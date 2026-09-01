Alig néhány hónapja még együtt beszéltek arról, hogyan vezetett az út a magyar másodosztálytól a világ legerősebb bajnokságáig, mostanra azonban véget ért Tóth Alex és az őt több mint öt éven keresztül képviselő menedzser, Papp Bence együttműködése. A váltás időzítése már önmagában figyelemre méltó: a 20 éves magyar válogatott középpályás januárban rekordösszegért került a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz, vagyis pályafutása eddigi legfontosabb klubváltását még Papp közreműködésével valósította meg. Most viszont már egy Premier League-játékos következő karrierdöntéseiről kell gondoskodni – új háttérrel, új képviselettel és minden korábbinál nagyobb téttel.

Tóth Alex idén januárban igazolt a Bournemouth-hoz Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Papp Bence a napokban jelentette be, hogy új fejezetet nyit saját pályafutásában, és önálló menedzserirodát alapít. Az új projektet azonban már Tóth Alex nélkül kezdi meg: a Bournemouth magyar válogatott középpályása nem lesz az iroda ügyfele, ezzel pedig több mint öt év után lezárult a játékos és a menedzser közös munkája.

A döntés azért is kelthet feltűnést, mert Papp nem csupán Tóth egyik átigazolását intézte, hanem gyakorlatilag a teljes felnőttkarrierjét végigkísérte, és a háttérben már jóval azelőtt dolgozott a külföldi lehetőségein, hogy a játékos berobbant volna a Ferencváros első csapatába. A különválás békésen történt: Tóth később úgy fogalmazott, közös megegyezéssel döntöttek arról, hogy külön utakon folytatják.

Öt év alatt az utánpótlástól a Premier League-ig

A történet azért is érdekes, mert Papp Bence már jóval Tóth Alex ferencvárosi berobbanása előtt ott volt a játékos mellett. 2021-ben találkoztak először személyesen, amikor Tóth még csak 15 éves volt és a Fradi utánpótlásában futballozott. Papp játékosmegfigyelőként már korábban is látta játszani, majd egy ajánlást követően a családdal is felvette a kapcsolatot.

Tóth 2023 májusában mutatkozott be az FTC felnőttcsapatában, az áttörésre azonban még várnia kellett. A korábbi edzők, Sztanyiszlav Csercseszov, Dejan Sztankovics és Pascal Jansen alatt sem tudott tartósan helyet követelni magának, így ebben az időszakban elsősorban a Soroksárban gyűjtötte a játékperceket. Miközben a középpályás az NB II-ben építette magát, Papp már a külföldi lehetőségeken dolgozott: korábbi elmondása szerint 2023 őszén kezdte el Tóthot külföldi klubok figyelmébe ajánlani, hogy mire valóban elérkezik a váltás ideje, a neve már ismerősen csengjen a nemzetközi piacon.