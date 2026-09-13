Tóth Rajmund első gólja rögtön három pontokat ért a Konyaspornak: a magyar válogatott középpályás már a második percben betalált, csapata pedig az ő találatával 1–0-ra győzte le a Mohamed Szalah-val és Fabinhóval felálló Trabzonsport, ezzel megszerezve első győzelmét a török bajnokságban. A mérkőzés után Tóth éppen a török újságíróknak nyilatkozott, amikor váratlanul félbe kellett szakítania az interjút: csapattársa és a Török Labdarúgó-szövetség egyik képviselője között feszült szóváltás alakult ki.

Tóth Rajmund (balra) megszerezte első gólját a török bajnokságban Fotó: Konyaspor

Tóth Rajmund interjúja közben alakult ki a balhé

A konfliktus akkor kezdődött, amikor a Török Labdarúgó-szövetség egyik jelen lévő képviselője arra figyelmeztette az újságírókat, hogy átlépték a számukra kijelölt területet, ezért felszólította őket, hogy menjenek hátrébb. Ekkor lépett oda a Konyaspor 15-szörös török válogatott játékosa, Deniz Türüc, akinek nem tetszett a felszólítás. Számonkérte a szövetség képviselőjét, a két férfi között pedig feszült szóváltás alakult ki, miközben Tóth interjúja félbeszakadt.

A közjáték több török lap figyelmét is felkeltette, Tóth azonban hamarosan folytatta a nyilatkozatát. A magyar játékos a mérkőzésről elmondta, hogy csapata rengeteget harcolt, és úgy érezte, ezen a napon ők voltak a jobb csapat.

Teljesítményét vezetőedzője, Ilhan Palut is kiemelte, aki külön méltatta Tóth korai, szép találatát, valamint játékosai küzdeni tudását és hozzáállását. A lefújást követően a magyar középpályásnak jutott a főszerep az ünneplésben is: a csapat őt küldte a szurkolók elé, hogy vezényelje a Konyaspor-drukkerek ünneplését.

Tóth augusztusban szerződött az ETO FC-től a Konyasporhoz, amellyel négyéves megállapodást kötött. A 22 éves játékos a magyar válogatottban is újabb lehetőséget kaphat, Marco Rossi várhatóan számít rá a Nemzetek Ligája következő mérkőzésein.