A magyar válogatott 1–0-s vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét, miután Danilo Szikan első félidőben szerzett góljára Marco Rossi együttese nem tudott válaszolni a Puskás Arénában. Az ukrán válogatott részéről a lefújás után többek között Szoboszlai Dominik játékát is értékelték.
Jehor Nazarina szerint nem kellett különleges tervet kidolgozniuk a magyar válogatott csapatkapitányára.
Nem mondanám, hogy külön készültünk rá. A magyaroknak összességében elég jó csapatuk van, ezért az egész ellenfél játékát elemeztük. Ráadásul nálunk, mondhatni, a fél csapat ilyen sztár. Ahogy láthatták, Szoboszlai ma semmi különöset nem tudott kialakítani, vagyis sikerült megoldanunk a feladatot vele szemben
– mondta az ukrán középpályás.
A Sahtar játékosa szerint a szünet után nem tudatosan álltak vissza ennyire.
„Nem mondanám, hogy ez volt a tervünk. Talán Magyarország a szünet után egy kicsit másképp kezdett játszani, mi pedig valamelyest visszaestünk és mélyebbre húzódtunk. Ezt a mérkőzést még részletesen elemeznünk kell. Úgy gondolom, a második félidőt még az elsőnél is jobban le tudjuk játszani. Mindenünk megvan ehhez, és értjük, milyen futballt vár el tőlünk az edző. Kielemezzük a hibáinkat, és szerintem a folytatásban jobbak leszünk” – mondta Nazarina, aki a mérkőzés végén kialakult tömegjelenetről is beszélt.
Ez futball és érzelem. Közeledett a meccs vége, az ellenfél 1–0-ra vesztésre állt, mi pedig próbáltuk megtartani az előnyünket. Túlcsordultak az érzelmek, ezért alakult ki a lökdösődés. Semmi komoly nem történt, a mérkőzés után már minden rendben volt.
A mérkőzés összefoglalója:
A magyar közönség füttykoncertje feltüzelte az ukrán válogatottat
Illja Krupszkij számára különleges este volt a budapesti találkozó, hiszen először szerepelt az ukrán felnőttválogatottban. A jobbhátvéd ráadásul rögtön komoly feladatot kapott, hiszen az ő oldalán is gyakran feltűnt Szoboszlai.
„Mindenkit szeretnék gratulálni a győzelemhez, az egész országot. Hihetetlen érzelmek vannak bennem, nagyon boldog vagyok. Biztos vagyok benne, hogy a családom is nagyon örült, amikor a televízióban nézte a mérkőzést. Sikerült bemutatkoznom, és úgy érzem, többé-kevésbé rendben teljesítettem. A csapat nyert, kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. Mi lehet ennél jobb ilyen idegenbeli hangulatban?” – fogalmazott Krupszkij.
A 21 éves védő azt is elárulta, hogy a mérkőzés előtt jobban izgult, mint amikor már kifutott a pályára.
„Őszintén szólva, inkább az eligazításon voltam ideges a találkozó előtt. Amikor viszont kimentem melegíteni, és a szurkolók elkezdtek kifütyülni minket, az valahogy még több energiát adott, és meg is nyugodtam. Mindig is szerettem volna olyan stadionban játszani, ahol a közönség ellenünk van. Remek este volt” – tette hozzá.
Krupszkij kiemelte azt is, hogy Ilja Zabarnij sokat segített neki a válogatott edzésein és a mérkőzésre való felkészülés során.
„Sokat segített nekem, sokat beszélt hozzám az edzéseken. A debütálásomat értékeljék az emberek. Alapvetően elégedett vagyok magammal, bár semmi rendkívülit nem csináltam” – mondta az ukrán védő.
A magyar válogatott legközelebb szeptember 28-án lép pályára, amikor 20.45-től Észak-Írország vendége lesz a Nemzetek Ligájában. Ukrajna ugyanezen a napon, 18 órától Georgiában folytatja szereplését. A két válogatott október 5-én ismét találkozik egymással, akkor Ukrajna lesz a házigazda.
Nemzetek Ligája, B-divízió, 2-es csoport, 1. forduló
Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna
Játékvezető: Jarred Gillett (ausztrál)
Magyarország: Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger (Szűcs, 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., 46.) – Szoboszlai – Redzic (Jurek, 62.), Lukács D. (Bárány, 46.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Ukrajna: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, 46.), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
gólszerző: Szikan (42.)
sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.) ill. Brazsko (20.), Krupszkij (49.), Nazarenko (71.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)
kiállítva: Nazarenko (90+2.)