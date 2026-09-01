Alig néhány hónapja még együtt beszéltek arról, hogyan vezetett az út a magyar másodosztálytól a világ legerősebb bajnokságáig, mostanra azonban véget ért Tóth Alex és az őt több mint öt éven keresztül képviselő menedzser, Papp Bence együttműködése. A váltás időzítése már önmagában figyelemre méltó: a 20 éves magyar válogatott középpályás januárban rekordösszegért került a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz, vagyis pályafutása eddigi legfontosabb klubváltását még Papp közreműködésével valósította meg. Most viszont már egy Premier League-játékos következő karrierdöntéseiről kell gondoskodni – új háttérrel, új képviselettel és minden korábbinál nagyobb téttel.
Papp Bence a napokban jelentette be, hogy új fejezetet nyit saját pályafutásában, és önálló menedzserirodát alapít. Az új projektet azonban már Tóth Alex nélkül kezdi meg: a Bournemouth magyar válogatott középpályása nem lesz az iroda ügyfele, ezzel pedig több mint öt év után lezárult a játékos és a menedzser közös munkája.
A döntés azért is kelthet feltűnést, mert Papp nem csupán Tóth egyik átigazolását intézte, hanem gyakorlatilag a teljes felnőttkarrierjét végigkísérte, és a háttérben már jóval azelőtt dolgozott a külföldi lehetőségein, hogy a játékos berobbant volna a Ferencváros első csapatába. A különválás békésen történt: Tóth később úgy fogalmazott, közös megegyezéssel döntöttek arról, hogy külön utakon folytatják.
Öt év alatt az utánpótlástól a Premier League-ig
A történet azért is érdekes, mert Papp Bence már jóval Tóth Alex ferencvárosi berobbanása előtt ott volt a játékos mellett. 2021-ben találkoztak először személyesen, amikor Tóth még csak 15 éves volt és a Fradi utánpótlásában futballozott. Papp játékosmegfigyelőként már korábban is látta játszani, majd egy ajánlást követően a családdal is felvette a kapcsolatot.
Tóth 2023 májusában mutatkozott be az FTC felnőttcsapatában, az áttörésre azonban még várnia kellett. A korábbi edzők, Sztanyiszlav Csercseszov, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen alatt sem tudott tartósan helyet követelni magának, így ebben az időszakban elsősorban a Soroksárban gyűjtötte a játékperceket. Miközben a középpályás az NB II-ben építette magát, Papp már a külföldi lehetőségeken dolgozott: korábbi elmondása szerint 2023 őszén kezdte el Tóthot külföldi klubok figyelmébe ajánlani, hogy mire valóban elérkezik a váltás ideje, a neve már ismerősen csengjen a nemzetközi piacon.
Majdnem teljesen más irányt vett a karrierje
Tóth felemelkedésének talán az egyik legérdekesebb része, hogy nem sokkal a ferencvárosi berobbanása előtt még úgy tűnt, kölcsönben Kecskeméten folytathatja. A váltás végül elmaradt, közben Pascal Jansen távozott a Fraditól, a helyére pedig Robbie Keane érkezett – ez pedig Tóth pályafutásában is fordulópontot jelentett.
Keane hamar bizalmat szavazott neki, Tóth pedig élt a lehetőséggel: az addig főként az NB II-ben futballozó középpályás néhány hónap alatt a Ferencváros meghatározó játékosává nőtte ki magát. A klub összesítése szerint végül 75 tétmérkőzésen négy gólt szerzett és 15 gólpasszt adott, három bajnoki címet nyert, 2025-ben pedig az Év Fradi-futballistájának választották.
A teljesítményére Marco Rossi is felfigyelt, így 2025 márciusában már a magyar válogatottban is bemutatkozhatott.
Ekkor már nem az volt a kérdés, hogy Tóthból stabil NB I-es játékos lehet-e, hanem az, hogy meddig juthat. A berobbanásával a menedzsment előtt is új helyzet állt elő: míg korábban elsősorban a játékpercek és a Ferencváros első csapatához vezető út megtalálása volt a cél, 2025-re már topligás lehetőségek közül kellett megtalálni a megfelelőt.
Papp Bence ekkor már nyilvánosan is beszélt arról, hogy Angliából, Németországból, Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból is figyelik Tóthot. Nem mindenáron egy gyors külföldi szerződésben gondolkodtak: olyan klubot kerestek, ahol a középpályás tovább fejlődhet, és megteheti pályafutása következő lépcsőfokát.
Ekkor került egyre komolyabban képbe a Bournemouth.
A Bournemouth nem januárban találta meg Tóth Alexet
A rekordtranszfer persze nem egyik napról a másikra jött össze. A Bournemouth már jóval korábban felfigyelt Tóthra, hosszabb ideig követte a teljesítményét, játékosmegfigyelőket küldött a mérkőzéseire, és folyamatosan gyűjtötte róla az információkat. Mire komolyra fordultak a tárgyalások, az angolok már nemcsak azt tudták pontosan, milyen játékos, hanem arra is kíváncsiak voltak, milyen ember: hogyan gondolkodik a futballról, milyen a mentalitása és milyen közegből érkezik.
Papp Bence 2026 februárjában, az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, miért éppen a Bournemouth mellett döntöttek. Ebben sokat nyomott a latban, hogyan építi fel és fejleszti a klub a fiatal játékosokat – márpedig Tóthnak volt miből választania. A BBC szerint a Lazio, a Benfica és a Galatasaray is érdeklődött iránta, ő mégis Anglia felé vette az irányt.
