Varga Barnabásék október 14-én a Chelsea otthonában, a londoni Stamford Brigde-en lépnek pályára az ukrán Sahtar Donyeck ellen, majd hat nappal később a Manchester Cityhez látogatnak. A két angliai mérkőzés között azonban eredetileg egy görög bajnoki találkozó is szerepel a programban: október 17-én az Atromitosz ellen kellene pályára lépniük.

Varga Barnabásék októberben két BL-meccset is játszanak Angliában

Fotó: AEK Athén / Facebook

Varga Barnabásék Angliában maradhatnak

A klubnál a rendhagyó menetrend miatt felmerült, hogy élnek a bajnokságban rendelkezésükre álló „joker” lehetőséggel, és kérik az Atromitosz elleni mérkőzés elhalasztását. Így a csapatnak nem kellene néhány napon belül kétszer is megtennie az Anglia–Görögország közötti hosszú utat.

A megoldás sport- és szakmai szempontból is előnyös lehet, hiszen az AEK nyugodtabban készülhetne a Manchester City elleni mérkőzésre, miközben az utazással járó terhelést is csökkenthetné.

A görög klub egyelőre csak mérlegeli a lehetőséget, végleges döntés még nem született – számolt be róla a gazzetta.gr sportportál.

Az biztos, hogy az AEK számára rendkívül sűrű időszak következik: a Sahtar és a Manchester City elleni BL-meccsek mellett a bajnokságban és a Görög Kupában is fontos találkozók várnak rá.

Az említett Bajnokok Ligája-találkozók előtt még válogatott szünet is lesz, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig az AEK két magyarját, Varga Barnabást és Vitális Milánt is behívta a magyar válogatott keretébe.