Varga Barnabás parádés formában várhatja az AEK Athén Bajnokok Ligája-rajtját: a magyar válogatott támadó hat mérkőzésen már hat gólnál jár az idényben, legutóbb az Arisz elleni 5–0-s bajnoki sikerből duplával vette ki a részét. Nem csoda, hogy Görögországban egyre többet foglalkoznak vele, a keddi, LASK elleni BL-mérkőzés előtt azonban akad egy érdekes kérdés: vajon a remek sorozat automatikusan kezdőcsapatot is ér-e Vargának?

Varga Barnabás hat mérkőzésen már hat gólnál jár az idényben

Fotó: Fotó: AEK Athén/Facebook

AEK Athén–Lask (Bajnokok Ligája)

18:45

Varga Barnabás szárnyal, Nikolicsnak viszont döntenie kell

A görög Sportal szerint azonban Varga remek formája ellenére sem vehető biztosra, hogy ott lesz az AEK kezdőcsapatában a LASK elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Marko Nikolics első számú elképzelése továbbra is a Varga–Jovics csatárkettős, és a magyar támadó kiváló formája is emellett szól, a görög lap szerint ugyanakkor az osztrákok elleni találkozó sajátosságai változtathatnak a terven.

Nikolicsnak ugyanis szüksége lehet Zini sebességére, intenzitására és mélységi futásaira Jovics mellett, ráadásul az angolai támadó frissebb lehet Vargánál, így az is lehetséges, hogy a magyar támadó kimarad az AEK Athén–Lask kezdőcsapatából.

A Sportal ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az Arisz elleni 5–0-s győzelem hajrájában Nikolics lecserélte Vargát, Jovicsot pedig még korábban lehozta, ami éppen arra utalhat, hogy a vezetőedző a LASK ellen is kettejükkel számol.