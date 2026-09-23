A magyar válogatott pénteken 20.45-től a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi csapata több fontos játékosát is elveszítette sérülés miatt, de az ellenfélnél sem ideális a helyzet: Andrea Maldera kerete az elmúlt napokban több helyen is változott.

Ukrajna a magyar válogatott otthonában kezdi meg a Nemzetek Ligája-szereplést

Fotó: AFP

Az ukrán futball egyik legismertebb újságírója és kommentátora, Viktor Vacko ennek kapcsán kifejezetten lesújtó véleményt fogalmazott meg a jelenlegi csapatról.

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A 2026-os Nemzetek Ligáját az elmúlt 25 év leggyengébb ukrán válogatottja kezdi meg. A harminc játékosból húszan az ukrán bajnokságban szerepelnek, mindössze ketten játszanak az öt legerősebb európai bajnokságban, és csak négy futballista formája nem vet fel komoly kérdéseket

fogalmazott Vacko.

A kijelentés különösen erős annak fényében, hogy az ukrán sajtó éppen ellenkezőleg fogalmazott, míg Ukrajna keretében továbbra is találunk nemzetközileg jegyzett futballistákat. A Paris Saint-Germain védője, Illja Zabarnij, az Evertonban szereplő Vitalij Mikolenko, a Benfica kapusa, Anatolij Trubin vagy Georgij Szudakov is Maldera rendelkezésére áll.

Az ukrán kapitány lehetőségeit ugyanakkor sérülések is szűkítik. Artem Dovbik már korábban kikerült a keretből, Olekszandr Andrijevszkij vakbélgyulladás miatt nem csatlakozhatott a csapathoz, és az eredetileg meghívott játékosok közül többen sem állnak rendelkezésre. Maldera ezért az elmúlt napokban több futballistát is utólag hívott be.

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Oleh Kuznyecov, a Dinamo Kijev korábbi védője és a szovjet válogatott egykori alapembere egy ennél is konkrétabb problémát nevezett meg: szerinte az ukrán védelem összességében nem ad különösebb okot az aggodalomra, egy poszton azonban súlyos kérdések vannak.

„Olekszij Szics hiánya miatt lehetnek bizonyos problémák a védelem jobb oldalán, ahol tulajdonképpen csak Illja Krupszkij maradt. Igaz, Bohdan Mihajlicsenko is tud ott játszani” – mondta Kuznyecov.

A korábbi klasszis szerint a védelem másik három helye lényegében adott lehet: bal oldalon Mikolenkót, középen Zabarnijt és Mikola Matvijenkót várja a kezdőbe, jobb oldalon pedig Krupszkijt szerepeltetné. Ez magyar szempontból különösen érdekes lehet, hiszen éppen az ukrán védelem jobb oldalán találkozhat Kerkez Milosszal. A Liverpool balhátvédje a válogatottban is rendszeresen nagy területet játszik be a bal szélen, támadásban pedig akár az egyik legfontosabb fegyvere lehet Rossi csapatának.