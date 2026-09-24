A Kispest Honvéd közleményében azt írják, hogy a válogatott edzőtáborában szárkapocscsonttörést szenvedett Somogyi Ádámra legalább három hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a teljes felépülése ennél hosszabb időt is igénybe vehet.

Az U21-es válogatott a kispesti Somogyi Ádám nélkül utazott el Varasdra

Fotó: Micheller Szilvia / mlsz.hu

Somogyi Ádám az U21-es válogatott edzőtáborában sérült meg

Kiemelik, hogy 18 éves középpályás sérülése különösen fájó a csapat számára, hiszen Somogyi Ádám a szezon eddigi mind a hét bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, és a lehetséges játékpercek jelentős százalékát a pályán töltötte.

Somogyi az idei szezonban eddig egy gólt lőtt és egy gólpasszt adott a kispesti csapatban, teljesítményét pedig a Honvéd elnöksége is elismerte, amely augusztus hónap legjobb játékosának választotta a fiatal középpályást.

A Kispest Honvéd hangsúlyozta a közleményében, hogy bíznak Somogyi Ádám mihamarabbi visszatérésében, ehhez pedig minden segítséget megadnak neki. Ha a felépülése a tervek szerint halad, a januári edzőtáborozást már a fővárosi csapattal kezdheti meg.

Az U21-es válogatott a következő Európa-bajnoki selejtezők során szombaton Varasdon a horvátok vendége lesz, jövő csütörtökön Litvániát fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, majd végezetül október 6-án Törökországban lép pályára.