A Bournemouth január 20-án jelentette be a szerződtetését. A BBC értesülése szerint 10,4 millió fontot fizetett érte, az összeg pedig a bónuszokkal további 2,6 millió fonttal nőhet. A Ferencváros egy későbbi eladásból tíz százalékot kap. Tóth öt és fél évre írt alá, és húszévesen, rekordösszegért jutott el az NB I-ből a Premier League-be.
Néhány nappal később már be is mutatkozott.
Ennél aligha lehetett volna látványosabb a bemutatkozás
Január 24-én a Bournemouth a Liverpoolt fogadta, Tóthnak pedig mindössze négy napot kellett várnia a Premier League-bemutatkozásra. Andoni Iraola a 85. percben, 2–2-es állásnál küldte pályára a magyar középpályást, aki rögtön egy olyan Liverpool ellen debütált, amelyben Szoboszlai Dominik és a Bournemouth korábbi játékosa, Kerkez Milos is szerepelt. A meccset végül a hazaiak nyerték meg 3–2-re, egy hosszabbításban szerzett góllal.
Tóth ekkor alig több mint egy éve még a Soroksárral játszott az NB II-ben, most pedig már a Liverpool ellen lépett pályára a Premier League-ben. Papp Bence a bemutatkozás után éppen ezt a gyors felemelkedést emelte ki, ugyanakkor arról is beszélt, hogy Tóthnak időre lesz szüksége, amíg felveszi az angol bajnokság ritmusát.
Az első fél év még elsősorban a tanulásról szólt
Az első angliai hónapok még elsősorban a beilleszkedésről szóltak. Tóth a 2025–26-os Premier League-idényben kilenc mérkőzésen kapott lehetőséget, kétszer kezdőként, hétszer csereként, gólt vagy gólpasszt pedig nem jegyzett.
Egy húszéves, Magyarországról érkező középpályásnál ez aligha volt meglepő. A Premier League tempója és intenzitása komoly ugrást jelentett, miközben egy teljesen új közeghez is hozzá kellett szoknia. Papp Bence korábban is arról beszélt, hogy nem várják Tóthtól, hogy néhány hét alatt a Bournemouth alapemberévé váljon. A klub eleve hosszabb távon számolt vele.
A második idényben már nagyobb lehet a tét
Éppen ezért lehet különösen fontos Tóth számára a 2026–27-es idény. A Bournemouth az új szezon első fordulójában a Manchester City otthonában lépett pályára (2-1-es vereséget szenvedtek) , a magyar középpályás pedig csereként 16 percet kapott.
Ezzel két angliai idénye alatt tíz Premier League-mérkőzésnél jár, ebből kétszer kezdett, az FBref szerint pedig összesen 156 percet töltött a pályán. Gólt és gólpasszt egyelőre nem szerzett.
A számok azt is jól mutatják, mi lehet számára a következő lépcsőfok. Tóth már eljutott a Premier League-ig, most azért kell megdolgoznia, hogy idővel állandó helyet is szerezzen magának a Bournemouth csapatában.
Mit jelenthet egy új menedzser Tóth Alex karrierjében?
A különválás után adódik a kérdés, hogy ki képviseli ezután Tóthot. A helyzete ugyanis egészen más, mint öt évvel ezelőtt: akkor egy 15 éves ferencvárosi utánpótlás-játékos pályafutását kellett felépíteni, ma pedig egy húszéves magyar válogatottról beszélünk, aki már a Premier League-ben futballozik, és több mint tízmillió fontért váltott klubot.
Ezzel Tóth a nagy nemzetközi ügynökségek számára is érdekes lehet, amelyek az átigazolások mellett a szponzorációs és üzleti ügyeket is globális kapcsolatrendszerrel kezelik. Ez persze nem jelenti azt, hogy feltétlenül külföldi képviseletet kell választania: az elmúlt öt év éppen azt mutatta meg, hogy magyar menedzserrel is el lehet jutni a Ferencváros utánpótlásából a Premier League-be.
A kérdés inkább az, milyen képviselet szolgálja legjobban Tóth pályafutásának következő szakaszát.
Nehéz lenne sikertelennek nevezni az elmúlt öt évet
A különválás pontos hátterét a feleken kívül aligha ismeri bárki, ezért találgatások helyett érdemes abból kiindulni, ami biztos: Tóth Alex és Papp Bence több mint öt év után befejezte a közös munkát.
Ennek az öt évnek a mérlege önmagáért beszél. Tóth 15 éves ferencvárosi utánpótlás-játékosként kezdett együtt dolgozni Pappal, majd megjárta a Soroksárt, Robbie Keane alatt berobbant a Fradiba, bemutatkozott a válogatottban, európai kupameccseken szerepelt, végül rekordösszegért a Bournemouth-hoz igazolt. Ma húszéves, 13-szoros válogatott, és már tíz Premier League-mérkőzésen lépett pályára. Az első nagy cél tehát teljesült, Tóth eljutott a magyar másodosztályból a Premier League-ig. A következő lépést azonban már új képviselettel kell megtennie: nemcsak megérkezni erre a szintre, hanem tartósan helyet is követelni magának. Ha ez sikerül, néhány év múlva már nem az lesz az érdekes, hogyan jutott el a Ferencvárostól Bournemouth-ig, hanem az, hogy merre vezet tovább az útja.