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Marko Nikolics megerősítette, hogy fontos játékossal erősödik az AEK Athén. Varga Barnabás és Vitális Milán csapattársa lesz a portugál Joao Mário, aki már az előző idényt is a görög klubnál töltötte kölcsönben.

Az AEK Athén tartalékos összeállításban is könnyedén továbbjutott a Görög Kupában, a másodosztályú Hriszúpoli ellen a csapat két magyarja, Varga Barnabás és Vitális Milán sem lépett pályára. A mérkőzés után Marko Nikolics vezetőedző elégedetten értékelt, majd egy jó hírrel is szolgált az AEK szurkolóinak.

Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics ezúttal elégedett volt
Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics ezúttal elégedett volt
Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Varga Barnabásék edzője fontos bejelentést tett

Marko Nikolics a találkozót követően az átigazolásokról is beszélt, és elmondta, hogy az előző idényt a klubnál kölcsönben töltő portugál Joao Márióval fog megerősödni az AEK kerete. 

„Nagyon örülök, hogy Joao Mario csatlakozik hozzánk, a bejelentésére hamarosan sor kerül. Minőségi játékosról van szó, aki jól ismeri a csapatot és a klubot, így nincs szüksége hosszú alkalmazkodási időre. A tapasztalatának köszönhetően az öltözőben is fontos összekötő kapocs lehet. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó igazolás számunkra” mondta Nikolics az 56-szoros portugál válogatott játékosról. 

Joao Mário alapvetően támadó középpályás, de mélyebben, Vitális posztján is tud játszani, így előfordulhat, hogy a magyar válogatott játékos posztriválisa lesz majd.

Joao Mario celebrates AEK's Greek Super League title at Allwyn Arena on May 10, 2026, alongside his child. (Photo by Giorgos Arapekos/NurPhoto) (Photo by Giorgos Arapekos / NurPhoto via AFP)
Joao Mário tavasszal bajnoki címet ünnepelhetett az AEK Athénnal
Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Nikolics a továbbjutás után megdicsérte a játékosait és megköszönte a szurkolók támogatását, majd a szezonbeli célokról beszélt. A szerb szakember hangsúlyozta, hogy szeretnének megfelelő egyensúlyt teremteni a három sorozat – bajnokság, Görög Kupa, BL – között, amelyben érdekeltek.

„Mindenképpen egyensúlyt szeretnénk teremteni a három sorozat között. Tavaly is hasonló helyzetben voltunk. Idén természetesen még magasabbak az elvárások a Bajnokok Ligája miatt, de már tavaly is az volt a cél, hogy mindhárom sorozatban jól teljesítsünk. Akkor januárban kiestünk a kupából, idén viszont szeretnénk a végsőkig menetelni benne. Nem titkolom, hogy számunkra a hazai sorozatok jelentik az elsődleges célt. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a kihívásokra” – tette hozzá Nikolics. 

Az AEK Athén legközelebb az Arisz csapatát fogadja a bajnokságban, a BL küzdelmeit pedig az osztrák LASK ellen kezdi hazai pályán.

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