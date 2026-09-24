Artem Milevszkij is elmondta, mire számít a péntek esti Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A korábbi Dinamo Kijev-csatár véleménye magyar szempontból azért is érdekes, mert személyes tapasztalatai vannak az NB I-ről: 2018 őszén a Kisvárda játékosa volt, amelynek színeiben nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára, gólt viszont nem szerzett.
Az 50-szeres válogatott egykori támadó külön kiemelte, mennyire kellemetlen ellenfélnek tartja hazai pályán Marco Rossi együttesét.
Nem számítok nyílt meccsre. Magyarország otthon nagyon kellemetlen. Nem azért, mert elképesztő lenne a játékoskerete, egyszerűen képesek arra, hogy végigszenvedd a mérkőzést.
Milevszkij azt is megjegyezte, hogy a magyar válogatott az idei négy hazai mérkőzésén egyszer sem kapott ki. Bár valamennyi találkozó felkészülési meccs volt, szerinte Szlovénia, Görögország, Finnország és Kazahsztán sem lebecsülendő ellenfél.
A 41 éves korábbi csatárt Marco Rossi várható taktikája sem lepte meg. Úgy látja, a magyar csapat pénteken is arra a szervezettségre építhet, amely az elmúlt években az egyik fő erőssége volt.
„Rossi a tömörségről beszél, arról, hogy labdavesztés után támadjanak le, és ne engedjenek át középen. Magyarország ezt a futballt fogja játszani.”
Ukrajna: Milevszkij szerint Dovbik nagyon hiányozhat
Az ukrán válogatott helyzetét nehezíti, hogy Artem Dovbik és Artem Sztepanov sem állhat Andrea Maldera rendelkezésére. Milevszkij szerint különösen Dovbik hiánya lehet érzékeny egy olyan mérkőzésen, amelyen kevés terület maradhat az ukrán támadók előtt. A Bologna csatára éppen abban segíthetne, hogy a kapunak háttal megtartsa a labdát és kapaszkodót adjon a támadásoknak.
Az egykori kisvárdai játékos ugyanakkor óva int attól, hogy Ukrajnában túldimenzionálják a magyar válogatott erejét. Szerinte Maldera keretében így is több olyan futballista van, aki akár egyetlen megmozdulással helyzetet teremthet.
„El tudom képzelni, hogy Ukrajna egy órán át szenved, aztán Cihankov egyszer jól veszi át a labdát, és máris ott a helyzet.”
A magyar válogatottat kiegyensúlyozottabbnak tartja
Milevszkij szerint jelenleg az egyik legfontosabb különbség éppen a két csapat kiszámíthatóságában van. Miközben Magyarországtól nagyjából tudni lehet, milyen játékra lehet számítani, az ukrán válogatott teljesítménye rövid időn belül is jelentősen változhat
A magyarok most kiegyensúlyozottabbak. Ukrajna játszhat egy jó meccset, majd néhány nappal később olyat, hogy az ember a falra mászik.
Emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna kikapott Svédországtól, miközben Albániát és Lengyelországot legyőzte, így szerinte nehéz előre megmondani, melyik arcát mutatja majd a csapat Budapesten.
Mindezek ellenére Milevszkij az egyéni képességek alapján továbbra is az ukrán válogatottat tartja erősebbnek. Elismeri, hogy a magyar csapat rögzített helyzetből vagy egy gyors átmenet után veszélyt teremthet, azt viszont már nem tartja valószínűnek, hogy Rossi együttese az egész mérkőzésen kordában tudja tartani Ukrajnát.
Játékosminőségben még mindig erősebbek vagyunk, ezért nem hiszek a magyar győzelemben. A tippem 1–1.
A magyar és az ukrán válogatott pénteken 20.45-től mérkőzik meg egymással a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája első fordulójában.
A magyar válogatott kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag FK)
- Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicao), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
- Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:
- Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20.45 (M4 Sport)
- Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20.45 (M4 Sport)
- Október 2.: Magyarország–Georgia, 20.45 (M4 Sport)
- Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20.45 (M4 Sport)
- November 14.: Georgia–Magyarország, 18.00 (M4 Sport)
- November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20.45 (M4 Sport)