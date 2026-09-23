Az ukrán szövetség videóban mutatta be a válogatott mostani keretének újoncait. Illja Krupszkij, Ihor Krasznopir, Ivan Varfolomejejev, Makszim Hlany és Olekszandr Drambajev többek között arról mesélt, mit jelent számukra az első meghívó, majd egy kvízben azt is tesztelték, mennyire ismerik az ukrán nemzeti csapat történetét.

Illja Krupszkij fontos szerepet kaphat az ukrán válogatottban a magyarok ellen Fotó: dynamo.kiev.ua

Magyar vonatkozású kérdésen sült fel az ukrán újonc

Krupszkij azt a kérdést kapta, hogy ki szerezte az ukrán válogatott történetének első gólját. A 21 éves védő némi gondolkodás után Makszim Sackih nevét mondta.

A válasz több szempontból sem talált: Sackih hiába volt az ukrán bajnokság egyik legismertebb és legeredményesebb futballistája, az ukrán válogatottban soha nem szerepelt, ugyanis Üzbegisztán színeiben játszott a nemzetközi porondon.

A helyes válasz Ivan Hecko lett volna, aki ráadásul éppen Magyarország ellen írta be magát az ukrán futball történetébe. Ukrajna 1992. április 29-én Ungváron a magyar válogatott ellen játszotta története első hivatalos mérkőzését. Sallói István góljával és Kiprich József duplájával a magyar csapat 3–0-ra is vezetett, Hecko pedig a 90. percben szabadrúgásból szerezte meg az ukrán válogatott első találatát, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

Krupszkijon így éppen a pénteki ellenfélhez kapcsolódó kérdés fogott ki. A védő egyébként nemcsak a kvíz miatt lehet érdekes magyar szempontból: Oleh Kuznyecov korábbi ukrán válogatott futballista szerint Olekszij Szics hiányában várhatóan ő lehet az egyik opció a védelem jobb oldalán, így akár Kerkez Milosszal is közvetlenül szembekerülhet a Puskás Arénában. Az ukránok korábbi kiválósága éppen ezt a posztot nevezte az egyik problémás pontnak, amit Marco Rossi együttese is megpróbálhat kihasználni.

A Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzést pénteken 20.45-től rendezik a Puskás Arénában.