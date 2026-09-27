A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája 2026-os szezonjának. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik az ukránok elleni mérkőzés előtt azt mondta, hogy a nemzeti csapat előtt álló négy mérkőzésen 12 pontban, vagyis négy győzelemben gondolkodik. Marco Rossi együttese azonban péntek este 1–0-ra kikapott az ukrán válogatottól a Puskás Arénában, így a magyar csapat hétfő este győzelmi kényszerben lép pályára Belfastban.

A magyar válogatott parázs mérkőzésen veszített az ukrán csapat ellen

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP / AFP

Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, mire kell leginkább figyelni az északírek ellen

A magyar válogatott most ahhoz az északír csapathoz látogat, amely az első fordulóban 1–0-ra nyerni tudott Georgiában, így Marco Rossi csapatának kötelező a győzelem, ha életben akarja tartani feljutási esélyeit a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában.

Az olasz szakember azonban nincs könnyű helyzetben, ugyanis Sallai Roland és Varga Barnabás sérülés miatt nem térhetett haza a válogatotthoz, míg a Red Bull Salzburgban futballozó Redzic Damir az ukránok elleni meccsen megsérült, így rá sem számíthat az olasz–magyar szakember.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az ukránok ellen csereként beállt Bárány Donát, valamint Marco Rossi szövetségi kapitány állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére. A holland ADO Den Haag támadója elmondta, hogy az ukránok elleni vereséget nem fogják fel kudarcként, mert a csapatnak megvoltak a helyzetei, csak nem sikerült értékesíteni azokat. Persze megjegyezte, hogy mindenképpen szeretnének javítani Belfastban.

Teljesen más meccsre számítunk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbálták kihozni a labdát, kombinatív focit játszottak. Itt most szerintem a fizikalitás fog dominálni. Az írekhez hasonlóan ők is próbálják kihasználni a szabadrúgásokat és a szögleteket, illetve a nagy bedobásokat is”

– jellemezte az északíreket a magyar támadó.

Bárány Donát jól szállt be az ukránok elleni meccsen

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A 26 éves támadó elmondta, hogy a hollandiai csapatánál most próbálja felépíteni magát. Hangsúlyozta, hogy még nincs százszázalékos állapotban, de mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb elérje ezt a szintet.