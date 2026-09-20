Azért vezették be, hogy megszűnjenek a súlyos játékvezetői tévedések, mégis újra és újra a VAR kerül a futball legnagyobb botrányainak középpontjába. Hiába a számtalan kameraállás, a lassítás és a visszanézés lehetősége, időnként még így is érthetetlennek tűnő döntések születnek. De ha a videóbíró is ekkorákat hibázhat, mitől jobb, mint a pályán álló játékvezető? Vad István korábbi FIFA-játékvezető, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben dolgozó VAR-játékvezető az Origónak beszélt a rendszer legnagyobb problémáiról.
Ez az, amit a VAR tud, a játékvezető viszont nem
A pályán lévő játékvezetőnek sokszor egyetlen pillanat és egyetlen látószög alapján kell meghoznia a döntését, miközben a televíziónézők néhány másodperccel később már több kameraállásból láthatják, ha hibázott. Vad István szerint éppen ezt az egyenlőtlen helyzetet hivatott megszüntetni a VAR.
Manapság olyan technika áll rendelkezésre a televíziós közvetítéseknél, hogy a játékvezetők hibái egy-két másodpercen belül jól láthatók. Amit a pályán nem lát a játékvezető, azt egy VAR-szobából néhány másodperc alatt, több kameraállásból is meg lehet vizsgálni, és egyértelmű képet lehet kapni arról, hogy hibás döntés született-e. Összességében ez nagyon nagy segítség a játékvezetőknek abban, hogy jó döntést hozzanak a pályán
- mondta Vad István az Origo Sportnak.
A videóbíró legnagyobb előnye tehát nem az, hogy tévedhetetlen, hanem az, hogy olyan információkhoz fér hozzá, amelyekkel a pályán dolgozó játékvezető az adott pillanatban nem rendelkezik. Ettől azonban még nem minden helyzetre létezik egyetlen vitathatatlan válasz.
Van, amit tíz játékvezető sem ítélne meg ugyanúgy
A VAR körüli viták egyik legfontosabb oka, hogy nem minden futballszituáció dönthető el feketén-fehéren. Vad szerint külön kell választani az objektív és a szubjektív eseteket. Egy leshelyzet vagy egy labdaérintés többnyire tényszerűen vizsgálható. Egy lökésnél, mezrángatásnál vagy ütközésnél azonban már azt is mérlegelni kell, hogy a kontaktus milyen hatással volt a játékosra.
Sok olyan eset van, amikor igenis az emberi vélemény és az emberi döntés számít.
Vagyis attól, hogy egy vitatott jelenetet több kamera képén, lassítva is vissza lehet nézni, a szubjektív megítélés nem tűnik el.
A VAR is hibázhat – elég egyetlen részletet nem észrevenni
Erre szolgált friss példával a manchesteri derbi is. Erling Haaland győztes gólját VAR-vizsgálat után megadták, később azonban az angol játékvezetői szervezet elismerte, hogy hibás döntés született. A probléma nem Haaland helyzetével volt, hanem a leshelyzetben lévő Enzo Fernández mozgásával és annak a védőkre gyakorolt hatásával. Vad szerint a VAR-szobában is alapvetően kétféleképpen lehet hibázni: rosszul lehet megítélni egy látott szituációt, de az is előfordulhat, hogy egy fontos részlet egyszerűen kimarad a vizsgálatból.
A videóbíró és az asszisztense nem vizsgálta a középen lévő játékost, aki hatással volt a védőjátékosra. A támadó lesen volt, és egyértelmű mozdulatot tett a labda megjátszására. Ezzel megzavarta a védőt, és aktiválta a leshelyzetét
- fejtette ki a nemzetközi játékvezető.
A korábbi FIFA-játékvezető többször is visszanézte a felvételt, és egy másik problémát is észrevett.
Én egy kicsit kapkodósnak ítéltem meg a VAR-vizsgálatot. Nagyon szerettek volna minél előbb döntést hozni, és én ebben éreztem egy kis hibát. Talán egy higgadtabb, átgondoltabb, körültekintőbb VAR-vizsgálat tovább tartott volna, de jobb döntés születik.
A játékvezetőnek el kell felejtenie a saját döntését
A VAR használatának van egy pszichológiai oldala is. Amikor a játékvezetőt kihívják a monitorhoz, újra kell értékelnie azt a helyzetet, amelyről néhány másodperccel korábban már meghozta a saját döntését. Vad szerint erre külön képzik a játékvezetőket.
Amikor kimegy egy ilyen felülvizsgálatra a monitorhoz, meg kell próbálnia a saját érzéseit és a pályán látott képet kitörölni a fejéből, és teljesen tiszta fejjel, a rendelkezésére álló képek alapján megítélni az esetet. Ez van, akinek könnyebben, másnak nehezebben megy.
A botrányok ellenére szükség van a VAR-ra?
Vad István a látványos hibák ellenére egyértelműen a videóbíró mellett érvel.
Szerintem fantasztikus lehetőség. Ha belegondolunk, korábban mennyi hiba volt, és milyen nagy mérkőzések dőltek el olyan egyértelmű tévedésekkel, amelyeket két másodperc múlva már mindenki látott, akkor szerintem nélkülözhetetlen volt ez a váltás. Sokkal kevesebb hiba van már a mérkőzéseken, mint korábban.
A VAR az egyértelmű műesések, a méteres lesek és más könnyen bizonyítható tévedések jelentős részét képes kiszűrni. A viták így egyre inkább azokra a határesetekre koncentrálódnak, amelyekben továbbra is szükség van emberi értelmezésre.
Sosem lesz tökéletes a VAR
Vad István másfél évvel ezelőtt fejezte be az aktív játékvezetést, majd az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-szövetségétől kapott szerződést. Jelenleg Dubajban él, ahol hivatásos VAR-játékvezetőként dolgozik. Több száz videóbíróként teljesített mérkőzés után is rendszeresen vesz részt képzéseken. Elmondása szerint a hétvégi találkozók után már hétfőn közösen elemzik a VAR-vizsgálatokat, visszanézik, hogyan jutottak el az egyes döntésekhez, majd átbeszélik, min lehetett volna javítani. A cél az, hogy a rendszer alkalmazása minél egységesebb legyen, a teljesen hibátlan videóbíráskodás azonban szerinte elérhetetlen.
A VAR használata folyamatos tanulási folyamat. Minden országban folyamatosan képzik a videóbírókat, frissítik a tudásukat, képeket elemeznek, és megpróbálják minél egységesebbé tenni a VAR alkalmazását. Ez sosem lesz százszázalékos, sosem lesz tökéletes a VAR használata, de ettől függetlenül törekedni kell rá.
A VAR tehát nem egy tévedhetetlen gép, amely megmondja, mi a helyes ítélet. Több kameraállást, lassításokat és még egy lehetőséget ad a játékvezetőknek arra, hogy felismerjék és kijavítsák a hibáikat – a végső döntést azonban továbbra is ember hozza meg.