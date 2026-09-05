Eddigi pályafutása csúcsára ért Varga Barnabás. A magyar válogatott csatár életében először léphet pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszában, miután görög bajnokságot nyert az AEK Athénnal. Pedig a 31 éves labdarúgó januári klubváltásakor kettészakadt az ország: az emberek egyik fele úgy gondolta, Görögország helyett egy topbajnokságba kellett volna igazolnia a Fradiból, míg sokan úgy vélték, hogy beletörik majd a bicskája a légióskodásba. A játékos menedzsere, Paunoch Péter fejében egy percig sem fordult meg az, hogy rossz döntést hoztak volna – ugyanis kidolgozott stratégia alapján választottak csapatot –, de az a pillanat, amikor az AEK BL-főtáblára jutott, végleg megerősítette abban, hogy Varga Barnabás a lehető legjobb helyre került.
Varga Barnabás átigazolása jó döntés volt
Varga Barnabás és menedzsere, Paunoch Péter kidolgozott stratégiát követett a magyar válogatott labdarúgó csapatválasztásánál, amikor januárban sorban álltak érte a csapatok. Ezt a 31 éves játékos teljesítménye határozta meg, illetve az, hogy szerette volna külföldön kipróbálni magát.
Ennek a stratégiának az volt a lényege, hogy mind szakmailag, mind pedig anyagilag Barna új klubja előrelépést jelentsen a Ferencvároshoz képest.
Nem áll messze az igazságtól, hogy topbajnokságokból is volt érdeklődés, de mindenféleképpen egy olyan csapatban tudtuk elképzelni Barnát, amelyik alapvetően támadófocit játszik. Ugyanis hiába beszélünk egy top 5-ös bajnokságról, ha ott egy olyan csapat nézi ki magának Barnát, amelyik alapvetően védekező felfogású, nincs szélsőjátéka, nem jönnek a beadások, a csatárok nincsenek kiszolgálva. Ezzel lehetetlen helyzetbe hoztuk volna Barnát, úgyhogy ezt is szem előtt kellett tartani, és miután a top 5 bajnokságból kisebb csapatok részéről volt érdeklődés, ezért ezt nem tartottuk annyira célravezetőnek. Kivártunk, mert Barnának a teljesítménye az őszi szezonban predesztinálta őt arra, hogy lesznek olyan ajánlatok, ami szakmailag és anyagilag is előrelépés lesz” – emlékezett vissza a félévvel ezelőtt történtekre az Origo Sportnak Paunoch Péter. Majd felelevenítette azt is, amikor befutott az AEK Athén ajánlata.
A csapat edzőjét, Marko Nikolicsot ismertük, a magyarországi munkája alapján jó véleménnyel voltunk róla.
Egy rendkívül felkészült szakemberről beszélünk, aki a Videoton után is tudott jó eredményeket produkálni. és a támadó futball híve. Mindent tudott Barnáról, hiszen a magyar bajnokság nyitott könyv volt számára. Amikor egyeztettünk vele, engem is meglepett, milyen szinten képben van. Egyértelmű volt számomra, hogy nagyon akarják Barnát, és benne látják azt, aki még hiányzott nekik ahhoz, hogy megnyerjék a bajnokságot. Ez mind-mind amellett szólt, hogy az AEK egy jó választás lehet. A görög bajnokság színvonalával tisztában voltunk, megnézve az Athén keretét, azt hiszem, hogy 14 ország válogatott játékosai alkották már akkor is a csapat keretét, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy a Fradi szintjéhez mérve nem lett volna előrelépés” – mondta a döntésről Varga Barnabás menedzsere.
Topbajnokság helyett igazolt Athénba
Paunoch Péter elmondta, a Ferencváros hatalmas összeget kért Varga Barnabásért, akinek a klubváltása a korához képest Európa egyik kimagasló átigazolása volt. Azt is tudták, hogy ezt az összeget nem mindenki fizetné ki.
Visszatérve az európai top 5 bajnokságra, a legtöbb kisebb csapat ugyan ki tudja fizetni ezt az összeget, de azt inkább fiatalabb játékosokra költik, akikben továbbadási potenciált látnak. Barnának pedig olyan klubra volt szüksége, illetve a klubnak is azért volt szüksége Barnára, mert egy azonnal bevethető csatár, nem olyan, akit még építgetni kell
– mesélte a menedzser.
Az AEK Athén egy rendkívül eredményes tavaszi szezont követően megnyerte a görög bajnokságot, legutóbb pedig bejutott a Bajnokok Ligájába, és Varga Barnabás is elismerésre méltó teljesítményt nyújtott.
