Artem Milevszkij is elmondta, mire számít a péntek esti Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A korábbi Dinamo Kijev-csatár véleménye magyar szempontból azért is érdekes, mert személyes tapasztalatai vannak az NB I-ről: 2018 őszén a Kisvárda játékosa volt, amelynek színeiben nyolc bajnoki mérkőzésen lépett pályára, gólt viszont nem szerzett.

Artem Milevszkij (jobbra) ötvenszer szerepelt Ukrajna színeiben

Fotó: Michal Cizek/AFP

Az 50-szeres válogatott egykori támadó külön kiemelte, mennyire kellemetlen ellenfélnek tartja hazai pályán Marco Rossi együttesét.

Nem számítok nyílt meccsre. Magyarország otthon nagyon kellemetlen. Nem azért, mert elképesztő lenne a játékoskerete, egyszerűen képesek arra, hogy végigszenvedd a mérkőzést.

Milevszkij azt is megjegyezte, hogy a magyar válogatott az idei négy hazai mérkőzésén egyszer sem kapott ki. Bár valamennyi találkozó felkészülési meccs volt, szerinte Szlovénia, Görögország, Finnország és Kazahsztán sem lebecsülendő ellenfél.

A 41 éves korábbi csatárt Marco Rossi várható taktikája sem lepte meg. Úgy látja, a magyar csapat pénteken is arra a szervezettségre építhet, amely az elmúlt években az egyik fő erőssége volt.

„Rossi a tömörségről beszél, arról, hogy labdavesztés után támadjanak le, és ne engedjenek át középen. Magyarország ezt a futballt fogja játszani.”

Ukrajna: Milevszkij szerint Dovbik nagyon hiányozhat

Az ukrán válogatott helyzetét nehezíti, hogy Artem Dovbik és Artem Sztepanov sem állhat Andrea Maldera rendelkezésére. Milevszkij szerint különösen Dovbik hiánya lehet érzékeny egy olyan mérkőzésen, amelyen kevés terület maradhat az ukrán támadók előtt. A Bologna csatára éppen abban segíthetne, hogy a kapunak háttal megtartsa a labdát és kapaszkodót adjon a támadásoknak.

Az egykori kisvárdai játékos ugyanakkor óva int attól, hogy Ukrajnában túldimenzionálják a magyar válogatott erejét. Szerinte Maldera keretében így is több olyan futballista van, aki akár egyetlen megmozdulással helyzetet teremthet.

„El tudom képzelni, hogy Ukrajna egy órán át szenved, aztán Cihankov egyszer jól veszi át a labdát, és máris ott a helyzet.”