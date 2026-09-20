Azért vezették be, hogy megszűnjenek a súlyos játékvezetői tévedések, mégis újra és újra a VAR kerül a futball legnagyobb botrányainak középpontjába. Hiába a számtalan kameraállás, a lassítás és a visszanézés lehetősége, időnként még így is érthetetlennek tűnő döntések születnek. De ha a videóbíró is ekkorákat hibázhat, mitől jobb, mint a pályán álló játékvezető? Vad István korábbi FIFA-játékvezető, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben dolgozó VAR-játékvezető az Origónak beszélt a rendszer legnagyobb problémáiról.

Vad István (balra) szerint a modern futballnak szüksége van a VAR-ra Fotó: Beküldött

Ez az, amit a VAR tud, a játékvezető viszont nem

A pályán lévő játékvezetőnek sokszor egyetlen pillanat és egyetlen látószög alapján kell meghoznia a döntését, miközben a televíziónézők néhány másodperccel később már több kameraállásból láthatják, ha hibázott. Vad István szerint éppen ezt az egyenlőtlen helyzetet hivatott megszüntetni a VAR.

Manapság olyan technika áll rendelkezésre a televíziós közvetítéseknél, hogy a játékvezetők hibái egy-két másodpercen belül jól láthatók. Amit a pályán nem lát a játékvezető, azt egy VAR-szobából néhány másodperc alatt, több kameraállásból is meg lehet vizsgálni, és egyértelmű képet lehet kapni arról, hogy hibás döntés született-e. Összességében ez nagyon nagy segítség a játékvezetőknek abban, hogy jó döntést hozzanak a pályán

- mondta Vad István az Origo Sportnak.

A videóbíró legnagyobb előnye tehát nem az, hogy tévedhetetlen, hanem az, hogy olyan információkhoz fér hozzá, amelyekkel a pályán dolgozó játékvezető az adott pillanatban nem rendelkezik. Ettől azonban még nem minden helyzetre létezik egyetlen vitathatatlan válasz.

Van, amit tíz játékvezető sem ítélne meg ugyanúgy

A VAR körüli viták egyik legfontosabb oka, hogy nem minden futballszituáció dönthető el feketén-fehéren. Vad szerint külön kell választani az objektív és a szubjektív eseteket. Egy leshelyzet vagy egy labdaérintés többnyire tényszerűen vizsgálható. Egy lökésnél, mezrángatásnál vagy ütközésnél azonban már azt is mérlegelni kell, hogy a kontaktus milyen hatással volt a játékosra.

Sok olyan eset van, amikor igenis az emberi vélemény és az emberi döntés számít.

Vagyis attól, hogy egy vitatott jelenetet több kamera képén, lassítva is vissza lehet nézni, a szubjektív megítélés nem tűnik el.