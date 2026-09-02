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Aggasztó hírek érkeztek Angliából a magyar válogatott egyik kapusáról, aki sérülés miatt maradt ki csapata legutóbbi mérkőzéséről. Tóth Balázs állapotáról egyelőre kevés konkrétumot tudni, így az is kérdéses, hogy Marco Rossi számíthat-e rá a nemzeti csapat következő összecsapásain.

Hétfőn több skót lap is arról számolt be, hogy a Celtic hivatalos ajánlatot tett Tóth Balázsért, ám azt a Blackburn Rovers visszautasította. Az átigazolási találgatásokat tovább erősítette, hogy a magyar válogatott kapus kimaradt az angol másodosztályú együttes Lincoln City elleni bajnokijának keretéből. Angliából származó információink szerint azonban Tóth hiányzásának hátterében nem az esetleges klubváltás, hanem egy sérülés áll.

Tóth Balázs megsérült
Tóth Balázs megsérült Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Nem az átigazolási ügy miatt maradt ki Tóth Balázs

A skót sajtóban hétfőn egymást követték a Tóth Balázs jövőjével kapcsolatos hírek. Több beszámoló szerint a Celtic szeretné megszerezni a magyar válogatott kapust, és a glasgow-i klub már hivatalos ajánlatot is tett érte a Blackburn Roversnek. A hírek szerint viszont az angol együttes ezt visszautasította.

Úgy tudni azonban, hogy más áll Tóth Balázs távollétének hátterében. A magyar válogatott játékos sérüléssel bajlódik, ezért nem állhatott csapata rendelkezésére. Angliában megjelent hírek szerint Tóth valószínűleg combsérülést szenvedett, egyelőre azonban nem tudni, pontosan mennyi időt kell kihagynia.

Mivel Tóth esetében egyelőre nem ismert a pontos diagnózis, az is elképzelhető, hogy csak kisebb problémáról van szó, és rövid pihenő után ismét edzésbe állhat. Ugyanakkor egy komolyabb sérülés a vártnál hosszabb kihagyást is eredményezhet.

Mindez a magyar válogatott szempontjából sem mellékes, hiszen Tóth Balázs sérülésének súlyossága nagyban befolyásolhatja, hogy Marco Rossi számíthat-e rá a következő kerethirdetésnél. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában a Nemzetek Ligájában, így különösen fontos lehet, hogy a kapusnak mennyi időt kell kihagynia.

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