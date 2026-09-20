Az utolsó előtti, osztályozót jelentő helyen szerénykedő Zalaegerszeg eddig mind a négy bajnokiját elvesztette idegenben, és az előző bajnokságot is figyelembe véve sorozatban hét vereségnél tartott. Szintén a gyenge teljesítményét jelzi, hogy az Újpest elleni mérkőzés előtt 455 perce gólt sem szerzett idegenben a ZTE. A vendégek ezúttal gólt szereztek, de a végén nem örülhettek az Újpest-ZTE meccsen.

Szélesi Zoltán cseréi pontot mentettek az Újpest-ZTE meccsen Fotó: ujpestfc.hu

Újpest-ZTE: Szélesi cseréi remekeltek

A ZTE lezárta a rossz sorozatát, a 30. percben gólt szerzett a vendégcsapat, Krevsun hat méterről a léc alá lőtt. A szünetben Szélesi Zoltán, az Újpest edzője kettőt is változtatott: Arne Maier és Horváth Krisztofer helyett Vlijter és Krajcsovics érkezett, vagyis egyértelműen próbálta felrázni a támadójátékot. A lilák gólt is szereztek, de les miatt érvénytelenítették a találatot.

A 75. percben már nem volt ellenszer, és

Szélesi cseréi hozták össze a gólt:

Vlijter lendületből elhúzott a jobb szélen, simán lefutotta védőjét, középre játszott, és az érkező Krajcsovics a hálóba lőtt (1-1).

A 91. percben potyagóllal nyert az Újpest: Diogo Antonio a saját 16-osa előterében feleslegesen cselezgetett, belebonyolódott, majd félmagasan a kapusa felé lőtte a labdát, Matko rájtolt, elvitte a kifutó Gundel-Takács mellett. és a kapuba préselte.

Az Újpest 2-1-re verte a Zalaegerszeget.

Nyolc forduló után az Újpest a negyedik helyen áll, míg a ZTE továbbra is a kieső, 11. pozícióban szerénykedik.