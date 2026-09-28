A Georgia-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a vendégek álltak jobban a B divízió 2. csoportjában. Az ukrán válogatott az első fordulóban 1-0-ra nyerni tudott Budapesten Marco Rossi csapata ellen, a grúzok viszont meglepetésre odahaza egygólos vereséget szenvedtek az északírektől. A hazaiak kezdőjében ott volt a Liverpool kapusa, Giorgi Mamardasvili, valamint a PSG kétszeres BL-győztes klasszisa, Hvicsa Kvarachelia is, az ukránok kezdőjében azonban tíz változás is történt a magyarok elleni meccshez képest.

Az ukrán válogatott az első fordulóban győzni tudott a magyarok ellen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán válogatott döntentlent ért el Grúziában

A georgiaiak új szövetségi kapitánnyal, Ramaz Szvanadzével vágtak neki a meccsnek, ugyanis Willy Sagnolt menesztették az északírek elleni kudarc után. A 21. percben vezetést szerezhettek volna a hazaiak, de a Benfica kapusa, Anatolij Trubin óriási bravúrral szedte ki Csakvetadze bal felső sarokba tartó bombáját. Az első félidőben a grúzok előtt adódott több lehetőség, az ukránok csak a szünet előtt találták el először a kaput, akkor Zubkov 17 méteres lövését kellett védenie Mamardasvilinek. Gól az első játékrészben nem esett, a felek 0-0-ról vághattak neki a folytatásnak.

A második félidőben is hasonló volt a játék képe, a georgiai válogatott játszott aktívabban, az ukránok inkább kontratámadásokra rendezkedtek be. A 64. percben veszélyes akciót vezettek a bal oldalon a hazaiak, de Kvarachelia éles szögből leadott lövését Trubin védeni tudta. A hajrában is Szvanadze együttese dominált,

de az egész meccsen remekül védő ukrán kapus eszén nem tudtak túljárni a grúzok, a találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget.

A magyarok elleni meccs végén balhézó ukránok ezúttal nem tudtak nyerni, de pontot szereztek Georgiában, így két forduló után 4 ponttal állnak a csoport élén.