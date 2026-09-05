Eddigi pályafutása csúcsára ért Varga Barnabás. A magyar válogatott csatár életében először léphet pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában, miután görög bajnokságot nyert az AEK Athénnal. Pedig a 31 éves labdarúgó januári klubváltásakor kettészakadt az ország: az emberek egyik fele úgy gondolta, Görögország helyett egy topbajnokságba kellett volna igazolnia a Fradiból, míg sokan úgy vélték, hogy beletörik majd a bicskája a légióskodásba. A játékos menedzsere, Paunoch Péter fejében egy percig sem fordult meg az, hogy rossz döntést hoztak volna – ugyanis kidolgozott stratégia alapján választottak csapatot –, de az a pillanat, amikor az AEK BL-főtáblára jutott, végleg megerősítette abban, hogy Varga Barnabás a lehető legjobb helyre került.

Varga Barnabás AEK Athénhoz igazolását sok kritika érte, de utólag a lehető legjobb döntésnek bizonyult

Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Varga Barnabás átigazolása jó döntés volt

Varga Barnabás és menedzsere, Paunoch Péter kidolgozott stratégiát követett a magyar válogatott labdarúgó csapatválasztásánál, amikor januárban sorban álltak érte a csapatok. Ezt a 31 éves játékos teljesítménye határozta meg, illetve az, hogy szerette volna külföldön kipróbálni magát.

Ennek a stratégiának az volt a lényege, hogy mind szakmailag, mind pedig anyagilag Barna új klubja előrelépést jelentsen a Ferencvároshoz képest.

Nem áll messze az igazságtól, hogy topbajnokságokból is volt érdeklődés, de mindenféleképpen egy olyan csapatban tudtuk elképzelni Barnát, amelyik alapvetően támadófocit játszik. Ugyanis hiába beszélünk egy top 5-ös bajnokságról, ha ott egy olyan csapat nézi ki magának Barnát, amelyik alapvetően védekező felfogású, nincs szélsőjátéka, nem jönnek a beadások, a csatárok nincsenek kiszolgálva. Ezzel lehetetlen helyzetbe hoztuk volna Barnát, úgyhogy ezt is szem előtt kellett tartani, és miután a top 5 bajnokságból kisebb csapatok részéről volt érdeklődés, ezért ezt nem tartottuk annyira célravezetőnek. Kivártunk, mert Barnának a teljesítménye az őszi szezonban predesztinálta őt arra, hogy lesznek olyan ajánlatok, ami szakmailag és anyagilag is előrelépés lesz” – emlékezett vissza a félévvel ezelőtt történtekre az Origo Sportnak Paunoch Péter. Majd felelevenítette azt is, amikor befutott az AEK Athén ajánlata.

A csapat edzőjét, Marko Nikolicsot ismertük, a magyarországi munkája alapján jó véleménnyel voltunk róla.

Egy rendkívül felkészült szakemberről beszélünk, aki a Videoton után is tudott jó eredményeket produkálni. és a támadó futball híve. Mindent tudott Barnáról, hiszen a magyar bajnokság nyitott könyv volt számára. Amikor egyeztettünk vele, engem is meglepett, milyen szinten képben van. Egyértelmű volt számomra, hogy nagyon akarják Barnát, és benne látják azt, aki még hiányzott nekik ahhoz, hogy megnyerjék a bajnokságot. Ez mind-mind amellett szólt, hogy az AEK egy jó választás lehet. A görög bajnokság színvonalával tisztában voltunk, megnézve az Athén keretét, azt hiszem, hogy 14 ország válogatott játékosai alkották már akkor is a csapat keretét, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy a Fradi szintjéhez mérve nem lett volna előrelépés” – mondta a döntésről Varga Barnabás menedzsere.