Utólag okos az ember, de talán mondhatom azt, hogy nem sáfárkodtunk rosszul az elméleteinkkel, amikor emellett a stratégia mellett betöttünk, hiszen alaposan meg kellett fontolni minden lépést. Ugyanis nem arról volt szó, hogy Barnának van még hátra tíz év a pályafutásában, és majd kinövi magát, hanem egy olyan csapatot kellett választanunk, ahol biztosra megyünk
– fogalmazott Paunoch Péter.
Kettészakadt az ország: az egyik fele ezt mondta, a másik azt
Több olyan pillanat is volt, amikor a menedzser érezte, tényleg jó döntést hoztak.
Szeretett a Fradiban játszani, jó volt a miliő, de az, ami fogadta őt Athénban, már egy olyan szituáció volt, ami arra engedett következtetni, hogy jó helye lesz Barnának az AEK-nál. A legutóbbi példa pedig az volt, amikor bejutottak a Bajnokok Ligába.
Barna az elmúlt 10 évben, amióta együtt dolgozunk, elég sok sikert megélt, feljutás az NB I-be, gólkirályi cím az élvonalban, magyar bajnoki cím, válogatottság, Európa-bajnoki részvétel. Egy dolog azonban hiányzott még, a Bajnokok Ligája részvétel. Én egyébként nem kételkedtem egy percig sem abban, hogy jó döntést hoztunk. Azt nem mondom, hogy a közvélemény sem... De ezt már megszoktuk, hiszen amikor Gyirmótról Paksra került, akkor azt mondták, hogy jó, de hát ez a Paks és az NB I, lehet, hogy magas lesz neki a szint. Aztán, amikor Paksról egy év után, gólkirályként tovább állt a Fradihoz, akkor azt mondták, hogy ó, hát azért ez nem a Paks, ez a Fradi, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet. Majd akkor, amikor beverekedte magát a válogatottba, azt mondták, hogy hú, hát ez nem a magyar bajnokság, ez a nemzetközi porond, Barna fölkötheti a gatyáját, és ugye ott is vette az akadályokat, nem kevés gólt szerezve a válogatottban. És ugye most is ezt mondták, hogy hú, hát majd külföldön, ennyi idősen beletörik a bicskája.
Ez volt az emberek egyik fele. A másik fele meg azt mondta, hogy neki top 5 bajnokságba kellett volna igazolnia
– mondta Varga Barnabás menedzsere.
Nyáron megint nagy volt az érdeklődés
Varga Barnabás iránt a nyáron is nagy volt az érdeklődés, de mivel a lehető legjobb helyen van most, fel sem merült a klubváltás lehetősége.
Amikor a Fradiba került, és produkált egy szenzációs félévet, én akkor is azt mondtam, nem érzem sportszerűnek a jövőről beszélni egy Ferencváros esetében, hiszen oda úgy igazol egy játékos, hogy nem átszálló jegyet vásárol.
Én akkor is azt mondtam, biztos, hogy nem fog Barna eligazolni félév után, de még egy év után sem, mert a Fradiba játszani megtiszteltetés. Most a Fradiból továbblépett az AEK-hez, a három legtradicionálisabb görög csapat egyikéhez. Bajnok lett, szerepelhet a Bajnokok Ligájában, én azt gondolom, hogy most jó helyen van, nem gondolkozunk abban, hogy mi lesz a jövőben. Majd kitaláljuk, amikor ennek eljön az ideje. Érdeklődés volt ezen a nyáron is, főként azon csapatok részéről, amelyek érdeklődése januárban is ott volt az asztalon. De egyáltalán nem foglalkoztunk velük. Az AEK rengeteg pénzt áldozott játékosokra, ezt a csapatot tudatosan építik, fejlesztik.
A görög gólkirályi cím lehet a következő cél Barna számára, és abszolút benne is van. Őt ismerve mindenképpen azon lesz, hogy Athénban is letegye a névjegyét
– nyilatkozta Paunoch Péter.
Varga Barnabás értéke egyébként január óta csak emelkedett – már 4 millió euróra taksálja a Transfermarkt –, ami nagyon ritka egy 30 évnél idősebb labdarúgó esetében. Menedzsere szerint a teljesítménye mellett azt árazta be a német szakoldal, hogy a válogatott csatár a magyarnál erősebb, magasabban jegyzett bajnokságba igazolt, egy bajnokcsapat tagja, amely most bejutott a Bajnokok Ligájába is.