A magyar válogatott 1–0-s vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét, miután Danilo Szikan első félidőben szerzett góljára Marco Rossi együttese nem tudott válaszolni a Puskás Arénában. Az ukrán válogatott részéről a lefújás után többek között Szoboszlai Dominik játékát is értékelték.

Jehor Nazarina úgy érzi, az ukrán válogatott megérdemelten nyert Budapesten

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Jehor Nazarina szerint nem kellett különleges tervet kidolgozniuk a magyar válogatott csapatkapitányára.

Nem mondanám, hogy külön készültünk rá. A magyaroknak összességében elég jó csapatuk van, ezért az egész ellenfél játékát elemeztük. Ráadásul nálunk, mondhatni, a fél csapat ilyen sztár. Ahogy láthatták, Szoboszlai ma semmi különöset nem tudott kialakítani, vagyis sikerült megoldanunk a feladatot vele szemben

– mondta az ukrán középpályás.

A Sahtar játékosa szerint a szünet után nem tudatosan álltak vissza ennyire.

„Nem mondanám, hogy ez volt a tervünk. Talán Magyarország a szünet után egy kicsit másképp kezdett játszani, mi pedig valamelyest visszaestünk és mélyebbre húzódtunk. Ezt a mérkőzést még részletesen elemeznünk kell. Úgy gondolom, a második félidőt még az elsőnél is jobban le tudjuk játszani. Mindenünk megvan ehhez, és értjük, milyen futballt vár el tőlünk az edző. Kielemezzük a hibáinkat, és szerintem a folytatásban jobbak leszünk” – mondta Nazarina, aki a mérkőzés végén kialakult tömegjelenetről is beszélt.

Ez futball és érzelem. Közeledett a meccs vége, az ellenfél 1–0-ra vesztésre állt, mi pedig próbáltuk megtartani az előnyünket. Túlcsordultak az érzelmek, ezért alakult ki a lökdösődés. Semmi komoly nem történt, a mérkőzés után már minden rendben volt.

A mérkőzés összefoglalója:

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Illja Krupszkij számára különleges este volt a budapesti találkozó, hiszen először szerepelt az ukrán felnőttválogatottban. A jobbhátvéd ráadásul rögtön komoly feladatot kapott, hiszen az ő oldalán is gyakran feltűnt Szoboszlai.

„Mindenkit szeretnék gratulálni a győzelemhez, az egész országot. Hihetetlen érzelmek vannak bennem, nagyon boldog vagyok. Biztos vagyok benne, hogy a családom is nagyon örült, amikor a televízióban nézte a mérkőzést. Sikerült bemutatkoznom, és úgy érzem, többé-kevésbé rendben teljesítettem. A csapat nyert, kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. Mi lehet ennél jobb ilyen idegenbeli hangulatban?” – fogalmazott Krupszkij.