Az AEK Athén tartalékos összeállításban is könnyedén továbbjutott a Görög Kupában, a másodosztályú Hriszúpoli ellen a csapat két magyarja, Varga Barnabás és Vitális Milán sem lépett pályára. A mérkőzés után Marko Nikolics vezetőedző elégedetten értékelt, majd egy jó hírrel is szolgált az AEK szurkolóinak.

Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics ezúttal elégedett volt

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Varga Barnabásék edzője fontos bejelentést tett

Marko Nikolics a találkozót követően az átigazolásokról is beszélt, és elmondta, hogy az előző idényt a klubnál kölcsönben töltő portugál Joao Márióval fog megerősödni az AEK kerete.

„Nagyon örülök, hogy Joao Mario csatlakozik hozzánk, a bejelentésére hamarosan sor kerül. Minőségi játékosról van szó, aki jól ismeri a csapatot és a klubot, így nincs szüksége hosszú alkalmazkodási időre. A tapasztalatának köszönhetően az öltözőben is fontos összekötő kapocs lehet. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó igazolás számunkra” – mondta Nikolics az 56-szoros portugál válogatott játékosról.

Joao Mário alapvetően támadó középpályás, de mélyebben, Vitális posztján is tud játszani, így előfordulhat, hogy a magyar válogatott játékos posztriválisa lesz majd.

Joao Mário tavasszal bajnoki címet ünnepelhetett az AEK Athénnal

Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Nikolics a továbbjutás után megdicsérte a játékosait és megköszönte a szurkolók támogatását, majd a szezonbeli célokról beszélt. A szerb szakember hangsúlyozta, hogy szeretnének megfelelő egyensúlyt teremteni a három sorozat – bajnokság, Görög Kupa, BL – között, amelyben érdekeltek.

„Mindenképpen egyensúlyt szeretnénk teremteni a három sorozat között. Tavaly is hasonló helyzetben voltunk. Idén természetesen még magasabbak az elvárások a Bajnokok Ligája miatt, de már tavaly is az volt a cél, hogy mindhárom sorozatban jól teljesítsünk. Akkor januárban kiestünk a kupából, idén viszont szeretnénk a végsőkig menetelni benne. Nem titkolom, hogy számunkra a hazai sorozatok jelentik az elsődleges célt. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a kihívásokra” – tette hozzá Nikolics.

Az AEK Athén legközelebb az Arisz csapatát fogadja a bajnokságban, a BL küzdelmeit pedig az osztrák LASK ellen kezdi hazai pályán.