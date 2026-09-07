A görög labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában Varga Barnabás alapozta meg az AEK Athén győzelmét. A magyar válogatott támadó szerezte csapata első két gólját az 5-0-s hazai sikert hozó találkozón. A mérkőzés után Vargát szupercsatárként jellemezték Athénban, a címlapokra is felkerült, Marko Nikolics vezetőedző azonban a sajtótájékoztatón nem tett róla külön említést, holott a bajnokságban három meccsen már négy gólnál jár.

Megint Varga Barnabás volt az AEK Athén hőse

Fotó: AEK Athén / Facebook

Varga Barnabásról nem beszélt az AEK Athén edzője

A szerb tréner alaposan megdicsérte csapatát az 5-0-s győzelem után, kiemelve a hazai pálya előnyét.

„Nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat. Az első félidő utolsó húsz percében, illetve a második félidő elején volt néhány dolog, ami nem tetszett, de egy ilyen teljesítmény és az 5-0-s eredmény után felesleges lenne panaszkodni. Nagyon boldog vagyok, mert látványos futballt játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Teljesen más érzés, amikor a szurkolóink előtt játszunk. Erről már egy héttel ezelőtt is beszéltem” – emelte ki Nikolics. Az AEK edzője nem a kétgólos Vargát, hanem a meccs emberének választott horvát Lovro Majert méltatta, de a csapat másik magyarjáról, Vitális Milánról is szót ejtett.

Varga Barnabásék edzője, Marko Nikolics ezúttal elégedett volt

Fotó: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / SOOC / SOOC

Mayert választották a legjobbnak, ez mindent elmond. Számomra a csúcspont az ötödik gól. Vitálisnak és Mandalosznak is megvolt a lehetősége befejezni a meccset, de gólpasszokat adtak.

Amikor 5-0-ra nyersz, könnyű a megfelelő felkészülésről beszélni. Csak gratulálni tudok a játékosoknak. Az idényünk rendkívül hosszúnak ígérkezik, lesznek hullámvölgyek, mint minden csapatnál. Ilyen a modern futball. Számunkra a görög bajnokság a fő prioritás. Fontosak a európai kupameccsek is, és teljesen fel kell készülnünk a bajnokikra. Nem leszek mindig ingerült” – mondta a szerb edző az AEK Athén-Arisz meccs után.

Az AEK kedd este a Bajnokok Ligájában az osztrák LASK ellen kezdi meg szereplését, a görög bajnokságban pedig legközelebb az Aszterasz Tripolisz otthonában lép majd pályára.