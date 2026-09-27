A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája 2026-os szezonjának. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik az ukránok elleni mérkőzés előtt azt mondta, hogy a nemzeti csapat előtt álló négy mérkőzésen 12 pontban, vagyis négy győzelemben gondolkodik. Marco Rossi együttese azonban péntek este 1–0-ra kikapott az ukrán válogatottól a Puskás Arénában, így a magyar csapat hétfő este győzelmi kényszerben lép pályára Belfastban.
- Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)
- Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45
- Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45
- Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45
A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, mire kell leginkább figyelni az északírek ellen
A magyar válogatott most ahhoz az északír csapathoz látogat, amely az első fordulóban 1–0-ra nyerni tudott Georgiában, így Marco Rossi csapatának kötelező a győzelem, ha életben akarja tartani feljutási esélyeit a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában.
Az olasz szakember azonban nincs könnyű helyzetben, ugyanis Sallai Roland és Varga Barnabás sérülés miatt nem térhetett haza a válogatotthoz, míg a Red Bull Salzburgban futballozó Redzic Damir az ukránok elleni meccsen megsérült, így rá sem számíthat az olasz–magyar szakember.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az ukránok ellen csereként beállt Bárány Donát, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére. A holland ADO Den Haag támadója elmondta, hogy az ukránok elleni vereséget nem fogják fel kudarcként, mert a csapatnak megvoltak a helyzetei, csak nem sikerült értékesíteni azokat. Persze megjegyezte, hogy mindenképpen szeretnének javítani Belfastban.
Teljesen más meccsre számítunk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbálták kihozni a labdát, kombinatív focit játszottak. Itt most szerintem a fizikalitás fog dominálni. Az írekhez hasonlóan ők is próbálják kihasználni a szabadrúgásokat és a szögleteket, illetve a nagy bedobásokat is”
– jellemezte az északíreket a magyar támadó.
A 26 éves támadó elmondta, hogy a hollandiai csapatánál most próbálja felépíteni magát. Hangsúlyozta, hogy még nincs százszázalékos állapotban, de mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb elérje ezt a szintet.
Ezt követően Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta, hogy a csapat már feldolgozta az ukránok elleni pénteki vereséget.
„Teljesen más stílusban játszanak, mint az ukránok. A múltat magunk mögött hagytuk, és próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. Csak előre nézünk” – kezdte a szövetségi kapitány, aki megjegyezte, hogy a rögzített helyzetekre nagyon kell majd figyelniük a játékosoknak.
A magyar válogatott legutóbb 2015-ben lépett pályára Belfastban, akkor is Michael O'Neill irányította az északír csapatot.
„A szövetségi kapitányuk személye állandó. Ebből fakadóan jellegzetes, jól meghatározható stílusa van a csapatnak, a játékosok nagy része pedig az angol másodosztályban játszik, amely sokak szerint Európa egyik legerősebb bajnoksága. Nagyon nagy intenzitásra és kemény párharcokra lehet számítani. Biztos, hogy nehéz meccs lesz, de ezt eddig is tudtuk. Meg kell próbálnunk elvinni a három pontot Belfastból” – folytatta Marco Rossi.
Az olasz–magyar szakember kiemelte, hogy a védekezésre mindkét csapat nagy hangsúlyt fektet. Hangsúlyozta, hogy egy gól is eldönthet egy meccset, ezt legutóbb a mieink is megtapasztalhatták Ukrajna ellen, úgyhogy túl sok gólra nem számít a találkozón.
Marco Rossi azt is elmondta, hogy a magyar válogatott kezdőcsapatában lesznek változások.
Szinte kötelező ilyenkor rotálni a játékosokat. Egy-egy összetartás sokszor kórháznak tűnik a sérülések miatt. Szinte biztosan lesznek változások, de nem túl sok”
– mondta Rossi, aki kiemelte, hogy azt is figyelnie kell, hogyan állnak a játékosai a sárga lapokkal, illetve az eltiltás veszélyével.
A belfasti meccsen a szövetségi kapitány Redzic Damir játékára sem számíthat, így a támadósorban egyre kevesebb az opciója.
„Legutóbb a szerencse szerepéről beszéltem, de ezzel már nem akarok foglalkozni. Ez sajnos benne van a pakliban egy csapat történetében. Nem akarok a hiányzók miatt panaszkodni, úgy érzem, így is versenyképesek leszünk. Nem a körülményekkel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsuk” – tette hozzá Marco Rossi, akinek a csapata hétfőn este 20.45-től lép pályára a belfasti Windsor Parkban.