Az északír szakember idén tavasszal beugróként 15 mérkőzésen irányította az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers csapatát, amelyben Tóth Balázst, a magyar válogatott kapusát az év játékosának választották.

Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

„Balázs nagyon jó kapus és remek srác. Többször nagyszerű teljesítményt nyújtott a Blackburnnél, de ismerjük a hibáit is. Remélem, nehéz estéje lesz” – mondta az északír szövetségi kapitány.

Az északírek kapitánya tiszteli a magyar válogatottat

Az északírek pénteken 1–0-ra nyertek Georgiában, a kapitány azonban úgy látja, most sokkal erősebb ellenfél vár csapatára.

„A magyarok csalódottak voltak, hogy nem játszhattak pótselejtezőt a világbajnokságra, de nagyon jó játékosokból áll a válogatottjuk, és a szövetségi kapitányuk rendkívül tapasztalt” – idézi az MTI az 57 éves szakembert.

Michael O'Neill, az északír válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

A tbiliszi mérkőzés hősei a Charles fivérek voltak: a kapus Pierce – még 0–0-s állásnál – kivédte a Paris Saint-Germain sztárjának, Hvicsa Kvaracheliának a büntetőjét, míg testvére, Shea a 99. percben szerezte a győztes gólt. A 21 éves hálóőr a vasárnapi sajtótájékoztatón elárulta, hogy sok gratuláló üzenetet kapott, de próbál összpontosítani a következő összecsapásra, amelyen a georgiainál jobb teljesítményt szeretnének nyújtani.

A helyi újságírók Szoboszlai Dominik szabadrúgásairól is kérdezték. Mint mondta, igyekeztek a magyarok minden erősségét kielemezni, és tudják, hogy a Liverpool sztárja milyen veszélyes a rögzített helyzetekből.

Michael O'Neill beszélt a belső védő Daniel Ballard sérüléséről is, aki Tbilisziben dőlt ki, és a soron következő NL-találkozókon már nem lesz bevethető. Ahogy mondta, a Sunderland hátvédjének kiválása érzékenyen érinti őket, de megpróbálják pótolni.

Az északír válogatott a 70. helyen áll a nemzetközi szövetség világranglistáján, míg a magyarok jelenleg a 39. helyen állnak. A hazaiak november óta először játszanak majd saját közönségük előtt.

Az 57 éves O'Neill rekorderként eddig több mint száz mérkőzésen irányította az északír válogatottat, amelyet 2020-ban, a koronavírus-járvány közben elhagyott, 2022-ben azonban visszatért. Először 2011-ben vette át az együttes vezetését, amelyet kijuttatott a 2016-os Európa-bajnokságra, ahol csapata a legjobb 16 között búcsúzott, ugyanakkor 30 év után szerepelhetett ismét nagy tornán.