ferencváros korábbi játékosa tehát biztosan jogosult lesz szerepelni az Európa-ligában – az már Rose döntése lesz, hogy ténylegesen lehetőséget is ad-e majd neki.

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